Die besten Verstecke für Ostereier im Kreis Miltenberg

Zehn Tipps für die gemeinsame Suche an originellen Orten

Wie wäre es mit einem gemeinsamen Ausflug an den Main, zum Kloster Engelberg oder in den Mömlinger Steinbruch? Der Kreis Miltenberg bietet genug Möglichkeiten, die Nestersuche mit einem Ausflug in die Natur oder einem Picknick zu verbinden. Oder vielleicht gibt es ja auch ganz in der Nähe ein Versteck der ganz anderen Art: Eine Regenrinne oder ein Gartenzaun zum Beispiel... (mir)

Im Mai stellen wir zehn Wald- und Erlebnispfade im Kreis Miltenberg vor.

Ob die wohl leicht zu finden sind? Eier unter einer Wippe.

1. Freizeitgelände in Wörth

Die Möglichkeiten, Ostereier und Nester zu verstecken, sind auf dem Spielplatz auf dem Freizeitgelände Am Galgen in Wörth endlos. Während der Suche zwischen Rutsche, Klettergerüst, Wippe und vielen weiteren aufregenden Geräten können sich die Kinder austoben. Für die Eltern stehen dort auch Bänke mit Tischen bereit, die zu einer schönen Pause in der Sonne einladen. Daneben gibt es noch einen Skaterplatz, der gerade für die Älteren interessant ist, und der die Möglichkeit bietet, Fußball und Basketball zu spielen. Ein schöner Vormittag an der frischen Luft ist garantiert. (AmSa)

Auch ein nettes Eierversteck: Der Steinbruch in Mömlingen.

2. Steinbruch Mömlingen

Im Wald beim alten Steinbruch in Mömlingen und rund um den Grillplatz Königswald gibt es zahllose Gelegenheiten, um Ostereier zu verstecken und zu suchen. Das Schöne: Die Gegend bietet sich auch zu einem kleinen Rundgang an, bei dem Groß und Klein etwas zu erkunden haben. Während die Kinder abgelenkt sind, wenn sie zum Beispiel auf den Aussichtsturm klettern und in die Ferne blicken, lässt sich mit etwas Geschick und Eile auch spontan ein gutes Versteck für ein Nest finden. (kev)

Schlechtes Wetter ist kein Grund, auf die Eiersuche zu verzichten.

3. Versteck unterm Schirm

Eiersuche trotz Regen: Dieses Nest wurde klassisch im Garten beim Opa in Kleinheubach versteckt. Der kleine Lenn lässt sich den Inhalt trotz Regen schmecken: Ein von der Mama aufgestellter großer Schirm macht's möglich. (mir)

Huhn mit versteckten Ostereiern.

4. Vor neugierigen Haustieren versteckt

Man muss keinen Ausflug machen, um schöne Verstecke für die Ostereier zu finden. Auch daheim im (Vor-)Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse gibt es sicher ein paar Ecken, die sich als Verstecke eignen. Man muss nur aufpassen, dass die Haustiere nicht das Versteck »verraten«. In dem Fall interessiert sich ein Welsumer Zwerg unserer Lokalchefin Renate Ries für die gefärbte Eier-Variante. (re)

Ostereier an einer Weinrebe.

5. Kloster Engelberg Großheubach

Das Kloster Engelberg in Großheubach eignet sich hervorragend als Ausgangspunkt für einen Spaziergang über den Berg und durch die Weinberge. Besonders bei gutem Wetter hat man eine wunderschöne Aussicht auf den Main und die restliche Umgebung. Natürlich bietet das Gelände genügend Möglichkeiten, die Ostereier zu verstecken, wie zum Beispiel hinter einer der Statuen. Währenddessen können sich die Kinder nach der Suche in der Klosterschänke stärken. (AmSa)

Mal was anderes: Osterei in einer Regenrinne.

6. In einer Regenrinne

Wenn einem die Ideen ausgehen, wo man denn im eigenen Garten oder auf einem Spaziergang noch ein paar Eier verstecken könnte, bietet sich dafür eventuell eine Regenrinne an. Das Versteck für schon etwas ältere Kinder ist natürlich nicht einfach zu finden. Auf der Ostereiersuche ist der Blick meist Richtung Boden gerichtet. Ein Ei in der Regenrinne ist da eine Überraschung. Für kleinere Sucher kann man das Ei auch in die untere Öffnung der Regenrinne legen, damit es zu erreichen ist. (AmSa)

Ostereier zwischen Narzissen.

7. Zwischen Blumen platziert

Der Frühling hat begonnen und man kann schon überall die Osterglocken und Narzissen aus dem Boden sprießen sehen. Gerade Blumen im Garten oder am Wegrand bieten sich als Verstecke gut an, da die bunten Eier hier nicht so hervorstechen. Selbst die Kleinsten können dieses Versteck gut erreichen und so an der Ostereiersuche teilnehmen. Egal ob man im eigenen Garten suchen möchte oder auf einem kleinen Ausflug - Blumen findet man an Ostern an jeder Ecke.

Ostereier zwischen Stufen am Main.

8. In Obernburg am Mainufer

Ein Vormittag am Obernburger Main ist für Kinder und Erwachsene schön. Während die Eltern auf einer der zahlreichen Bänke die Sonne genießen, können sich die Kinder am Ufer aufhalten oder auf dem Spielplatz toben. Gesellschaft findet sich dort auf jeden Fall immer. Gerade an Ostern bieten sich das Ufer und der Spielplatz hervorragend an für die Ostereiersuche. Vor allem in der kleinen Bucht Richtung Großwallstadt kann man zwischen den Stufen, im Sand oder im umliegenden Gebüsch die Ostereier bestens verstecken. Während die Kinder auf dem Spielplatz beschäftigt sind, können die Nester schnell platziert werden und dann kann die Suche auch schon starten. (AmSa)

Manchmal lohnt sich ein Blick hinter den Zaun.

9. Hinter den Zaun geblickt

An fast jedem Garten findet sich ein Zaun, der hervorragend als Versteck benutzt werden kann. Ob auf einem Spaziergang oder im eigenen Garten - hinter dem Zaun fallen die Ostereier nicht direkt auf, aber auch kleinere Kinder können dieses Versteck gut finden. (AmSa)

Ostereier im Sand vom Niedernberger See.

10. Am Honisch Beach in Niedernberg

Die Niedernberger Seen eignen sich hervorragend für einen entspannten Spaziergang, zum Beispiel um das Osteressen zu verdauen. Wer den Ausflug ein wenig abenteuerlustig gestalten will, der sollte sich kurz von der Gruppe entfernen und außer Sichtweite ein paar Ostereier verstecken. Dafür eignet sich der Sand am Honisch Beach gut, oder aber die kleinen Buchten an der längeren Seite des großen Badesees. Es gibt auch ein paar Bänke, unter denen die bunten Eier Platz finden können. Beim Verstecken und Suchen kann man dann das Funkeln der Sonne auf der Seeoberfläche genießen - sofern das Wetter mitspielt, was wir natürlich alle hoffen. (juh)

Miriam Schnurr