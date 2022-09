Die Platanen an Elsenfelder Schule werden doch gefällt

Meiunung der Gemeinderäte:

Andreas Dotzel (CSU) stellte die Frage in den Raum, was man überhaupt wolle. Die Schulwegsicherheit der Kinder verbessern, die Platanen erhalten oder möglichst viele Parkplätze schaffen. Dotzel wünschte sich einen Kostenvergleich der ursprünglichen Variante und der Variante des Büros FKS. »Ich möchte wissen, was der Erhalt eines Baumes kostet«. Rudi Thorwart (UBV) betonte, dass man eine Variante herausgesucht habe, die allen Beteiligten gerecht werde. Die Gemeinde Elsenfeld habe in den letzten Jahren mit dem 100-Bäume-Projekt und Klima 10 viel für die Umwelt getan. »Ich kenne die Bedeutung großer Bäume, aber die Platanen stehen leider an der falschen Stelle. Thorwart plädierte dafür, beim ursprünglichen Beschluss zu bleiben, denn so könne er es nach außen bei den Bürgern vertreten. Wolfgang Büttner (SPD) ist der Meinung dass zehn Parkplätze an der Schule zu wenig seien. Die beiden anwesenden Rektoren der Mozartschule, Maria Hahn und der Georg-Keimel-Mittelschule, Andreas Fischer sind von dem Konzept des Büros FKS nicht begeistert, könnten aber damit leben. Beiden ist es wichtig, dass das Projekt endlich weitergeht, da ab 2026 eine gesetzliche Betreuungspflicht besteht. Für Anna Becker (SPD/Grüne) kommt eine Variante mit Wurzelbrücke nicht in Frage, weil sie nicht barrierefrei ist. Ihr gefällt der Vorschlag des Büros FKS, weil vier Platanen erhalten werden. Sie warnte davor, das Projekt auf die Kostenfrage zu reduzieren. Annette Weis (SPD/Grüne) plädierte ebenfalls für den Vorschlag von FKS. Sie verwies auf das Motto »In die Schule gehe ich gerne«. Deshalb müsse man anfangen, Parkplätze zu reduzieren. Andreas Hohm (CSU) dagegen sieht es problematisch, Parkplätze wegzunehmen. Jemanden dadurch zu erziehen, dass man Parkplätze wegnimmt, sei ein Irrglaube. Das Gutachten habe gezeigt, dass die Wurzeln flach sind. Deshalb sei er für die ursprüngliche Variante von 2020. Kilian Ballmann (CSU) wollte wissen wie hoch die Möglichkeit ist, dass die Bäume die Bauarbeiten überleben. Werner Billmaier (SPD/Grüne) findet den Vorschlag von FKS gut. Die Bäume sind laut Gutachten erhaltenswert und er findet es wichtig, dass vier Bäume erhalten bleiben. Neue Bäume brauchen viele Jahre, bis sie wachsen. Auch Thomas Becker (UBV) findet die Lösung des Büros FKS gut. Er fragte, ob die Parkplätze für die Mozartschule ausreichen. Carmen Stripp (UBV) wollte von den anwesenden Vertretern der BI wissen, ob es für sie akzeptabel wäre, vier Platanen zu erhalten. Die BI wollte dazu keine Antwort geben. Bürgermeister Kai Hohmann (CSU) meinte, es sei eine schwierige Entscheidung und man habe schon viel Zeit verloren. Die Baukosten seien stark gestiegen und man sollte die Entscheidung jetzt nüchtern und sachlich treffen. Es sei keine Entscheidung gegen die Kosten, sondern eine Entscheidung für die Wichtigkeit des Projektes.