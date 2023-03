An die­sem Abend öff­nen sich die To­re zu tau­send Kon­zer­ten im Bea­ver's in Er­len­bach (Kreis Mil­ten­berg). Denn je­des ein­zel­ne Lied, das die Tom Ro­bin­son Band an die­sem Di­ens­ta­g­a­bend an­stimmt, ist ein ei­ge­ner Gig.