Die Menschen ins Freie locken

Sommersemester: Volkshochschule Miltenberg und Umgebung bietet Kurse auch während der Sommerferien

Miltenberg 29.06.2021

Großheubach, Mainwiesen Hula Hoop-Kurs Foto: Annegret Schmitz BU: der neue Sporttrend: hula hoop. Bei der VHS werden in den nächsen Wochen Kurse im Aktivprogramm angeboten.

"Wir haben bewusst kleinere Kurseinheiten von maximal fünf Terminen gewählt", so Sabine Fleischmann, denn die Angebote sollen in die Urlaubsplanung passen. Die Veranstaltungen finden fast ausschließlich im Freien statt, ein letztes Zugeständnis an die Corona-Pandemie. Die Leiterin der VHS war überwältigt von den Angeboten an Freiflächen, die alle kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.

"Einige Kursleiter haben sogar ihre privaten Gärten geöffnet", freut sie sich. So sind die Kursteilnehmer etwa im Amorbacher Bürgerpark, im Großheubacher, Miltenberger oder Guggenberger Wald oder auf dem Sportfeld der Firma Oswald weitgehend vor den Blicken der Öffentlichkeit abgeschirmt und können mit viel Freude ihr Training wieder aufnehmen oder ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Und was passiert, wenn Petrus nicht mitspielt und es in Strömen regnet? "Wir finden eine Lösung", verspricht Sabine Fleischmann, denn in diesem Jahr macht die VHS keine Sommerferien, sodass stets ein Ansprechpartner zur Verfügung steht. Muss ein Termin jedoch wetterbedingt ausfallen, wird die Kursgebühr entsprechend reduziert.

Die Leiterin der VHS hätte sich noch ein paar Angebote im südlichen Landkreis gewünscht, leider fand sie keine Anbieter, bedauert sie.

Insgesamt 65 Angebote sollen von Ende Juni bis Mitte September die Menschen ins Freie locken, um die Sommermonate auf die vielfältigste Art zu gestalten und genießen. Ein Blick ins Kursprogramm lohnt in jedem Fall und mit etwas Glück sind auch noch Plätze frei.

asz

Hintergrund: Was ist aktuell erlaubt? Aktuell sind VHS-Kurse in Räumen und im Freien erlaubt, solange der Inzidenzwert von 100 nicht überschritten wird. Voraussetzungen sind die 1,5 m Abstandsregelung, die Maskenpflicht auf den Wegen am Kursort zum Platz (dort darf sie abgenommen werden) und ein Hygienekonzept, das bei der Buchung eines Kurses zugeschickt wird. Die Testpflicht oder ein Impf- beziehungsweise Genesenennachweis entfallen - auch bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100. Der direkte Click zum Aktiv-Programm: www.vhs-miltenberg.de/programm/sommer-vhs/