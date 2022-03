"Die Erneuerung der katholischen Kirche ist dringender denn je"

Mömlinger "Maria 2.0"-Aktivistin Edeltraud Hann

Mömlingen 28.03.2022

Die Diözesanvorsitzende des Katholischen Frauenbundes, Edeltraud Hann, aus Mömlingen mit der Forderung für Gleichberechtigung in der Kirche.

Sie treten dafür ein, dass sich die katholische Kirche erneuert. Die Zeit für eine Erneuerung ist reifer denn je, oder?

Die Zeit für Erneuerung ist jetzt und nicht irgendwann später. Das ist dringender denn je.

Haben Sie das Gefühl, Sie kommen in Würzburg beim Bischof und anderen Verantwortlichen mit Ihren Anliegen überhaupt durch?

Das ist total schwierig. Unser Bischof ist sehr - wie soll ich das sagen - aufgeschlossen und wohlwollend, aber nur in dem Rahmen dessen, was das Kirchenrecht erlaubt. Er macht nichts, womit er anecken könnte.

Es gibt Forschungen über den Zusammenhang von Zölibat und sexuellen Übergriffen. Ein Grund mehr für die Abschaffung des Zölibats?

Sexuelle Übergriffe gibt es auch in Sportvereinen, auch in Familien. Da ist ja kein Zölibat. Aber ja: Der Pflichtzölibat gehört abgeschafft! Das ist eine der Forderungen von Maria 2.0, die wir vergangenes Jahr auch als Thesenpapier an die Domtüre und an Kirchentüren geschlagen haben. Die Abschaffung des Pflichtzölibats ist dringender denn je. Wir haben so viele fähige Pfarrer verloren, weil sie geheiratet haben oder weil sie eine Freundin haben. Früher wurden Frauen und Familien verheimlicht. Das machen die jungen Leute heute nicht mehr mit. Sie stehen dazu und dann sind sie weg vom Priesterberuf.

Die Kirchen verlieren viele Mitglieder. Auch die Austrittszahlen der Pfarreiengemeinschaft Lumen Christi sind enorm. Jetzt dieser Fall von Suspendierung. Wird die Pfarreiengemeinschaft jetzt erneut durcheinander geschüttelt?

Das glaube ich nicht. Der Pfarrer hat sich immer korrekt verhalten. Ich glaube nicht, dass hinter den Vorwürfen etwas steckt. Im Gegenteil, er war immer ein bisschen distanziert. In keiner Weise übergriffig. Als er 2008 in die Gemeinde kam, war ich noch Pfarrgemeinderatsvorsitzende. Also, ich kann überhaupt nichts Nachteiliges sagen. Für Kirchenaustritte sind andere Fälle maßgebend. Wenn nach Köln schaut oder München. Das ist schlimm. Und wenn man sieht, wie sich Kardinal Woelki verhält, braucht man sich über Kirchenaustritte nicht wundern.

Wissen Sie schon, wie es für Obernburg und Mömlingen weitergeht?

Ich denke und hoffe, dass das Fall schnell erledigt wird und dass sich alles aufklärt. Der Pfarrer hat hier den nötigen Rückhalt. Wir haben noch Seniorpfarrer Friedbert Simon, er ist hier Vertretungspfarrer.

Wie geht es weiter mit Maria 2.0? Wir machen weiter. Es gibt auch dieses Jahr wieder Aktionen. Die aktuellen Aktionen zu »Change in Church« (Wechsel in der Kirche) haben wir wegen des Kriegs zurückgestellt. Das ist jetzt wichtiger als Kirchenerneuerung, aber es muss parallel laufen. Die Kirche muss sich jetzt ganz schnell erneuern. Ich habe den Verdacht, der weltweite synodale Weg, den der Papst angestoßen hat, verläuft wieder im Sande - wie vieles.

Das wäre nicht gut, oder?

Nein, es muss jetzt was passieren, sonst driftet die katholische Kirche ab zu einer Männersekte.

Zur Person: Edeltraud Hann

Edeltraud Hann (65) aus Mömlingen (Kreis Miltenberg) ist seit 2010 Diözesanvorsitzende des Katholischen Deutschen Frauenbundes und »Maria 2.0«-Aktivistin. Der Frauenbund engagiert sich in vielen Bereichen - politisch wie gesellschaftlich - für die Positionen der Frauen, auch innerhalb der katholischen Kirche. Edeltraud Hann und ihre Mitstreiterinnen stehen ein für »eine zukunftsfähige Kirche, in der Frauen und Männer gleichberechtigt sind«. Diese Bewegung ist bekannt geworden unter dem Begriff »Maria 2.0«. Die Forderung der Frauen: »Die Hälfte der Kirche gehört uns«. Das beinhaltet auch einen gleichberechtigten Zugang von Frauen zu allen Ämtern der Kirche. Der Frauenbund setzt sich ein für eine sakramentale Weihe von Diakoninnen und für mehr Frauen in kirchlichen Leitungsfunktionen. (re) Weitere Informationen unter: https://www.bewegen-kdfb.de

