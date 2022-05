Die beliebteste Treppe Sodens ist wieder begehbar

Spazierweg an der Bergkapelle

Sulzbach Donnerstag, 26.05.2022 - 10:20 Uhr

Sie ist ein ech­tes Sch­muck­stück ge­wor­den: Die neue Trep­pe zur So­de­ner Berg­ka­pel­le ist nun of­fi­zi­ell er­öff­net. Sie liegt an ei­nem der be­lieb­tes­ten Spa­zier­we­ge in So­den. Die drei Me­ter brei­te Trep­pe mit 120 Stu­fen war 1967 er­rich­tet wor­den und zwi­schen­zeit­lich so ma­ro­de, dass sie zur Si­cher­heit der Fuß­g­än­ger ge­sperrt wer­den muss­te. Nach Jah­ren führ­te nun die Pro­zes­si­on erst­mals wie­der über die in­stand­ge­setz­te Trep­pe.