Die Jacob Sisters haben gewonnen

Aktion: Lena Fecher hat originellstes Kostüm

Von @fecherlena auf Instagram. Zweiter Platz beim Kostümwettbewerb: Jutta Heidig als Freiheitsstatue Von @leaa.np auf Instagram.

Unsere Glücksfee hat ihr Foto als erstes gezogen. Damit geht ein M-City-Einkaufsgutschein im Wert von 30 Euro an Lena Fecher, die uns das Bild über Instagram geschickt hatte. Auf Platz zwei geschafft hat es Jutta Heidig aus Amorbach. Von ihr haben wir per E-Mail ein Foto von sich als Freiheitsstatue bekommen. Dafür erhält sie einen Gutschein im Wert von 20 Euro. Den dritten Platz hat sich Instagram-Nutzerin @leaa.np gesichert - mit einem tierischen Gruppenfoto. Sie und ihre beiden Freunde haben sich als Hunde verkleidet und dürfen sich einen M-City-Gutschein für zehn Euro teilen. Die Gewinner wurden über Instagram und per E-Mail von uns benachrichtigt.

Miriam Schnurr