Die Schlimbach-Orgel in St. Pankratius wird überholt

Kirchenmusik: Kosten für die Überarbeitung aus Spenden finanziert - Seltenes Instrument aus dem Jahr 1892

Klingenberg a.Main 28.09.2022 - 14:09 Uhr 2 Min.

Bildunterschrift: Peter Schäfer (Organist) vorne, Christian Heiden und Joshua Bernhard (beide Orgelbau Vleugels Orgelbau GmbH) überprüfen den Klang der Schlimbach Orgel. Ein beeindruckendes Instrument. Die Schlimbach Orgel in der St. Pankratius Kirche.

Die Mechanik des Instruments musste dringend überholt werden. Ebenso mussten die Pfeifen neu intoniert werden. Das wichtigste Projekt war jedoch die Überarbeitung der sogenannten Zungenregister, insgesamt 26 an der Zahl. Diese Register bestehen aus Blei, auf denen der Klimawandel seine Spuren hinterlassen hat. Die Bleistutzen der Register stehen auf Eichenholz, das bei warmer und feuchter Witterung Essigsäure freisetzt. Diese reagiert wiederum mit dem Blei, es bildet sich eine weißliche Schicht und zerstört nach und nach das Metall. Dazu kommt, dass durch die Korrosion sich die Pfeifenzungen nicht mehr richtig stimmen lassen, was massive Auswirkungen auf den Klang haben kann.

Die Bedeutung der Register

"Mit dem Ziehen der Register versuchte man, ein ganzes Orchester nachzuahmen", erklärt Organist Peter Schäfer. Diese tragen Bezeichnungen wie Tuba, Samba oder Octave. Sobald eines (oder mehrere) der Register gezogen ist, verändert sich der Klang der Orgelpfeifen. Von getragen bis hin zu orchestral wird die ganze Bandbreite abgedeckt. Das Stimmen eines Registers, das wiederum 54 Töne in 26 verschiedenen Klangfarben erzeugt, dauert ungefähr einen Tag.

Die Überholung der Schlimbach-Orgel hat die Firma Orgelbau Vleugels aus Hardheim übernommen. Die Arbeiten stehen jetzt kurz vor dem Abschluss. Auf rund 20.000 Euro belaufen sich die Kosten für die Reparaturarbeiten. Ein Betrag, der komplett durch Spenden abgedeckt wird. Die Schlimbach Orgel in Klingenberg stammt aus der Zeit Romantik. 1892 wurde das Instrument von Martin Schlimbach gebaut, der die Werkstatt von seinem Vater Balthasar Schlimbach übernommen hatte. 1914 endete mit dessen Tod die Schlimbach Dynastie.

Rare Romantische Orgel

Romantische Orgeln gibt es nicht mehr allzu viele. "Auch der Orgelklang unterliegt einer gewissen Mode", sagt Peter Schäfer. Nach dem zweiten Weltkrieg kam die barocke Orgelmusik in Mode und viele der Instrumente wurden umgebaut. Doch mittlerweile feiert auch der orchestral-schwelgerische Klang der Romantik ein Comeback und die Orgelwerke, die es noch gibt, stehen heute unter Denkmalschutz.

Die Konzerte in der St. Pankratius-Kirche ziehen regelmäßig auch viele Besucher von außerhalb an. Die Schlimbach-Orgel hört sich nicht nur wunderbar an, sie sieht auch wunderschön aus. Man findet auf der Schauseite aufwendige Schnitzereien und zahlreiche Details. Am 9. Oktober um 18 Uhr findet dann ein Konzert statt, bei dem die Schlimbach Orgel in neuem altem Glanz erstrahlt und ertönt.

mwz

Hintergrund: "Alle Register ziehen" "Alle Register ziehen" - die Bedeutung der Redewendung, dass man nichts unversucht lässt, und alle Chancen nutzt, um sein Ziel zu erreichen, stammt eigentlich aus der Musik und dem Intonieren beim Orgelspiel. Register sind die Pfeifenreihen einer Orgel. Damit ein Register - also bestimmte Pfeifen - eingeschaltet werden kann, muss es gezogen werden. Sind alle Register gezogen, entfaltet sich der volle Klangkörper der Orgel. mwz/Quelle: Geolino, wortbedeutung.info