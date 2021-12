Die Last mit den Herzens- und Weihnachtswünschen

Randnotizen von Renate Ries

Miltenberg Randnotizen 23.12.2021 - 10:49 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Christkind zeigt im Weihnachtspostamt in Himmelstadt (Kreis Main-Spessart), welche Wünsche an es herangetragen werden. Materielle Dinge sind in der Regel einfach zu erfüllen. Aber Wünsche wie "lass Corona vorbei sein", bringen auch das Christkind ans seine Grenzen. Karl-Josef Hildenbrand dpa/lby

Bei Kindern ist alles so einfach. Sie schreiben ihre Wünsche auf und schicken den Brief ans Christkind. Das funktioniert in der Regel, da liebe Mamas, Papas und Omas die Briefe »abfangen« und dafür sorgen, dass die Dinge, die für leuchtende Kinderaugen sorgen, an Weihnachten unterm Baum liegen. Hübsch verpackt mit Schleife.

Bei Erwachsenen ist das nicht mehr ganz so einfach. Das liegt auch daran, dass ihre Wünsche oft nur schwer zu erfüllen sind. Ein Blick in die Kleinanzeigen unserer Zeitung in den vergangenen Wochen belegt das. Die Herzens- und Weihnachtswünsche, die da abgedruckt sind, lassen sich nicht mal eben schnell im Spielwarengeschäft, im Buchladen oder im Heimwerkermarkt erfüllen.

»Sie sucht einen Erben«, liest man in einer Kleinanzeige. Oder: »Weihnachtswunsch: Wer bringt mir das Jodeln bei? Zahle gut.« Ob sich ein Lehrer gefunden hat? Und ob mit Jodeln wirklich Jodeln (kunstvolles Wechseln von Brust- und Kopfstimme) gemeint ist oder ob das ein Code in Insiderkreisen ist? So wie Hulapalu? Ich weiß es nicht (und muss es auch nicht wissen).

Jemand anderes sucht per Inserat eine Beteiligung an einem bestehenden Atombunker - bis 20.000 Euro. Explizit ausgewiesen als »Weihnachtswunsch«. In den USA ist man einen Schritt weiter als bei uns, da hätte der Inserent sicher gute Erfolgschancen. Da boomte schon vor einigen Jahren der Bau privater Atombunker, während die Menschen hier lieber Pools bauen lassen. Apropos Wunsch: Während der strengen Lockdowns haben Menschen Schwimmmöglichkeiten in privaten Schwimmbädern gesucht.

Womit wir wieder - zwangsläufig - bei Corona wären. Immer mehr Kinder, so weiß man aus den Briefen ans Christkind im Weihnachtspostamt Himmelstadt, wünschen sich das Ende der Pandemie. Diesen Wunsch haben wir wohl alle. Und kein Christkind der Welt und keine noch so engagierte Patentante kann ihn erfüllen.

re