Die KCV-Narren sind wieder unterwegs

Aus dem Nar­ren­schiff des KCV schall­te es end­lich wie­der »Wall­stadt He­lau« und Vor­sit­zen­de Re­gi­na Stock be­grüß­te die na­he­zu 200 Nar­ren am Sams­tag im Pfar­r­heim zu Klein­wall­stadt. Es wur­de wie vor Co­ro­na aus­gie­big ge­schun­kelt, ge­tanzt und ge­lacht. Der Kam­pag­nen­auf­takt am 11.11. gab schon mal ei­nen klei­nen Vor­ge­sch­mack auf das, was die Nar­ren in die­ser Ses­si­on in den Sit­zun­gen er­war­tet.