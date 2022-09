"Die Eucharistischen Wunder in der Welt"

Ausstellung: Eröffnung am Samstag im Katholischen Gemeindezentrum Walldürn

Walldürn 14.09.2022 - 14:43 Uhr < 1 Min.

Dem im Jahr 2020 seliggesprochenen Carlo Acutis ist die Ausstellung "Die Eucharistischen Wunder in der Welt" zu verdanken, in der auch das Blutwunder von Walldürn aufgenommen ist. Der Blutaltar mit Blutschrein in der Wallfahrtsbasilika St. Georg ist Teil der Ausstellung "Die Eucharistischen Wunder in der Welt", die am Samstag im Katholischen Gemeindehaus eröffnet wird.

Mit diesem Datum bringt das Vorbereitungsteam die Ausstellung extra in Verbindung mit der Jugend, für die Carlo Acutis, auf dessen Arbeit die Ausstellung basiert, ein echtes Vorbild war.

Carlo Acutis, geboren 1991 in London, hat zwischen seinem 11. und 14. Lebensjahr eine Webseite mit über 146 kirchlich anerkannten Eucharistischen Wundern in aller Welt - so auch das Blutwunder von Walldürn - erstellt. Dabei reiste er mit Unterstützung seiner Eltern teilweise zu den entsprechenden Orten, um die Recherchen selbst zu machen. Anfang Oktober 2006 erkrankte Acutis an Leukämie und verstarb kurz darauf am 12. Oktober mit nur 15 Jahren. Am 10. Oktober 2020 wurde Acutis in Assisi seliggesprochen. Sein Gedenktag ist der 12. Oktober. Carlo Acutis ist somit der jüngste Selige im jetzigen Zeitalter, der die Heilige Eucharistie als "seine Autobahn in den Himmel" bezeichnete.

An bekannten Wallfahrtsorten ausgestellt

Auf Grundlage seiner Arbeit wurde eine internationale Ausstellung in Form von Roll-up-Bannern möglich und auch in deutscher Sprache konzipiert. Auf fünf Kontinenten war die Ausstellung bereits zu sehen, vor allem in den bekannten Wallfahrtsorten wie Fatima, Lourdes und Guadalupe. In vielen deutsch-sprachigen Orten, darunter in Köln und München sowie in Österreich war die Ausstellung zu Gast. Aufgrund der starken Nachfrage und des Umfangs der Ausstellung werden in Walldürn in einem ersten Teil fünfundzwanzig Banner im katholischen Gemeindezentrum zur Ausstellung gebracht.

Die Ausstellung in der Burgstraße 26 in Walldürn ist vom 17. bis 9. Oktober von Montag bis Freitag von 8.30 bis 18 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen: https://www.wallfahrt-wallduern.de, https://www.se-wallduern.de, https://www.carloacutis.de

