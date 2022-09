Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Die Natur kreativ in Farbe und Schwarz-Weiß eingefangen

Ausstellung: Fotografien und Design von Marco Burgemeister in Klingenberger Galerie Kunstraum

Klingenberg a.Main 02.09.2022 - 10:50 Uhr < 1 Min.

Mannigfaltige Einblicke in die Natur gibt es derzeit bis zum 30. September bei der Ausstellung Fotografie und Design von Marco Burgemeister in der Klingenberger Galerie Kunstraum zu bewundern.

Zwei Fotos im Schaufenster der Galerie belegen bereits die Vielseitigkeit von Burgemeisters Schaffen. Ein tiefroter Sonnenuntergang samt Mond und Silhouette von Bäumen vermittelt eine romantische und wärmende Atmosphäre. Daneben strahlt ein Baum im grauen Herbstnebel mit im Dunst verschleierter Sonne Kühle und Ruhe aus. Alle ausgestellten Werke sind in den vergangenen fünf Jahren in unserer Region entstanden und spiegeln Marco Burgemeisters Herangehensweise wider. Mitunter spielt er mit Bewegung und Schärfe, versieht seine Fotografien mit Texturen oder bleibt der Schwarz-Weiß-Fotografie in Aufnahmen von Blumen und Blüten treu. Auch möchte er immer wieder neue Details seiner Ausstellung hinzufügen.

Weitere Infos und Öffnungszeiten unter https://www.21stcenturyarts.de oder auf Anfrage unter Tel. 0151 54705002.

Jennifer Lässig