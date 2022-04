Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Messe in Klingenberg: Die Scheu vor Technik mindern

Workshops informierenüber Themen wie Smartphones und Pflegeroboter

Klingenberg a.Main 11.04.2022 - 11:56 Uhr 2 Min.

Beatrice Brenner (links) vom Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft lässt sich die Pflegeroboter von Roboter4Cares erklären.

Zunächst begrüßte Gerhard Schuhmacher, Vorsitzender der Caritas-Sozialstation St. Johannes, die Gäste und Ehrengäste. »Uns ist es wichtig, dass wir keine Zwei-Klassen-Gesellschaft bekommen«, betonte Schuhmacher in seiner Eröffnungsrede. »Es ist wichtig, dass wir alle Menschen beim Thema Digitalisierung mitnehmen.« Die Corona Pandemie hat seiner Aussage nach die Digitalisierung - auch im Landkreis Miltenberg - um einiges beschleunigt, nicht nur, was das Thema Homeschooling betrifft.

Schuhmacher erzählte, in der Caritas-Tagespflege seien derzeit vier Pflegeroboter im Einsatz. Dazu zähle auch, dass sich die Smart-Home-Technik dem Alter anpasst. Grußworte wurden vom CSU-Bundestagsabgeordneten Alexander Hoffmann und dem CSU-Landtagsabgeordneten Berthold Rüth überbracht. Günther Öttinger vertrat als dritter Landrat Jens Marco Scherf.

Harald Mathis, Leiter des Fraunhofer Anwendungszentrums Symila und Fachmann für IT und KI (Künstliche Intelligenz), unterhielt und informierte mit seinem unterhaltsamen Vortrag rund um das Thema »Digitale Transformationen« die zahlreichen Besucher. Zum Thema Digitalisierung und Senioren erzählte er eine kleine Anekdote: Sein Schwiegervater, stolze 84 Jahre alt, hatte ein Smartphone geschenkt bekommen und wollte sich eigentlich mit dem »neumodischen Kram« nicht beschäftigten. Dann erklärte ihm seine Enkelin den richtigen Umgang mit dem neumodischen Kram. Seitdem ist der Schwiegervater nicht nur Smartphone-Profi. Er hat jetzt auch »schnelles Internet« und ist sozusagen voll digitalisiert.

Gleichzeitig warnte Mathis aber auch vor den Gefahren. Viele Tools, die sich auch zur Nutzung durch Senioren anböten, seien nicht sicher. Hackern und sogenannter Spyware würden mit der Verwendung Tür und Tor geöffnet. Studierende hatten unter Senioren eine Umfrage gestartet, was sie sich von einer Plattform wünschen würden. Als Priorität wurden neben der Bedienbarkeit die Sicherheit genannt.

Mathis merkte außerdem an, dass die Digitale Transformation nicht an den Projekten krankt, sondern an der Infrastruktur. Gerade der ländliche Raum sei unterversorgt und könne deutlich mehr durch die Digitalisierung unterstützt werden. Er schloss mit den Worten: »Lasst uns diese Zukunft gestalten.«

Interessierte Besucher erwarteten neben Messeständen der Unternehmen Better@home, Compware Medical, Melita io + weeve und der Sparkasse weitere Anbieter. Es waren die Schwanen-Apotheke, die Sozialgenossenschaft MILSG, die Telekom und Roboter4Care mit Messeständen vertreten. Auf dem Hof stand Trudi, der Digitalsierungs-Truck. Dazu gab es zahlreiche Workshops rund um das Thema Digitalisierung, beispielsweise wurden im Workshop »Digitalisierung für Anfänger« Themen behandelt wie »Was ist eine App?« oder »Wie komme ich von den Fotos in die Galerie meines Smartphones?«.

Im Workshop Digitalisierung für Fortgeschrittene wurde Interessierten unter anderem erklärt, wie das Online-Banking funktioniert. Auch die neu gegründete Sozialgenossenschaft MILSG war mit einem Workshop vertreten. Außerdem wurden die Themen »Angst verlieren vor der Technik«, »Digitales ABC« und »Digitale Teilhabe« per Videokonferenz behandelt.

Besonderer Anziehungspunkt war der Messestand des Unternehmens Roboter4Care. Die Pflegeroboter Jaime und Pepper unterhielten die Besucher bestens, ebenso wie ihre niedliche Partnerin Tessa. Der kleine Sozialpflege-Roboter, der einem Blumentopf nachempfunden ist, gibt unter anderem verbale Hilfestellungen. Tessa erinnert den Patienten beispielsweise ans Trinken, die Medikamenteneinnahme oder an die Dusche und entlastet dadurch die Pflegekraft. Die Digitalisierung kann also auch dabei helfen, dass man länger selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben in den eigenen vier Wänden führen kann.

Miriam Weitz

Hintergrund: Roboter4Care Das Unternehmen Roboter4Care mit Sitz im nordrhein-westfälischen Wuppertal will mit seinen Systemen sowohl Prozesse als auch die Lebensqualität von Senioren zu Hause und in Pflegeheimen verbessern. Die kleinen Helfer sollen die Pflegekräfte nicht ersetzen, sondern die Fachkräfte von den sogenannten "niederschwelligen Tätigkeiten" entlasten. Weder Tessa noch ihre "Kollegen" hören nach Unternehmensangaben wie andere Smarthome-Systeme ständig mit, da sie sprachbasiert sind. mwz