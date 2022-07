Die Pfanne war nicht heiß genug

"Ich ha­be schon beim Ko­chen ge­merkt, dass es nichts wird. Die Pfan­ne ist nicht rich­tig heiß ge­wor­den und das Fleisch dann nicht so, wie es soll­te", re­sü­miert Tülay Sa­hin den vier­ten und ih­ren letz­ten Tag bei der "Küchen­schlacht" im Zwei­ten Deut­schen Fern­se­hen (ZDF). Um 14.15 Uhr an die­sem Don­ners­tag star­tet wie­der die "Küchen­schlacht" im ZDF. Nun heißt es 45 Mi­nu­ten mit­fie­bern. Drei Kan­di­da­ten sind noch üb­rig, dar­un­ter die 47-jäh­ri­ge Lei­ders­ba­che­rin. Der Mot­to­tag steht an. Un­ter dem Ti­tel "Fast­food de lu­xe" dür­fen die Teil­neh­mer ihr Bes­tes ge­ben. Ju­ror Tho­mas Mar­tin schickt zum Schluss die letz­ten bei­den Hob­by­köche ins Wo­chen­fi­na­le. Tülay Sa­hin ist aus­ge­schie­den, macht den drit­ten Platz, freut sich über "Bron­ze".