Die Power von der Grünen Insel

Konzert der Kultband Princes of Ales im Kleinwallstädter Pfarrheim

Kleinwallstadt 26.09.2022 - 13:43 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Princes of Ales sorgten im Pfarrheim für eine Riesenstimmung.

Sie wurden von der Band mit einem wundervollen Abend mit einer Mischung aus gefühlvollen Balladen, rhythmischen Volkstänzen, Trinkliedern und atemberaubend schnell gespielten Stücken verwöhnt, in denen der Gesang aufpassen muss, nicht den Anschluss zu verlieren. Seit 2008 treten die Princes of Ales regelmäßig in Kleinwallstadt auf und haben laut Corinna Wienand, Leiterin des veranstaltenden Kindergartens Villa Kunterbunt, viel dazu beigetragen, dass für die Kinder vom Konzerterlös tolle Sachen gekauft werden können.

Jan Dorr führte augenzwinkernd durchs Programm, hatte stets die passenden Hintergrundinfos parat. Als führende Gesangsstimme riss er gemeinsam mit seinen Bandkollegen das Publikum vom ersten Titel an mit. Da fehlten selbstverständlich nicht bekannte Klassiker wie »Whiskey in the Jar« und »Pay me my money down«, das Lied der Seeleute, die vor dem Landgang ihre Heuer verlangten. Titel, die vom Publikum kräftig mitgesungen wurden.

Zu trinken gab es Guinness vom Fass und Liebhaber von gutem Whiskey hatten die Auswahl zwischen 25 verschieden Sorten. Einen Bezug zur Grünen Insel erlebten die Besucher auf Großleinwand mit Impressionen der irischen Landschaften und Städte.

Eine Riesenstimmung herrschte vor und auf der Bühne während des ganzen Konzerts, das nach gut dreinhalb Stunden und etlichen Zugaben kurz vor Mitternacht endete. Jetzt hoffen die Fans, dass es nicht wieder vier Jahre dauert, bis sie Tom Schimpke (Fiddle, Mandoline, Banjo), Tony Hoffmann (Akkordeon, Whistle, Mandoline, Bagpipe, Gitarre), Heribert Henrich (Bass, Gitarre), Rene Köhler (Schlagzeug, Percussion) und Jan Dorr (Gitarre und Banjo) wieder ins Pfarrheim kommen.

Christel Ney