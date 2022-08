Mit ei­ner Son­der­aus­stel­lung un­ter dem Ti­tel »Kurt Be­cker und die Sing­vö­gel vom Un­ter­main« am Sams­tag, 10. Sep­tem­ber, von 16 bis 22 Uhr im und am Bürg­stad­ter Mu­se­um er­in­nert der Hei­mat- und Ge­schichts­ve­r­ein an ei­ne ganz be­son­de­re mu­si­ka­li­sche Ära in der Markt­ge­mein­de.