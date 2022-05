Die Maibäume stehen wieder

In Dorfprozelten ist es eine Birke mit flatternden Bändern

Dorfprozelten 01.05.2022 - 16:45 Uhr 2 Min.

Der schön geschmückte Maibaum am Dorfplatz in Dorfprozelten. Nach gut zwei Jahren Corona-Pause bietet die Tradition des Maibaumaufstellens mit ihren angeschlossenen Feierlichkeiten jetzt wieder einen geselligen Höhepunkt im Kulturleben der jeweiligen Gemeinden. So hatte der Musikverein "Frankonia Dorfprozelten" extra zu seiner Veranstaltung rund um den Maibaum am vergangenen Samstag sein eigenes Musiker-Maibock-Bier (MMB) durch eine kleine ortsansässige Privatbrauerei brauen lassen.

Wie etwa Feste in den regionalen Weinbergen, im Spessart oder am Ufer des Mains gehören die Maibaumfeste zu den unverwechselbaren Markenzeichen hiesiger Kultur. Meist an zentraler Stelle, etwa der Ortseinfahrt oder dem Dorfplatz, aufgestellt signalisiert der festlich geschmückte Baum Traditionspflege und Heimatverbundenheit. Kaum eine Stadt, kaum ein Dorf kann sich der Faszination dieser Tradition entziehen.

Dabei können die einzelnen Maibäume ganz unterschiedlich aussehen. Ob mit Plaketten, Schildern, Schnitzereien oder diversen Accessoires behangen, bemalten oder geschälten Stamm - jede Option der Maibaum-Gestaltung ist möglich. In Dorfprozelten steht in diesem Jahr eine naturbelassene Birke, in deren Krone bunte Bänder befestigt wurden.

Ursprünge teilweise umstritten

Die Ursprünge des Maibaumbrauches sind teilweise ungeklärt, ja sogar umstritten. In vorchristlicher Zeit wurden Bäume ausgesucht, um die die Menschen tanzten und Feiern veranstalteten. Sie dienten als Zeichen des wiederkehrenden Frühlings, waren aber auch Symbol für Fruchtbarkeit. Als heidnischer Kult wurde dies im Christentum verboten.

Der Brauch, einen geschälten und mit Kränzen und Bändern geschmückten Baum zum 1. Mai aufzustellen, entwickelte sich im 16. Jahrhundert in Deutschland. Ebenfalls aus dem 18. Jahrhundert stammt die Tradition, neben Kränzen und Bändern auch kleine Tafeln an Querbalken am Maibaum anzubringen. Darauf sind nicht nur Handwerk und Gewerbe des Ortes vertreten. Auch die Kirche, das Rathaus und die Schule haben eine eigene Tafel am Maibaum.

Vor allem beim männlichen Teil der Bevölkerung steht das gezielte Kräftemessen mit den Nachbargemeinden im Mittelpunkt der Feierlichkeiten. Dazu gehört nicht nur das Herrichten eines besonders imposanten Baumes und dessen originelle Verzierung, sondern ebenso die Verteidigung desselben. In manchen Ortschaften ist das Maibaumstehlen (siehe Hintergrund) ebenso »gute« Tradition wie das gemeinschaftliche Aufstellen - ordentlicher Umtrunk inklusive. Nach dem Schmücken steht der Kraftakt auf dem Programm. Technische Unterstützung jeder Art ist streng verpönt, allein mithilfe bewährter Stangenwerkzeuge wird der nicht selten 25 Meter hohe Stamm in die Vertikale gebracht, wobei man heute zum Aufstellen in so manchen Ortschaften doch lieber auf die sichere Kraft und Unterstützung durch größere Traktoren zurückgreift.

Der Mai war in der Historie der Sommerauftakt und der Maibaum das Symbol des Lebens. Die Maibirke gilt als Zeichen der Liebe und Zuneigung und ist ein Symbol des Frühlings und der wiedererwachenden Natur. Der Maibaum ist der erste Baum, der nach dem Winter wieder blüht.

Werner Rodenfels

Hintergrund: Maibaum stehlen In unserem ländlich geprägten Raum ist es ein beliebter Brauch, den noch nicht aufgestellten Maibaum zu stehlen. Daher wird dieser auch ständig bewacht und nicht unbeaufsichtigt gelassen. Die Gemeinde eines anderen Dorfes lässt sich dabei einige Tricks einfallen, um an den Maibaum einer anderen Gemeinde zu gelangen. Eingelöst wird das Diebesgut, durch die jeweilige Gemeinde, meistens durch Bier und einer Brotzeit für alle. Jedoch gibt es ungeschriebene Regeln, die beim Maibaumstehlen jeder zu beachten hat: Nur bereits gefällte Bäume dürfen gestohlen werden. Der Stamm muss bereits im Dorf sein und darf nicht aus dem Wald entnommen werden, da es sich dabei um Holzdiebstahl handelt und strafrechtlich verfolgt werden kann. Es darf nur der Maibaum eines anderen Dorfes gestohlen werden. Der eigene Maibaum ist nur zu bewachen und darf auch nicht spaßeshalber entfernt werden. Bei dem Diebstahl darf man nicht entdeckt werden. Wenn man erwischt wird, muss man den Stamm kampflos zurückgeben. Gewalt in jeglicher Hinsicht ist strengstens untersagt und würde den ganzen Brauch in Frage stellen. Ebenfalls muss der Stamm ganz bleiben und darf nicht zersägt, zerschnitten oder beschädigt werden. Schafft die Nachbargemeinde es allerdings, an der sogenannten Maibaumwache vorbeizukommen und den Baum zu stehlen, kommt es zu feuchtfröhlichen Rückgabeverhandlungen, bei denen es meist um große Mengen Bier geht. wero