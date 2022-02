Die neue Leiterin des Veterinäramts im Landkreis Miltenbüber die Herausforderungen im Tierschutz

Zur Person: Vanessa Schönenbrücher

Vanessa Schönenbrücher (46) stammt aus Südwestfalen aus dem ländlichen Ennepe-Ruhr-Kreis. Nach dem Studium der Veterinärmedizin und der Promotion an der Justus-Liebig-Universität Gießen, arbeitete sie dort sechs Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Lebensmittel-Mikrobiologie und Fleischhygiene. Die Elternzeit verbrachte sie in den USA und konnte dort bei einer Rettungs- und Kadaversuchhundestaffel in Ames, Iowa, tätig sein. 2008 wechselte sie in den amtstierärztlichen Dienst, zunächst in Hessen, und im gleichen Jahr an das Veterinäramt in Miltenberg, das sie seit Februar 2022 leitet. Seit 2017 ist Vanessa Schönenbrücher Fachtierärztin für Öffentliches Veterinärwesen. Sie ist verheiratet und lebt mit Mann und drei Kindern samt "einem kleinen Zoo mit Pferd, Rind, Huhn, Kaninchen, Hund und Katz" im Kreis Miltenberg. ahl