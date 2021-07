Obernburger Repaircafé läuft nach monatelanger Corona-Pause wieder

Die Retter der Röhrenradios

Obernburg 22.07.2021

Im Repaircafe: Manfred Leypold (rechts) versucht, das alte Röhrenradio von Klaus Heym wieder zum Laufen zu bringen. Sind alle froh, dass es weitergeht: zweiter Vorsitzender Thomas Heider (links), Vorsitzender Stefan Engels (Mitte) und Simon Klug von der Sparkasse, die die Einrichtung unterstützt.

Der Radiobesitzer ist nicht der einzige, der im Repaircafé Hilfe sucht. Eine ältere Dame hat einen Walkman dabei, den sich einer der ehrenamtlichen Tüftler anschauen soll, Rentnerin Gertrud Griebl sitzt an der Nähmaschine und flickt gerade ein Kleidungsstück. Es herrscht ein ständiges Kommen und Gehen an diesem Juli-Sonntag. Zum zweiten Mal seit Oktober 2020 heißt es endlich wieder gemeinsam reparieren und »Hilfe zur Selbsthilfe«.

Jeden dritten Sonntag im Monat

»Acht Monate mussten wir pausieren«, sagt Stefan Engels, Vorsitzender des Sozialvereins Café Fifty, der das Repaircafé anbietet. Im Juni ging es dann endlich wieder los. Jeden dritten Sonntag im Monat zwischen 10 und 16 Uhr können hier defekte Dinge vorbeigebracht werden - von der Kaffeemaschine über den Mixer bis hin eben zum Röhrenradio. »Und zwar von allen Menschen«, wie Stefan Engels betont. Das Angebot richtet sich zwar auch, aber nicht ausschließlich an Bedürftige. Die Bastler arbeiten ehrenamtlich: Nur wenn ein Ersatzteil mal etwas teurer wird und erst besorgt werden muss, oder der Arbeitsaufwand hoch ist, bezahlt es der Kunde.

»Ansonsten haben wir viele Sachen auf Lager«, erklärt Engels. Dazu zählen typische Gebrauchsgegenstände wie Batterien, Sicherungen, Kabel, Nähgarn, Knöpfe. Alles Spenden - denn nur durch Sach- und Geldzuwendungen kann sich das Repaircafé finanzieren und ab und zu in spezielle Ausrüstung wie Fahrrad-Heber zum Räder untersuchen oder Prüfgeräte investieren. Zum Glück hat sich die Spendenbereitschaft während Corona erhöht. »Zwischen den Lockdowns haben die Leute unsere Arbeit mehr wertgeschätzt«, ist Stefan Engels' Eindruck. Man arbeite nun nur noch mit der wegen Corona eingeführten Terminvergabe, um zu kontrollieren, wie viele Leute gleichzeitig in den begrenzten Räumen des Café Fifty seien.

CD-Radios und Nähmaschinen

Die Terminvergabe habe zudem den Vorteil, dass man die Arbeit besser planen kann. »Jemand mit einer kaputten Uhr wird dann an dem Sonntag einbestellt, an dem unser Uhrenspezialist Zeit hat.« Dasselbe gelte für Fahrradreparaturen oder auch Puppen, für die das Repaircafé, wie für viele andere Aufgaben, ebenfalls einen Fachmann hat. Im Repaircafé wird alles Mögliche vorbeigebracht. Die Klassiker sind Kaffeemaschinen, CD-Radios, alte Plattenspieler, Nähmaschinen, aber auch Küchengeräte. »Die Leute bringen entweder lieb gewonnene Sachen, aber auch solche, die früher einfach besser verarbeitet wurden und länger funktionieren als ein Billig-Mixer aus dem Discounter«, erklärt Engels.

Noch läuft alles coronamäßig gemach - von den bis zu 100 Reparaturanfragen in den XL-Reparaturcafés, die sonst immer mal wieder in größerem Rahmen wie beispielsweise im Landratsamt stattfinden, sind es derzeit etwa 30 bis 40 im Monat in der Römerstraße. »Aber die Leute sind froh. Viele waren schon verzweifelt«, so Engels. Jeder habe mittlerweile die Corona-Auflagen verstanden, und auch, dass es einen begrenzten Zeit-Slot von maximal 60 Minuten gibt.

Viel los im Repaircafe: Vorn wird ein Walkman repariert, hinten sitzt Rentnerin Gertrud Griebl an der Nähmaschine.

Neben der sozialen Komponente, dem gemeinsamen Reparieren, Kaffee trinken und Reden, hat das Repaircafé noch eine wichtige Funktion: Nachhaltigkeit. »Wir vermeiden einfach Müll«, sagt Thomas Heider, zweiter Vorsitzender, und zuständig für die Organisation des Cafés.

Mit Hilfe eines Laufzettels, den jeder Besucher am Eingang ausfüllen muss, lässt sich erfassen, wie erfolgreich die Arbeiten sind. »Da liegen wir bei 70 Prozent.« Was wirklich nicht mehr gerettet werden kann, wird wieder mit nach Hause genommen. Die Einrichtung gibt es seit 2015, ein Team aus 12 Ehrenamtlichen hilft, jeder bringt seine Fähigkeiten mit. So wie Thomas Heider seine als Kfz-Mechaniker und Gertrud Griebl ihr Handarbeitsgeschick.

Defekter Vogelschreck

Konkurrenz zu Elektrogeschäften besteht laut Engels und Heider nicht. »Die sind eher froh, manche schicken die Leute auch zu uns.« Seit 2015 sind im Repaircafé auch schon einige kuriose Dinge gelandet. Thomas Heider erinnert sich an einen defekten Vogelschreck für den Fischweiher eines Züchters, oder an ein Rührgerät, an dem die Bastler mehrere Stunden tüftelten - nur um dann von der Kundin beschimpft zu werden. Auch Menschen, die mit ihrem Handy nicht klarkommen, schauen öfters vorbei.

Das Repaircafé lohnt sich auch für die sogenannte Aktion »20 für 20« der Sparkasse Miltenberg Obernburg. Dabei bewerben sich 20 verschiedene Projekte, Vereine und Organisationen aus dem Landkreis um Spenden aus einem dafür vorgesehenen Fördertopf der Sparkasse.

Die Leute können online abstimmen, wer gewinnen soll. Für das Repaircafé sind bei der letzten Aktion rund 1500 Euro zusammengekommen, eine Summe, die Simon Klug gut angelegt findet. »Hier direkt vor Ort sieht man, dass mit dem Geld etwas Sinnvolles geschieht.«

Wenn es die Coronazahlen zulassen, sind laut Café Fifty-Vorsitzendem Stefan Engels auch wieder großformatige Auswärts-Repaircafés geplant.

Infos: https://www.cafefifty.net,https://www.reparatur-initiativen.de

MIRIAM SCHNURR

Hintergrund: Repaircafés Ein Repaircafé ist ein Veranstaltungsformat mit temporär eingerichteter Selbsthilfewerkstatt zur Reparatur defekter Alltags- und Gebrauchsgegenstände und kleinem Verpflegungsangebot, meist in Form von Kaffee und Kuchen. Die meisten veranstaltenden Initiativen in Deutschland sind Teil der Netzwerks Reparatur-Initiativen. Auf internationaler Ebene agiert das niederländische Netzwerk Stichting Repair Café. Reparatur-Veranstaltungen verstehen sich sowohl als Beitrag gegen industrielle Strategien zu einem geplanten Zerfall oder einer Unbrauchbarkeit von Produkten oder Teilen davon, als auch als gelebte Praxis, ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft zu setzen und Müll zu vermeiden. Repaircafés werden im Regelfall von ehrenamtlichen Helfern gestaltet, vor- und nachbereitet. Neben der technischen und Ressourcenschutz-Komponente können sie auch soziale Treffpunkte für Menschen aus unterschiedlichsten Zusammenhängen sein. Erste Veranstaltungen, bei denen Alltagsgegenstände gemeinschaftlich repariert wurden, gibt es schon länger. 2009 verschriftlichte die niederländische Umweltjournalistin Martine Postma das Konzept unter dem Namen Repaircafé und stellt seither eine Anleitung zum Gründen einer solchen Einrichtung unter einer Franchise-Lizenz zur Verfügung. Laut Website des Netzwerks Reparatur-Initiativen sind in Deutschland derzeit fast 900 Initiativen tätig. Das Netzwerk befördert mit Beratung, Informationsmaterialien, Vernetzungstreffen und einer Online-Infrastruktur den Wissensaustausch der Aktiven. Initiativen in der Gründungsphase erhalten auf der Netzwerk-Plattform kostenfreie Informationen zum Start. (mir/Quelle: Wikipedia)