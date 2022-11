Die Kerb teilt und verbindet Collenberg

Reistenhäuser und Fechenbacher feiern Kirchweih gemeinsam und doch ganz unterschiedlich

Collenberg 03.11.2022 - 13:09 Uhr 5 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ein Hauch von Walpurgisnacht: Die "Kerb" wird verbrannt. Der neue "Kerbehannes" wird vor dem Kerbelokal in Reistenhausen vorgestellt. Trotz unterschiedlicher Traditionen wird der Kerbebaum in Collenberg von Reistenhausenern und Fechenbachern gemeinsam aufgestellt.

In Reistenhausen geht die Kerb auf einen Lehensbrief von Kaiser Karl V. aus dem Jahr 1541 zurück, in dem auch das Recht des Kirchweihschutzes für die Dörfer Fechenbach und Reistenhausen für das Adelsgeschlecht der Rüdt von Kollenberg aufgenommen wurde. Die Reistenhäuser Kerb (und wahrscheinlich auch die Fechenbacher Kerb) sind somit die ältesten Traditionen in Collenberg.

Eine Bauernregel für Reistenhausen besagt »Martin legt die Kerb«. Dies bedeutet, dass am Sonntag nach dem Martinstag am 11. November in Reistenhausen ursprünglich Kirchweih gefeiert wurde. Aufgrund des später eingeführten Volkstrauertages wurde die Kerb eine Woche vorgezogen. Dieser Termin hat bis heute Bestand. Ebenfalls richtet sich der Termin nach dem zweiten Dienstag im November, weiß das von Robert Bauer verfasste Heimatbuch Reistenhausen.

Strohpuppe wird verbrannt

In den Anfangszeiten war die Kerb als Strohpuppe dargestellt, auf die die Kerbeburschen während der Kerbezeit aufpassen mussten. War diese abhandengekommen, wurde auf eine »Köize« (Tragekorb aus geflochtenen Weidenruten - in manchen Gegenden auch Kiepe genannt), ein Bündel Stroh gebunden. Am Kerbedienstag wurde die Köize vom Kerbehannes durch die Brunngasse an den Festplatz am See getragen. Begleitet wurde er hierbei von einem fröhlichen Trauerzug, aus den Kerbeburschen, der Musikkapelle und der Bevölkerung. Mit Fackeln ausgestattet, hakten sich die »Trauernden« in Reihen aneinander und tanzten hüpfend von einer Straßenseite zur anderen.

Am See angekommen, legte man Feuer an die Kerb, die der Kerbehannes weiter auf dem Rücken trug und mit ihr im Kreis tanzte, bis er sie vom Rücken schleuderte. Am Boden verbrannte dann der Rest der Kerb. Hierbei sprangen junge Paare und die Kerbeburschen über das Feuer. Neigte sich das Feuer dem Ende zu, wurde ihr Tod lautstark beweint. Im Anschluss hielt der Kerbehannes eine Trauerrede und forderte alle Anwesenden auf, im nächsten Jahr wieder mitzufeiern. Vor der Zeit der »Kerbverbrennung« gab es noch das Ritual, dass die Kerb in Form von abgenagten Knochen wieder vergraben wurde, so dass sie im nächsten Jahr wieder beim Ausgraben auferstehen konnte. Viele Reisenhäuser Generationen feierten die Kerb in dieser Manier bis Anfang der 1970er-Jahre. Für einige Jahre eingeschlafen, wurde der Brauch 1978 wiederbelebt.

Fünf-Tages-Ritual

Um die Kerb gebührend vorzubereiten, finden fünf Kerbesitzungen an den Vorwochenenden statt. Bei diesen Zusammenkünften werden alte Volks- und Heimatlieder gesungen, musikalisch begleitet von ein oder zwei »Quetsche-(Akkordeon-)Spielern«. Hierzu wurde extra ein Liederheft angefertigt, damit das alte Liedgut nicht in Vergessenheit gerät. Das »Reisthäuser Apfelweinlied«, die inoffizielle Ortshymne, darf hierbei nicht fehlen. Ebenfalls werden an den Kerbesitzungen die Kerbeneulinge in den Kreis der Kerbeburschen aufgenommen.

Getreu dem Motto »jeder brave Kerbeborsch trinkt fünf Tag übern Dorscht«, fängt die Reistenhäuser Kerb freitags an. Hierzu treffen sich die »Altkerbehannesse« bereits ab 15 Uhr »am See«, um die Kerb in Form eines Bierfasses zu vergraben und vor Diebstahl zu bewachen. Die gewöhnlichen Kerbeburschen treffen sich um 18 Uhr im Kerbelokal und ziehen um 19 Uhr an den See, um die Kerb zu suchen und auszugraben. Ist sie gefunden, ertönt der Kerbeschlachtruf: «Wem is´ die Kerb? Unser! Wie weit geht die Kerb? Vom Nabbel bis zum Brunnser!« Die Kerb wird an einem Galgenhandwagen aufgehängt und mit Musik und Gesang ins Kerbelokal gezogen, wo bis spät in die Abendstunden gefeiert wird.

Der Kerbesamstag steht ganz im Zeichen der Aufstellung des Kerbebaumes, der inzwischen zusammen mit den Kerberburschen aus dem Ortsteil Fechenbach im Wald geschlagen, und im Ortszentrum aufgestellt wird. Auch hier dürfen Bier und Bratwurst natürlich nicht fehlen. Am Abend wird die Kerbe-Disco in der Südspessarthalle besucht, die die Fechenbacher Kerbeburschen alljährlich ausrichten.

Der Kerbesonntag ist eher ein ruhiger Tag für die Kerbeburschen, um sich von den vorangegangenen Tagen zu erholen. Hier trennt sich auch die Spreu vom Weizen: Während hart gesottene Kerbeburschen bereits wieder einen Frühschoppen im Kerbelokal anberaumt haben, braucht der ein- oder andere etwas länger, die Strapazen der Vortage zu verarbeiten und kommt erst gegen Abend in die Gaststätte.

Am Kerbemontag ist ein Spieletag in der Kerbegaststätte angesagt. Hierzu werden Gesellschafts- Spiele angeschafft und die Spielregeln etwas verschärft. Das Spiel »Looping Loui« gilt hier seit Jahren als der Favorit. Auch das Schafkopfe« kommt an diesem Tag nicht zu kurz.

Kerbehannes-Kür

am Dienstag

Der Kerbedienstag ist der Höhepunkt der Reistenhäuser Kerb. Bereits um 18 Uhr treffen sich die Kerbeburschen im Kerbelokal, um den neuen »Kerbehannes« zu küren. Hierbei muss der Kerbehannes des Vorjahres gleich am Anfang seinen Anzug, der aus einem Flickensakko und einem Hut gearbeitet wurde, ausziehen und diesen für seinen noch zu kürenden Nachfolger zur Verfügung stellen. Der neue Kerbehannes wird von den »Alt-Kerbehannessen« nach strengen Regeln ausgewählt und gekürt. Ist dies geschehen, darf er den Kerbehannesanzug anziehen und wird mit der strohgestopften Köize ausgestattet und den draußen wartenden Collenbergern vorgestellt.

Ein fröhlicher »Trauerzug« bewegt sich in Richtung des Geländes am See, angeführt vom jüngsten Kerbeburschen mit der rot-weißen Kerbefahne und begleitet von der Musikkapelle Collenberg. Am See angekommen, wird zuerst eine Rede über die Ereignisse der abgelaufenen Kerb und lustige Ereignisse des Ortsgeschehens vorgetragen. Im Anschluss wird die Kerb angezündet, und es folgt das Ablegen der Köize, das Feuerspringen der Kerbeburschen und das Trauergeheul. Abschließend wird rund um die Kerbegaststätte der Abschied der Kerb bis in die späten Abendstunden gefeiert.

Kontrastprogramm in Fechenbach

Die Fechenbacher Kerb hat ihren Ursprung in den späten 1940er-Jahren. Damals trafen sich nach dem Gottesdienst an einem Samstag Ende Oktober einige Fechenbacher Junggesellen am Kirchplatz, die eine Vesper sowie Bier und Apfelwein von den Einheimischen gesammelt hatten und das Ganze dann bei einer internen Feier am Ortsausgang von Fechenbach verzehrten. Diese Veranstaltung lief damals noch unter dem Namen »Kirchweih«. Heute besteht aber kein Bezug mehr zu diesem kirchlichen Fest. Ende der 1960er-Jahre wurde die »Ausgrabung« der Kerb in Form eines Fasses Bier eingeführt.

In Fechenbach werden insgesamt sechs Kerbesitzungen abgehalten. Vor einigen Jahren fanden diese noch im Kerbelokal, der ehemaligen Gaststätte »Zur Stadt Frankfurt«, statt. Seit der Schließung des Lokals treffen sich die Kerbeburschen in einem Bauwagen am Ortsrand. Auch hier wird altes Liedgut zum Besten gegeben, begleitet von einem Gitarrenspieler.

Während der Fechenbacher Kerbesitzungen wird »Meter-Bier« getrunken: Zehn Biergläser werden von zehn Kerbeburschen auf Zeit nacheinander geleert. Laut mündlicher Überlieferung liegt der Rekord bei knapp 30 Sekunden. Auch das sogenannte »Pressmaß« ist bei so einer Sitzung sehr beliebt: Hierbei stehen sich zwei Parteien mit jeweils einer Maß Bier gegenüber, und auch hier wird nacheinander getrunken. Die Partei, die zuerst die Maß geleert hat, gewinnt.

Das Treiben im Bauwagen während einer Kerbesitzung ist durch die »10,5 Kerbegebote« geregelt. Diese beinhalten unter anderem ein Handyverbot, die Sauberkeit des Bauwagens und die unangefochtene Stellung des »Kerbeolbls« Ein Verstoß gegen diese Gebote wird vom Olbl sofort bestraft. Beispielsweise kann hierzu die Strafe »Bier in der Bach« ausgeführt werden. Der »straffällig« gewordene Kerbebursch muss dann barfuß mit hochgekrempelter Hose in den nahegelegenen Bach steigen und dabei ein Bier trinken.

Auftritt des »Nivellierers»

Am Kerbesamstag trifft man sich am Kirchplatz in Fechenbach. Anschließend hält der sogenannte »Nivellierer« eine kurze Rede, und dann geht es über mehrere Stationen zum Ausgrabungsort. Wichtige Utensilien bei der Kerbsuche mittels »Nivellierung« sind ein Okular, zwei Latten sowie der »Böschungs-Kultur-Winkel«, ein Dreieck, in dem in jeder Ecke ein Kerbebursch steht, die sich beim Blick ins Fernrohr im Kreis drehen müssen. An der gewünschten Stelle angekommen, werden die drei »Gräber« ausgewählt, die innerhalb des auf dem Boden liegenden »Böschungs-Kultur-Winkels« nach dem Bierfass - auch »Kerbefrucht« genannt - suchen müssen. Derjenige, der das Fass ausgräbt, ist der neue »Olbl« und darf die Geschicke der Kerb im folgenden Jahr leiten.

Die beiden Collenberger Kerbegemeinschaften bringen sich auch während des Jahres aktiv ins Dorfgeschehen ein. So wurde dieses Jahr für die Gemeinde der Maibaum aufgestellt, und das Maibaumfest organisiert. Beim Tag der offenen Tür des neuen Pflegeheims waren die Kerbeburschen aus Fechenbach für den Getränkeausschank verantwortlich. Geplant ist für dieses Jahr auch eine Weihnachtsfeier am Kirchplatz in Fechenbach, in Zusammenarbeit mit dem Musikverein Collenberg.

Werner Rodenfels

Zahlen und Fakten: Reistenhäuser Kerb Freitag, 4. November: 19 Uhr Ausgrabung der Kerb am See, anschließend Beisammensein im Gasthaus Zum Schiff Samstag, 5. November: 14 Uhr Aufstellung des gemeinsamen Kerbebaumes an der Mönchberger Straße, 20 Uhr Kerbedisco der Fechenbacher Kerbeburschen im Foyer der Südspessarthalle Dienstag, 8. November: 19 Uhr Kerbeabschluss der Reistenhäuser Kerbeburschen im Gasthaus zum Schiff, 20 Uhr Verbrennung der Kerb am See