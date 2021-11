Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Die Coronazahlen steigen im Kreis Miltenberg - wie stehen die Einwohner dazu?

Locker bleiben oder Vorsicht walten lassen?

Da die Impfung zwar vor einem schweren Verlauf schützt, man sich aber dennoch infizieren kann, bleibt die Frage, wie besorgt die Menschen um ihre eigene Gesundheit sind. Wir haben in Miltenberg nachgefragt.

Eduard Fischer aus Kleinwallstadt

Selbst mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Ich bin zweimal geimpft und mache mir deshalb nicht so Gedanken darüber. Mit den zwei Impfungen fühle ich mich relativ sicher, körperlich bin ich auch ganz gut dabei. Die schweren Verläufe, was man so hört, und welche Personen auf der Intensivstation liegen, sind zu einem Großteil Ungeimpfte. Wobei es bei Leuten mit Vorbelastungen oder Krankheiten wieder anders aussieht.

Steffen Wolz aus Kirschfurt

Steffen Wolz, 38 Jahre, aus Kirschfurt

Ich sehe das zwiegespalten. Das kommt aus meiner Sicht ein bisschen drauf an, wie die Leute mit den Abstandsregeln und so weiter umgehen. Wenn ich hier manchmal in Miltenberg durch die Stadt laufe, halten sich nicht alle daran. Vielleicht ist das einer der Gründe, weshalb die Zahlen wieder steigen. Der Tourismus hat auch wieder angezogen. Da ich aber vollständig geimpft bin, mache ich mir um meine eigene Gesundheit eher weniger Gedanken.

Kerstin Eugster aus Mönchberg

Kerstin Eugster, 61 Jahre, aus Mönchberg

Ich stehe den steigenden Fallzahlen eher locker gegenüber. Ich passe immer noch auf, trage da wo es sein muss Maske, vermeide Menschenansammlungen und wenn ein Laden überfüllt ist, gehe ich gar nicht erst rein. Für einen so strengen Lockdown, wie wir letzten Winter hatten, der kleine Boutiquen und Läden zerstört, bin ich nicht. Wenn die Zahlen weiter steigen würden, müssten wir das anders angehen.

Marijan Akrap aus Elsenfeld

Marijan Akrap, 18 Jahre, aus Elsenfeld

Ich sehe das aktuell ziemlich locker, einfach weil schon relativ viele Leute geimpft sind. Wenn die Zahlen nun aber weiter steigen sollten - und vor allem die Zahl der Leute auf den Intensivstationen zu hoch wird- , dann müssten natürlich wieder Maßnahmen ergriffen werde.

Agata Krutak aus Amorbach

Ehrlich gesagt ist das Thema für mich vorbei. Ich kriege schon mit, dass die Zahlen wieder steigen und mache mir darüber auch Gedanken und Stress. Um meine eigene Gesundheit mache ich mir aber keine Sorgen, ich bin geimpft und dadurch auch geschützt. Angst habe ich eher vor einem neuen Lockdown, dass die Schulen geschlossen werden oder Arbeitsplätze verloren gehen. Ich glaube, das macht die Leute ein bisschen psychisch kaputt.

Hans-Peter Hartmann aus Bürgstadt

Hans-Peter Hartmann, 66 Jahre, aus Bürgstadt

Die Zahlen gehen nach oben, aber im Vergleich zum letzten Jahr sind viel mehr Leute geimpft. Letztes Jahr an Weihnachten wurde erst mit dem Impfen angefangen, da hatten wir Null geimpfte. Jetzt haben wir schon ungefähr zwei Drittel. Wir stehen also viel besser da als letztes Jahr. Um meine eigene Gesundheit habe ich keine große Angst, ich bin im Ruhestand und kann Kontakte ganz gut vermeiden.

Ingrid Rosendahl aus Rheinfelsen

Ingrid Rosendahl, 70 Jahre, aus Rheinfelden

Diesen Winter bin ich wegen der steigenden Zahlen etwas weniger besorgt, da mehr Leute geimpft sind. Um meine eigene Gesundheit mache ich mir aber dennoch Sorgen, ich habe mich jetzt erst für die dritte Impfung angemeldet. Einen Lockdown will ich aber nicht mehr.

Felix Kocea