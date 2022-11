Die richtigen Gehölze für Klima- und Artenschutz

Klaus Körber informiert Röllfeld über geeignete Baumarten

Klingenberg a.Main 21.11.2022 - 10:19 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Interessiert folgt das Publikum in der Winzerscheune Wengerter den Vorschlägen von Klaus Körber zum Thema Pflanzungen.

Über den guten Besuch freute sich nicht nur Landrat Jens Marco Scherf, sondern auch Matthias Meidel, Vorsitzender des Imker-Kreisverbands. Die Initiative zu diesem Vortrag sei vom »Runden Tisch Artenvielfalt« ausgegangen, der in Folge des Volksbegehrens »Rettet die Bienen« auf Anregung des Landrats 2019 eingerichtet worden war. Landwirtschaft und Naturschutz arbeiteten im Landkreis Miltenberg »fantastisch zusammen«, konstatierte Meidel. Klaus Körber sei laut Aussagen von Schülern ein charismatischer Lehrer, der in fränkischer Mundart faszinierende Vorträge hält.

Kompetenz und Wortwitz

Der Referent wurde den Vorschusslorbeeren gerecht und würzte im Vortrag seine fachliche Kompetenz mit viel Wortwitz. Körber, der an der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim arbeitet, animierte seine Zuhörer, selbst etwas zu tun. »Pflanzen Sie das«, war gefühlt 50-mal an diesem Abend zu hören, als der Diplom-Ingenieur Tipps gab, welche Pflanzen in Zeiten des Klimawandels geeignet sind und die Biodiversität fördern. Dass es heißer und trockener wird, belegten laut Körber viele Untersuchungen. Deshalb gehe es darum, möglichst schnell möglichst viel Grün in die Städte zu bringen.

Schatten- und Futterspender

Fassadenbegrünung sei wichtig, auch das Pflanzen von schattenspendenden Bäumen mit nektarreichen Blüten an den Straßenrändern samt Unterwuchs, der Wildbienen am Boden ein Refugium bietet. »Fangen Sie alles Regenwasser auf«, riet Körber. Im Sommer, um den Garten zu gießen, im Winter mithilfe eines sogenannten Regendiebs im Fallrohr um das Wasser gezielt an die Bäume beziehungsweise ins Grundwasser zu bringen.

Wichtig ist laut Körber vor allem, Gehölze zu pflanzen, die mehrere Vorteile vereinen: Sie sollen gut mit Hitze und Trockenheit zurechtkommen, mit ihren Blüten Insekten anlocken und darüber hinaus möglichst Schatten spenden und leckere Früchte produzieren. Körber gab jedem Gast eine lange Liste mit Gehölzempfehlungen mit nach Hause, die helfen soll, ein durchgehendes Blütenband im Garten zu erhalten.

Extrem wichtig seien aber die Zeiten vor der Obstblüte im März und nach dem Abblühen der Linden ab Juli. Für Februar/März riet er zu Haselnuss, Baumhasel, Winter-Heckenkirsche und Salweide beziehungsweise zu Weiden allgemein. Dabei wies er auf die wichtige Rolle hin, die Hummeln bei der Bestäubung spielen, denn die seien im Gegensatz zu Bienen bereits bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt aktiv. Für Juli bis September empfahl er Wilden Wein und Efeu. Die Bartblume sorge für Bienenorgien im August, die Blauraute sei ein aromatischer Hitzekünstler und auch der Mönchspfeffer sei sehr zu empfehlen. Wer über einen geschützten Standort verfügt, sollte über den Bienenbaum nachdenken, den Schnurbaum bezeichnete er als hervorragenden Stadtbaum.

»Pflanzt Rosen«, lautete ein weiterer Rat, denn die kämen gut mit Hitze und Wasserarmut zurecht. Zum Unterpflanzen böten sich Lavendel oder Katzenminze an. Aber: Bei persischen Rosen »haut's mir den Vogel `naus«, bekannte Körber in Fränkisch.

Für Streuobstfans hatte er einen weiteren Tipp: »Pflanzt Walnussbäume!« Die Walnuss sei ein Klimaprofiteur. Wer den Singvögeln etwas Gutes tun will, sollte dornige Gehölze pflanzen wie etwa Berberitzen und Feuerdorn, die brütenden Vögeln Schutz vor Fressfeinden wie Elster bieten und die Vögel im Herbst mit Nahrung versorgen.

Linden und alte Bäume pflegen

Zwei Bitten Körbers zum Abschluss: »Kümmert euch um Linden«, denn deren Blüten seien extrem nektarreich. Er appellierte eindringlich an Privatleute und Kommunen, sich um die »Best Ager« zu kümmern - die älteren Bäume. Kräftig wässern, für aufgelockerten Boden sorgen - damit könne man diese Bäume erhalten. Denn, so Körber, um einen einzigen ausgewachsenen Baum zu ersetzen, brauche man viele Neupflanzungen und vor allem jede Menge Zeit, bis die Jungbäume herangewachsen sind.

Lauter Applaus belohnte Körber am Ende. Landrat Jens Marco Scherf dankte ihm für die Informationen und allen Akteuren des Runden Tischs für die Organisation des Abends. Scherfs Appell an die Gäste: »Jetzt kommt es darauf an, was wir daraus machen und wie wir es umsetzen.«