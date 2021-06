»Die Biene hat einen unfassbar hohen Nutzwert«

Interview: Die Obernburger Imker Peter Flohr und Bernhard Bischof informieren über ihr Hobby und Wünschenswertes aus ihrer Sicht

Fleißige Baumeister: Beim Anlegen ihrer Waben sind Bienen wahre Künstler. Der April war heuer zu kalt, zu nass und viel zu kühl. Auch die Bienen haben darunter gelitten. Die beiden Obernburger Hobby-Imker Bernhard Bischof (links) und Peter Flohr sind der Meinung, dass der Mensch von Bienen viel über sozialen Zusammenhalt und perfekt abgestimmte, kooperative Arbeitsabläufe lernen kann. Fotos: Martin Roos

Für den Geschmack von Imkern war der April in diesem Jahr zu kalt, zu nass und viel zu kühl. Auch die Bienen haben darunter gelitten. Unser Medienhaus hat mit den beiden Obernburger Hobby-Imkern Peter Flohr (63) und Bernhard Bischof (63) über ihr Hobby gesprochen. Peter Flohr hat selbst ein Bienenvolk und ist Pate von drei Völkern in Obernburg und acht Völkern in Schaafheim. Bernhard Bischof beschäftigen 18 Völker in Vollzeit. Weitere zehn heranwachsende Ableger baut er für das kommende Jahr auf.

Wie kamen Sie zur Imkerei?

Flohr: Mein Biologielehrer im Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach hatte eine Arbeitsgruppe »Bienen« angeboten. Das hat mich damals so fasziniert, dass mich dieses Hobby nicht mehr losgelassen hat. Seit 1972 habe ich selber Bienen und bin seit 1973 im Imkerverein in Großostheim.

Bischof: Ich stamme aus einer Gärtner- und Bauernfamilie, wuchs sozusagen in der Streuobstwiese und am Blütenmeer auf. Ein Leben ohne Bienen kann ich mir nicht vorstellen.

Sie sind Bienenpate. Was versteht man darunter?

Flohr: Die Übernahme einer Patenschaft für Bienen ist eine sinnvolle Möglichkeit, um etwas für den Bienenschutz zu tun. Mit einer Spende unterstützt man symbolisch ein Bienenvolk und damit die Arbeit von Imkern oder Vereinen, die sich für das Wohl der Bienen einsetzen.

Beansprucht Ihr Hobby viel Zeit?

Bischof: Von April bis Ende September ist mindestens ein Besuch pro Woche nötig. In der Regel benötigt man dafür 30 Minuten pro Volk. Wegen der ungeheuren Faszination, die von den Insekten ausgeht, dauern Besuche am Bienenstock jedoch meistens länger. Hinzu kommen ergänzende Arbeiten wie Beutenherstellung, Rähmchenbau, Wachsarbeiten, Honigrühren und Abfüllen sowie Verkauf, die jedoch überwiegend in der bienenfreien Zeit durchgeführt werden.

Wie ist der Tagesablauf eines Hobbyimkers?

Flohr: Wenn man berufstätig ist, kommt man erst nach der Arbeit und am Wochenende zu den Bienen. Man muss aber nicht täglich bei den Bienen sein.

Was bedeutet die Imkerei für Sie?

Flohr: Die Imkerei bedeutet Entspannung, Abschalten und zur Ruhe kommen. Allerdings werden diese Refugien zunehmend gefährdet und bedroht durch nicht beeinflussbare Einflüsse von außen und wachsende Stressfaktoren in der Umwelt. Beispiele sind da ausgeräumte Landschaften, fehlendes Blütenangebot, Schadstoffbelastungen und Klimaveränderungen.

Der April war kalt und nass. Wird es ein schwieriges Jahr für Imker oder läuft alles nur später an?

Bischof: Es ist wieder ein schwieriges Jahr. Weitgehend alle Bio-Rhythmen haben sich gravierend verändert, die Blühabfolgen haben sich heuer nach hinten in den früher üblichen Normbereich verschoben, die imkerlichen Arbeitsabläufe sind kaum noch planbar.

Wie sehr haben die Bienen unter der Witterung gelitten?

Flohr: Die Bienen hatten eine spätere Entwicklung, konnten nicht genug ausfliegen, es gab Futtermangel im Stock. Teilweise wurde sogar die Brut wieder entfernt und völlig eingestellt. Die kühle Witterung machte sich auch negativ auf den Wabenbau bemerkbar - die Waben waren schlechter gebaut.

Wie sieht es heuer mit dem Nahrungsangebot für Bienen aus?

Bischof: Nahrung war zwar da, es war jedoch teilweise so kalt, dass die Bienen nicht zum Sammeln ausfliegen konnten. Daher war eine Fütterung notwendig.

Sind Blütenstreifen die Lösung der Insektenprobleme?

Flohr: Blütenstreifen sind grundsätzlich keine Lösung, höchstens ein Tröpfchen auf den heißen Stein. In großer Zahl könnten sie jedoch in Zukunft ein Mosaiksteinchen sein. Notwendig wäre die Einsicht, dass wir nur eine Welt haben und jeder von uns einen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt leisten kann. Jeder trägt Verantwortung, wie Nahrungsmittel hergestellt und wie Natur und Umwelt von unserer Gesellschaft behandelt werden.

Welche Verbesserungen schlagen Sie vor?

Flohr: Verbesserungen wären der Erhalt von ausreichenden (Über)-Lebensräumen, konsequentes Schaffen von Schutzzonen, die keinen ökonomischen Interessen und Zwängen unterliegen, gesellschaftliches Umdenken und politisches Umlenken, was die schonende Herstellung als auch den achtsam respektvollen Umgang mit Nahrung betrifft. Weniger »Steingärten« vor dem Haus und mehr Blühpflanzen in den Gärten. Auch wären weniger Beleuchtung und reduzierter Licht-Smog in der Nacht gut.

Macht Imkern die Varroa-Milbe weiter zu schaffen?

Bischof: Inzwischen hat man sich damit »leidlich« abgefunden, denn es gibt genügend organische Mittel und Möglichkeiten, um die Milbe in Schach zu halten. Doch die zunehmende Hitze und unberechenbaren Temperaturverläufe machen vor allem im Hinblick auf die Ameisensäureverdunstung die Behandlung immer schwieriger.

Setzen Biozide, Schadorganismen, Nahrungs- und Habitatmangel den Bienen zu?

Bischof: Ja, besonders Wildbienen haben damit zu kämpfen, auch wenn es vermehrt Maßnahmen von Landwirten und Politik gibt. Es ist gut, dass sich stärker für den Naturschutz eingesetzt wird. Es reicht aber noch nicht aus.

Wie ist der Jahresverlauf im Bienenjahr?

Flohr: Die ersten Arbeiten beginnen Ende Februar. Dann gibt es förmlich eine »Explosion« im Stock bis zur ersten Trachternte von Apfel und Raps, bevor die natürliche Schwarmzeit und Vermehrung des Volkes einsetzen. Mit der Sonnwende ist der Zenit in der Volksentwicklung überschritten. Nach der Waldtracht wird dann abgeschleudert, aufgefüttert und behandelt. Anfang Oktober endet der Besuch bei den Bienen. Im Dezember wird schließlich noch einmal gegen Varroa behandelt.

Welchen Nutzwert hat die Biene für die Menschen?

Bischof: Die Biene hat einen unfassbar hohen Nutzwert für den Menschen. Nicht nur als massenhafter Bestäubungsdienstleister, sondern auch als Indikator für ein zerstörtes Gleichgewicht in der Natur und nicht mehr funktionierende Kreisläufe und Lebenszusammenhänge. Man stelle sich einmal vor, die gleiche Anzahl von Schweinen oder Rindern würden in einem kurzen Zeitraum verenden so wie vor Jahren Millionen von Bienen am Rhein infolge eines Pestizideinsatzes.

Was kann der Mensch von der Biene lernen?

Flohr: Der Mensch kann sich von der Biene den sozialen Zusammenhalt und perfekt abgestimmte, kooperative Arbeitsabläufe abschauen, mit denen sich auch schwierige Phasen und Krisen bewältigen lassen. Alle Bienen sind existenziell aufeinander angewiesen und im Volk kommunikativ gut vernetzt und hoch organisiert. Ihr Verhalten ist immer »responsiv«, also auf ihre Umwelt bezogen und möglichst sinnvoll abgestimmt.

Hintergrund: »Wie entsteht Honig«? Bienenhonig entsteht aus Blütennektar oder Honigtau. Die Arbeiterinnen sammeln die süße, wässrige Flüssigkeit mit dem Saugrüssel im Honigmagen. Dabei wird dem Nektar Speichel hinzugefügt und per Ventilation Wasser entzogen. Nektar enthält nach den Vorschriften des Deutschen Imkerbundes etwa 80 Prozent Wasser, fertiger Honig maximal 18 Prozent. Im Bienenstock wird der Honig von den Sammlerinnen an andere Bienen weitergegeben, mit einem Sekret versetzt und fermentiert, was ihn wertvoll macht, denn die Inhaltsstoffe werden aufgespalten und können vom Körper besser aufgenommen werden. Der Honig wird in den Zellen gelagert und dabei weiter getrocknet. Nach etwa 80-maligen Umtragen in der Zelle wird diese mit selbst geschwitztem Wachs luft- und wasserdicht verdeckelt. 4000 bis 5000 Bienen brauchen einen Sommer lang für ein Kilogramm Honig. Die Biene kann dabei fast ihr Eigengewicht an Honig tragen. ()