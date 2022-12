Musical-Aufführung »Die Schneekönigin« begeistert im Bürgerzentrum Elsenfeld

Nach dem Andersen-Märchen

Elsenfeld 06.12.2022 - 12:44 Uhr 2 Min.

Szenenbild aus dem Musical "Die Schneekönigin" im Bürgerzentrum Elsenfeld Galant: Schneemann und Gerda beim Tänzchen. Schneemann und Gerda müssen manch gefährliche Situation überstehen.

Die Geschichte basiert auf dem fantastischen Märchen des dänischen Schriftsteller Hans Christian Andersen (siehe Kasten) und handelt von den Abenteuern und Prüfungen Gerdas auf der Suche nach ihrem Freund Kay in der bizarr, aber eiskalt erstarrten Welt der mächtigen und schönen Schneekönigin im hohen Norden.

Harmonischer Auftakt

Das Stück beginnt harmonisch. Die besten Freunde Gerda und Kay spielen und singen gut gelaunt in voller Harmonie im Schnee. Dann erscheint der Teufel, in den Händen seinen magischen Spiegel, der alles Schöne hässlich und alles Böse schön wirken ließ. Der Spiegel zerbricht, ein Splitter trifft Kay ins Auge. Sofort ändert sich daraufhin sein Verhältnis zu Gerda. Er wird abweisend und kalt, findet Gerda kindisch, brav und blöde und will mit ihr nichts mehr zu tun haben. Da seine Gedanken verwirrt sind, folgt er der verlockend schönen Schneekönigin, die ihn in ihren kalten Eispalast lockt.

Gerda erfährt, was Kay widerfahren ist, und macht sich mutig auf eine abenteuerliche Reise voller Hindernisse und Gefahren, von dem sprechende Schneemann Frosti begleitet. Unterwegs widerfahren ihnen wundersame Dinge: Sie versöhnt einen Prinzen mit einer Prinzessin und wird von Räubern entführt, aber es gelingt ihr dank starkem Willen und mit Hilfe einer der Räuber die Flucht.

Im kalten Norden angekommen, findet sie Kay und kann die Schneekönigin überzeugen, ihn freizulassen. Als dieser den Splitter des magischen Spiegels entdeckt und aus seinem Auge entfernt hat, finden beide wieder zu ihrer alten Freundschaft zurück, können als freie Menschen den Eispalast verlassen. Egal was passiert, einen besten Freund lässt man nicht im Stich, wird als Botschaft des Musicals vermittelt.

Trau dich und sei heiter

Das Schlusslied appelliert an die Zuhörer: »Trau dich, geh einfach los, sei heiter, die Gefahren sind gar nicht so groß«, eine Textzeile, die beim rhythmischen Klatschen der Zuschauer fast unterging.

Temporeich mit spaßigen, aber auch traurigen Momenten bot das Ensemble beste Familienunterhaltung. Eine einfache, aber kreative Kulisse, ermöglichte verschiedene Bühnenbilder auf dem schwierigen Weg von Gerda und Frosti in die Eiseskälte des Nordens. In strahlendem, imposantem Glanz zeigte sich dann der Palast der schönen, über den Winter herrschenden Schneekönigin.

Das Märchen von Andersen wurde von den Darstellern kindgerecht mit bezaubernder Musik und Tanzeinlagen dargeboten. Die Kinder waren hautnah am Geschehen. Das führte zu einem Theatererlebnis, das die Kinder bei den witzigen Szenen zum Lachen und ihre Augen zum Leuchten brachte. Die Geschichte wurde konzentriert in 70 Minuten ohne Pause erzählt, so wurden auch die jungen Zuschauer nicht überfordert und lauschten dem Geschehen auf der Bühne mit strahlenden Gesichtern.

Christel Ney

Hintergrund: Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen wurde am 2. April 1805 in Odense geboren und starb am 4. August 1875 in Kopenhagen. Als Künstler nannte er sich zeitlebens nur H. C. Andersen. Er gilt als der bekannteste Dichter und Schriftsteller Dänemarks. Andersen bearbeitete Volksmärchen, bis sie seinen literarischen Ansprüchen genügten, angelehnt an dänische, deutsche, griechische und mittelalterliche Sagen und historische Begebenheiten. Weltberühmt wurde er durch seine zahlreichen Märchen, unter anderem Die wilden Schwäne, Der kleine Tuk, Des Kaisers neue Kleider, Die kleine Meerjungfrau, Der fliegende Koffer, Der standhafte Zinnsoldat, Die Prinzessin auf der Erbse und eben Die Schneekönigin. bam/Quelle: wikipedia