Würzburger Autor Roman Rausch liest im Stadtprozeltener Steinbruch aus seinem Werk »Gallo Rosso«

Die Mafia und Corona als Leitthemen in neuem Roman

Stadtprozelten 27.06.2021 - 12:51 Uhr

"Als Schriftsteller muss ich mich um die Dinge kümmern, die jetzt passieren." Roman Rausch hat sich nach einigen historischen Romanen wieder dem aktuellen Tagesgeschehen gewidmet. Sein Roman "Gallo Rosso" ist im November 2020 im Verlag Schruf & Stipetic erschienen. Autor Roman Rausch stellte am Freitag sein neuestes Werk "Gallo Rosso" im Stadtprozeltener Steinbruch vor. Seine Protagonisten Kilian und Heinlein durften nach zehn Jahren wieder aus der Versenkung auftauchen - mitten in der Anfangszeit der Coronapandemie.

Die Stimmung im coronagebeutelten Italien ist gedrückt. Vor der »Zona rossa«, einer aufgrund von Corona abgesperrten Zone, sammeln sich verzweifelte Italiener mit prall gefüllten Lebensmitteltüten für die Angehörigen. Einlass gibt es nur mit einer Ausnahmegenehmigung. Kilian, ein Protagonist von Rauschs Roman, fährt in diese skurrile Szene, um ein altes Verbrechen aufzudecken. Geschickt spinnt der Autor verschiedene Erzählstränge rund um den Terrorismus, aber auch um dubiose Machenschaften in den Eliteeinheiten der deutschen Polizei und platziert alles im Coronaalltag von Anfang 2020.

Reihe eigentlich abgeschlossen

»Ich habe dieses Buch innerhalb von drei Monaten geschrieben« erzählte der Autor dem zahlreich erschienenen Stadtprozeltener Publikum. Rausch hat bereits über 20 Bücher geschrieben und ist unter anderem Preisträger des bronzenen Homers. Eigentlich war seine Reihe über die Würzburger Kriminalkommissare vor zehn Jahren nach Band sieben abgeschlossen. Doch Anfang 2020 fragte er sich, wie die beiden in der jetzigen Zeit agieren würden. Auf die Moderationsfrage seiner Verlegerin, wie die Recherche war, redete er sich fast in Rage. Er habe nicht anders gekonnt, als die aktuellen Zeitgeschehnisse in einem Roman zu verarbeiten.

Er recherchierte in Italien vor Ort. Er interviewte Leute aus den deutschen Spezialeinheiten. Zwar kehrt er dem Genre des Regionalkrimis etwas den Rücken, indem er einen Großteil in Italien spielen lässt, aber als er in der beeindruckenden Kulisse des Stadtprozeltener Steinbruchs ausgewählte Passagen vorliest, lässt er Würzburg vor dem inneren Auge auferstehen: ein Gang über die Brücke, mit dem Blick in die Stadt. Seine Sprache ist pointiert und prall gefüllt mit Bildern, wie: »Die Luft schmeckte wie vom Regen gewaschen.« Das Publikum lauschte ihm gespannt.

Bürgermeister Rainer Kroth brachte in die Veranstaltung hoffnungsvolle Worte mit: »Ich hoffe, es ist die erste größere Veranstaltung nach und nicht während Corona.« Auf die Frage aus dem Publikum, ob der Autor seine Kommissare noch in ein neuntes Abenteuer stürzen wird, zeigte er sich nicht abgeneigt. In seinem »spinnerten Kopf« sind auf jeden Fall noch genug Ideen, sagte Roman Rausch lachend zum Abschluss.

lir

Hintergrund: Weitere Veranstaltungen Es gibt noch weitere Veranstaltungen der Reihe "Sommerlese" im Stadtprozeltener Steinbruch. Am 9. Juli 2021 liest Susanne Roßbach aus "Rache im Odenwald" und am 23. Juli 2021 stellt Günter Huth "Der Schoppenfetzer und der untote Winzer" vor. Einlass ist jeweils um 19 Uhr, der Eintritt ist kostenpflichtig. Bei schlechtem Wetter finden die Veranstaltungen in der Stadthalle statt. Veranstalter ist die Bücherei Stadtprozelten. lir