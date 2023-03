Die Götter kehren nach Erlenbach zurück

Gött­li­ches Thea­ter hat der Ober­stu­fen­kur­ses »Thea­ter« un­ter der Lei­tung von Mar­tin Lan­ge in der ge­lun­ge­nen Pre­mie­re der Neu­ins­ze­nie­rung des Stü­ckes »Göt­ter wie du und ich re­lao­ded« prä­sen­tiert. In ei­nem knapp 90-mi­nü­ti­gen ko­mö­d­i­an­ti­schen In­fer­no ver­moch­ten die Jung­dar­s­tel­ler die Zu­schau­er in der voll be­setz­ten Au­la des HSG zu be­geis­tern. Das be­rich­tet die Schu­le im Nach­gang der Pre­mie­re.