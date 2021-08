»Die Päpstin« feiert auf der Clingenburg Triumphe

Mainmusical-Premiere auf der Naturbühne erntet durchweg positive Reaktionen

Klingenberg a.Main 09.08.2021

Stimmungsvolle Aufnahme von der Dernière am Samstagabend - das Ende einer rundum begeisternden Premierensaison mit "Die Päpstin". Christopher Abb (links) und Gerhard Merget sind vor einer der zielgerichtet und bewusst sparsam eingesetzten Kulissen, dem Laterantor, mit Verlauf und Ergebnis der Saison auf der Clingenburg mehr als zufrieden.

Das belegen schon ein paar Zahlen: Zwölf Aufführungen in zwei Wochen, restlos ausverkauft mit insgesamt mehr als 5 500 Besuchern, große Herausforderungen wegen Corona, die mit einem schlüssigen Hygienekonzept souverän gemeistert wurden, gerade mal knapp sieben Wochen Probe für ein riesiges Ensemble aus lupenreinen Amateuren auf der anspruchsvollen Open-Air-Bühne der Clingenburg, rund fünf Kilometer Kabel für eine Licht- und Soundanlage, die alle begeisterte und so perfekt klang, dass manche Zuhörer mit Blick auf das Orchester fragten: »Ist das überhaupt live?« Mehr als 500 Kostüme und Kostümteile von hoher Qualität und mit Ausstrahlung, ein Bühnenbild, das auf die Naturbühne setzte und Kulissen ganz gezielt und durchaus sparsam einsetzte, Dutzende von engagierten Helferinnen und Helfern jenseits der Bühne - von Service, Technik, Kulissen, bis zu Maske und Requisite -, ein »Genussdorf«, das viele schwärmen ließ, auch diejenigen, die für Essen und Trinken sorgten und mit dem Zuspruch mehr als zufrieden sein konnten.

Abb und Merget strahlen

Kein Wunder, dass vor der letzten Aufführung am Samstagabend zwei wichtige Leute ein Fazit zogen, aus dem nicht nur Zufriedenheit, sondern Begeisterung sprach. Christopher Abb, Vorsitzender des Vereins, künstlerischer Leiter und Regisseur und dazu noch in der Rolle des Markgrafen Gerold auf der Bühne, und Gerhard Merget, Zweiter Vorsitzender und Orchesterleiter, strahlen und die brillante Dernière am Samstag bestätigt sie voll und ganz. Bei Open Air ist das Wetter immer ganz zentral, aber als diesmal bei einer Vorstellung tatsächlich ein kräftiger Regenguss niederging, passierte Verblüffendes: Die Zuschauer blieben alle auf ihren Plätzen, die Akteure spielten weiter und im Rückblick sind sich alle einig: »Das war vielleicht die schönste Aufführung, die Stimmung war riesig und es war ein wunderbares Gemeinschaftserlebnis.« Abb verrät sogar, dass der Regen auch dramaturgisch genau zum »richtigen« Zeitpunkt einsetzte.

Neues Leben auf der Clingenburg - bei der Premiere des Muscials "Die Päpstin"

Abb und Merget können von durchweg positiven Reaktionen berichten - analog und digital. Am wichtigsten aber ist ihnen der große Zusammenhalt der rund 70 Akteure auf, vor und hinter der Bühne. Selbst die Hauptdarsteller kamen oft drei Stunden vor Beginn, wischten die Tische und legten auf der Bühne letzte Hand an. Ein geflügeltes Wort in den zwei Wochen: »Auf einer Bühne, die ich selbst mitgebaut habe, spielt sich's am besten.« Die beiden Vorsitzenden können die Leistungen der Vereinsmitglieder nicht genug rühmen, denn ohne das riesige Maß an ehrenamtlicher Arbeit wäre das nie zu schultern gewesen. Sie sagen auch gerne, dass die gute Zusammenarbeit mit der Stadt ganz entscheidend war. Es gab und gibt keine finanzielle Beteiligung der Stadt, aber die unverzichtbare »Man Power«, vor allem vom Bauhof, und dessen Erfahrungen aus den Jahrzehnten der Clingenburg-Festspiele waren Gold wert.

Reichwein begeistert

Bürgermeister Ralf Reichwein ist - nicht überraschend - auch rundum begeistert: »Die Theatersaison 2021 auf der Clingenburg war ein voller Erfolg. Wir haben viele positive Rückmeldungen zu dem Stück, den hervorragenden Schauspielerinnen und Schauspielern und der wunderbaren Musik erhalten.« Reichwein hat die Gabe, auch bei tatsächlichen oder scheinbaren Einschränkungen das Positive zu sehen: »Insbesondere wurde gelobt, dass es keine Tribüne, sondern Bierzeltgarnituren gab, was die Möglichkeit eröffnete, Getränke und Speisen aus dem Genussdorf mit an den Sitzplatz zu nehmen. Dies erzeugte natürlich eine ganz besondere Atmosphäre, eine gemütlichere.« Und man sparte so natürlich auch viel Geld. Reichweins Lob: »Erwähnenswert ist auch die hervorragende und harmonische Zusammenarbeit mit der Leitung von Mainmusical bei der Organisation unseres Open Airs und wir bieten Mainmusical an, künftig weitere Stücke auf unserer Freilichtbühne zu planen.«

Das Angebot steht also und auch Abb und Merget sind natürlich durchaus offen für ein Weitermachen. Aber sie sind auch - vielleicht ein positiver Kontrast zu manchen Entscheidungen der inzwischen eingestellten Clingenburg-Festspiele - sehr vorsichtig und sehr realistisch und wollen sich nicht vorschnell festlegen. Unter dem Strich ist mit dem großen ehrenamtlichen Engagement aus dem Verein auch das vorläufige ökonomische Fazit positiv. »Wir kommen aus dieser Spielzeit auch finanziell gut raus«, sagte Merget, »wir gehen besser raus, als wir eingegangen sind« formuliert Abb - positiv, aber vorsichtig-realistisch, denn ein großer Gewinn war nicht zu erwarten und wohl auch nicht geplant. Natürlich ist auch ihnen die Lust zum Weitermachen anzumerken, aber sie brechen nichts übers Knie, wissen, dass sie die Ehrenamtlichen und auch den Verein nicht überstrapazieren dürfen.

Fortsetzung offen

Dass sie aktuell ganz bewusst eine Festlegung für 2022 vermeiden, hat mit dieser Vorsicht und sicher auch mit einer demokratisch gebotenen Mitsprache der Beteiligten zu tun, es liegt aber auch daran, dass Mainmusical im kommenden Jahr ohnehin ein wunderbares, aber auch anstrengendes Projekt zu schultern hat: Es war eine große Auszeichnung für die tolle Amateurtruppe, als sie die Berechtigung erhielt, vom 22. April bis zum 7. Mai 2022 in der Erlenbacher Frankenhalle Andrew Lloyd Webbers Kultmusical »Das Phantom der Oper« aufzuführen - ein Termin, auf den alle jetzt schon hinfiebern. Nach dem Musical ist also vor dem Musical und es ist sicher vernünftig, sich in Ruhe zu überlegen, ob man wenige Wochen später noch eine neue Saison auf der Clingenburg dranhängen will und kann. Durchaus denkbar also, dass es dort erst 2023 wieder Musical von hoher Qualität mit Mainmusical gibt. Schön, wenn sich ansteckende Begeisterung so ideal mit Augenmaß und gesundem Menschenverstand paart - und eine schöne Voraussetzung, dass dieses Clingenburg-Projekt von langer Dauer sein könnte - Musik und Theater von hoher Qualität und ohne unkalkulierbares finanzielles Risiko.

Für Musicalfreunde, die sich für das »Phantom« einen garantierten Platz sichern wollen und auch für die, die erfahren wollen, wie und wann es konkret auf der Clingenburg weitergeht, empfiehlt sich immer wieder mal ein Besuch auf der informativen Homepage.