Die Kita als Ort der Ruhe: Was sich Architekten bei ihrem preisgekrönten Entwurf für Elsenfeld denken

Kitas im Fokus

Preisgekrönte Architekten (von links): Matthias Grob und Georg Redelbach aus Marktheidenfeld.

Wie sind Sie als Architekten dazu gekommen, Kindergarten zu planen?

Georg Redelbach: Unser Büro ist offen für alle Aufgaben, wir sind nicht spezialisiert. Eigentlich sind wir durch den Einfamilien-Wohnhausbau groß geworden, auch wenn wir inzwischen viele Kitas gebaut haben. Das Thema Wohnen drückt sich aber im Kindergartenbereich aus, da haben wir unsere Erfahrungen mitnehmen können.

Was hat der Wohnhausbau mit Kitas zu tun?

Redelbach: Es geht um Raumatmosphären und -stimmungen. Mir ist wichtig, dass ein Raum eine bestimmte Haltung hat, Gemütlichkeit ausdrückt. Dazu gehört das Sehen, Hören, Schmecken. Mich beschäftigen Fragen wie: Was habe ich für Bilder aus meiner Jugend oder Kindheit vor Augen? Welche Bilder verbinde ich mit dem Material? Für uns sind zum Beispiel Vorhänge nach wie vor ganz wichtig. Sie verbessern die Akustik, filtern das Licht. Das schafft Geborgenheit.

Warum liegt Ihnen in Kindergärten Gemütlichkeit am Herzen?

Redelbach: Es geht darum, dass sich die Kinder wohlfühlen und zur Ruhe kommen können. Wir wählen etwa die Farbstimmung so, dass sie nicht über schillernde Farben Kontraste erzeugt, sondern eher dezent ist.

Matthias Grob: Es ist ja kein Gebäude, wo sich Kinder wie in der Schule konzentrieren müssen. Im Kindergarten werden die Kleinsten der Gesellschaft allmählich an eine soziale Gruppe gewöhnt. Das verlangt von den Erziehenden viel. Die Kindergruppe wirkt oft wie ein Bienenschwarm. Wir wählen deshalb unsere Materialien so, dass weniger Schall entsteht und zum Beispiel die Sprachverständlichkeit verbessert wird. Das ist auch für die Integration wichtig.

Kinder brauchen für Bewegung auch Platz. Wie schaffen Sie Freiräume?

Redelbach: Wir plädieren für ein Konzept, bei dem die Türen offen stehen. Wir binden dazu die Flurzonen und Garderobe mit ein. Das hat man so in der Vergangenheit vielleicht nicht gekannt. Wir plädieren auch für den Hausschuhkindergarten, in dem Kinder nicht in Straßenschuhen herumlaufen. Dann ist der einfach sauber und die Kinder können sich frei bewegen. Da haben wir gute Erfahrungen gesammelt, müssen aber bei neuen Projekten die Teams oft noch überzeugen.

Rückzugsräume und Spiel-Elemente gehören auch dazu. Worauf kommt es an?

Redelbach: Das hängt vom pädagogischen Konzept ab. Wir stimmen uns mit der Kitaleitung ab. Deshalb planen wir zunächst neutrale Räumen mit verschiedenen Nischen. Wir arbeiten dann sehr viel mit Einbaumöbeln, sodass wir Flächen für die Kinder frei haben und optimal nutzen können. Dann gibt es noch lose Spielgeräte und Möbelteile wie Tische und Stühle. Wir mischen uns nicht überall ein, wie das genutzt wird. So entstehen flexible Raumflächen, wo die Erziehenden mit Kindern kreativ wirken können.

Wie wichtig ist der Dialog mit den Erziehern bei der Planung?

Redelbach: Ganz wichtig. Das habe ich auch in Elsenfeld schon angesprochen. Wir werden intensiv Gespräche führen. Auch wenn es einen Vorentwurf gibt, ist das erst einmal eine Idee. Die wird jetzt in verschiedenen Arbeitsschritten vertieft und weiter geplant.

Grob: Durch die Fragestellungen, die wir den Erziehenden stellen, können wir die Räume so formen, dass sich die Arbeit verbessert. Jeder kennt seine Arbeitsbedingungen im Normalfall am besten.

Was sind typische Wünsche von Erziehern an Sie als Architekten?

Redelbach: Es geht um kurze Wege, die Aufsicht, den Personalschlüssel, ob ein Ruheraum vorgesehen ist oder durch Fenster ein Bezug zum Spielplatz und zur Außenfläche besteht. Was wir intensiv diskutieren, ist die Ganztagsbetreuung: Gibt es einen Speiseraum? Wo befindet der sich? Wird dort gekocht oder wird das Essen angeliefert? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das muss alles zu einem guten Ganzen gefügt werden.

Versuchen Sie sich auch die Brille eines Kindes aufzusetzen?

Redelbach: Das versuchen wir, aber das ist natürlich schwierig. Wir haben andere Kindheitserfahrungen gesammelt als die Kinder heute. Da tue ich mir regelrecht schwer. Aber wir haben junge Mitarbeiterinnen, die diesen Part übernehmen. Da ergänzen wir uns gut.

Ein Kindergarten prägt Menschen fürs Leben, da entstehen in wichtigen Jahren Eindrücke: Welche Rolle spielt das Umfeld?

Redelbach: Wir wollen Kinder nicht prägen, sondern ihnen einen guten Lebensraum bieten. Wenn wir es darüber hinaus erreichen, ihnen etwas mitgeben zu können, dann nehmen sie zum Beispiel Erinnerungen an einen Holzbau mit. Und in Zukunft sinkt bei dieser Generation vielleicht die Hemmschwelle zum Material Holz. Holz hat heute oft noch den Ruf, nicht stabil und deshalb minderwertig zu sein. Das ist aber nicht so: Es ist sehr angenehm, fühlt sich besonders an und schafft Gemütlichkeit.

Grob: Man spürt Architektur. Gehen Sie in eine Kirche hinein, dann spüren Sie sie mit dem ganzen Körper. Gehen Sie in einen Holzkindergarten, da spüren Sie auch den Unterschied.

Was hat sich aus Architekten-Sicht für Kindergärten bewährt?

Grob: Wir kommen aus einer Zeit, in der es viele Einzelkinder gab. Eine solche Familie ist eine eingeschworene Gemeinschaft. Im Prinzip sind Krippe und Kindergarten der erste Ablöseprozess von der Familie, die erste Vergesellschaftung des Menschen. Deshalb sind der Eingangsbereich, die Übergabe an die Erziehenden und Elternzonen wichtig. Diese Bereiche versuchen wir bewusst so zu gestalten, dass es zum Beispiel unterschiedliche Sitzhöhen für Erwachsene und Kinder gibt. Es geht um die Erziehung zur Selbstständigkeit.

Redelbach: Auch das Thema Licht ist in Gruppenräumen wichtig. Wir wollen, dass die Kinder am Licht arbeiten können. Fenster sind für uns nicht nur eine Lichtquelle, sondern eignen sich mit tiefen, vorgelagerten Fensterbrettern als Spielfläche. Das macht den Blick nach draußen möglich und stellt eine Verbindung her, bei der sich Kinder fragen können: Was passiert draußen eigentlich?

Fensterbretter als Spielfläche: So sieht es in der Marktheidenfelder Kita Baumhofstraße aus, die das Architekturbüro Georg Redelbach geplant hat.

Grob: Bei 80 Prozent der Neubauten sind heute die Fensterbänke aus Blech. Jetzt denken Sie mal an einen heißen Sommertag: Wenn die Kinder draußen spielen und an die Fensterbank hinlangen, tut das weh. In alten Häusern gab es da noch Stein. Wir haben Lösungen, wie wir eine Fensterbank mit Beton ausbilden können.

Da fällt es Ihnen doch gar nicht so schwer, die Brille eines Kindes aufzusetzen.

Redelbach: Das geht mir ja genauso wie Kindern. Wer mit bewusstem Blick durch eine Siedlung oder ein Haus geht, macht diese Erfahrungen.

Ein neuer Kindergarten begleitet auch die Wahrnehmung des Orts über Jahrzehnte. Wie gehen Sie da heran, um dem Anblick von Außen eine besondere Note zu verleihen?

Redelbach: Ich frage mich da: Was heißt besondere Note? Wir stellen fest, dass viele kontrastreiche Bilder heute in der Gesellschaft unterwegs sind. Die Industrie zum Beispiel liefert uns diese Eindrücke: Da geht es um Profit, Schnelligkeit und Kontraste. Wir müssen diese Kontraste mal eindämmen. Unser Ansinnen ist es, die Sachen eher zu beruhigen und auf eine gewisse Zeitlosigkeit hinzuarbeiten. In Elsenfeld arbeiten wir zum Beispiel mit traditionellen Bauelementen, die ein regionales Bild, eine Einheitlichkeit vom Ortskern ausdrücken. Wir wollen uns integrieren und nicht zwanghaft eine besondere Note. Wir stellen aber immer wieder fest, dass die Ruhe, die wir vermitteln wollen, das Besondere in diesen Tagen ist.

Wenn also eine Gruppe von Erziehern auf Sie zukommt und einen knalligen Clown an der Wand will, werfen Sie hin?

Redelbach: Wir würden daran arbeiten, ihnen zu erklären, dass das der falsche Weg ist.

Grob: Oder noch eleganter: Man kann hinterfragen, was dieser knallige Clown bezwecken soll, warum der so wichtig ist. Man muss eine Zeit lang zuhören, um die tieferen Gründe zu finden. Wenn es zum Beispiel darum geht, eine Freudigkeit auszudrücken, kann ich mir Gedanken machen, wie wir diese Freudigkeit anders umsetzen können. Wenn der Clown aber ganz tiefe Wurzeln hat, kommen wir vielleicht nicht um ihn herum.

Kevin Zahn

Hintergrund: Architekturbüro Georg Redelbach Das Marktheidenfelder Architekturbüro von Georg Redelbach mit Büropartner Matthias Grob hat in Elsenfeld unter 13 Teilnehmern den ersten Jurypreis für einen Kitaentwurf erhalten. Laut Georg Redelbach fiel den Architekten die Planung trotz der engen Lage in der Hauptstraße nicht schwer. »Das Grundkonzept war schneller entwickelt als auf der grünen Wiese«, sagt er. Vieles habe sich durch die Grundstückssituation ergeben, wo die Architekten die Kita in den Altort integrieren müssen: »Mit der Gebäudestruktur des Dreiseithofs, dem fränkischen Dach, mit der Durchlässigkeit in den Obstgarten, mit einer Scheune - das hat für uns den Grundriss schnell vorgegeben.« Das Büro ist auch bei weiteren Projekten in der Region tätig. So plant es in Erlenbach bei Marktheidenfeld einen großen Kita-Neubau mit sieben Gruppen. In Frammersbach (Kreis Main-Spessart) stellte es gerade ein Mehrzweckhaus im Ortskern fertig. In Aschaffenburg plante das Büro mit den Liebighöfen in der Spessartstraße größere Wohngebäude. Auch die Marktheidenfelder Feuerwache entstammt dem Entwurf des 21-köpfigen Teams. (kev)