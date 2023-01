Diakonisches Werk eröffnet Tagesstätte für Problemkinder in Wörth

Stadtrat in Kürze

Sicherheitswacht: Bürgermeister Andreas Fath-Halbig erinnerte daran, dass die mögliche Einführung einer Sicherheitswacht für die Stadt Wörth bereits 2019 beraten wurde, ohne dass ein Beschluss darüber gefasst wurde. Da sich nach der Kommunalwahl die Zusammensetzung des Gremiums verändert hat, erläuterten Robert Bauer, der Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Obernburg und Frank Zimmermann, zuständig für die Sicherheitswachen, deren Konzept. Für die Stadt entstehen in diesem Zusammenhang keine Kosten. Die Sicherheitswacht soll die Polizei nicht ersetzen, sondern der Bevölkerung als niederschwelliger Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Markus Denk (SPD) fragte nach, wie variabel einsetzbar die Sicherheitswacht sei, wenn dort überwiegend Ehrenamtliche tätig seien, die noch einer geregelten Arbeit nachgehen. Die Dienstpläne werden so erstellt, dass die Arbeitszeiten der Kräfte, die unterschiedlich sein können, Berücksichtigung finden. Auf Nachfrage von Muzzafer Turan (SPD), ob die Sicherheitswacht bei Bedarf telefonisch erreichbar sei, erklärte Zimmermann, dass ein Kontakt nur über die Polizeidienststelle, die rund um die Uhr besetzt sei, möglich wäre. Die würde auch die Koordination vornehmen. Ob die Aussage, des Bürgermeisters, andere Kommunen hätten positive Erfahrungen gemacht, auch statistisch belegbar sei, wollte Stephan Lehmair (FW) wissen. Das sei nicht der Fall, aber die Hilfe suchenden Anrufe aus den Kommunen mit Sicherheitswacht hätten deutlich nachgelassen. Kritisch sieht auch Steffen Salvenmoser eine Sicherheitswacht, denn es werden wahrscheinlich höhere Erwartungen an sie gestellt, als erfüllt werden könnten. Es wäre besser, einen Ansprechpartner im Ort zu haben, an den man sich bei auftretenden Problemen wenden könne. Ansonsten sei die Polizei telefonisch direkt erreichbar. Dazu benötige es keine Sicherheitswacht, die über wenig Befugnisse verfüge. Auch bei auftretenden Problemen bleibe den Sicherheitskräften nichts anderes übrig, als die Polizei zu rufen. "Wenn ein wahrnehmbares Problem von einer Stelle, die man sieht, sich an eine Stelle verschiebt, wo man es nicht mehr mitbekommt, ist das keine Problemlösung." Bürgermeister Fath-Halbig sieht in der Sicherheitswacht eine andere Form der Ansprache, als wenn direkt die Polizei gerufen werde. Jetzt kann die Problematik noch einmal in den Fraktionen besprochen werden, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird.

Seniorenbeauftragte: Der Seniorenbeauftragte Robert Unkelbach hatte aus gesundheitlichen Gründen um die Entpflichtung als Seniorenbeauftragter des Stadtrates gebeten. Dem wurde einstimmig zugestimmt. Die Fraktionen wurden von der Verwaltung gebeten, einen Nachfolger oder, wie Peter Laumeister (CSU) empfahl, eine Nachfolgerin zu benennen.

Stiftung Altenhilfe: Bürgermeister Andreas Fath-Halbig informierte über den Jahresbericht der Stiftung "Altenhilfe im Landkreis Miltenberg". Seit 1993 wurden bisher über 2,8 Millionen Euro an stationäre und teilstationäre Einrichtungen sowie ambulante Dienste ausgeschüttet. Der Seniorenresidenz Wörth sind dabei insgesamt 338.000 Euro zugeflossen. Damit belegt sie den dritten Rang unter 31 geförderten Einrichtungen im Landkreis.

Müllabfuhr: Gottfried Hofmann (FW) sprach die geplante nur noch vierwöchige Leerung der Restmülltonnen an. Fath-Halbig erläuterte die Hintergründe der Entscheidung im Kreistag, mit der die notwendige Erhöhung der Müllgebühren in der Summe verringert werden könne. In diese Tonne gehören keine organischen Stoffe, die einer Fäulnis unterliegen. Dafür sei die Biotonne vorgesehen. In diese müssten die Teile, die nicht auf den Kompost dürfen. Sollte ein Haushalt über keine Biotonne verfügen, aber organische Abfälle, die nicht auf den Kompost gehören, anfallen, müsse eine beantragt werden. Bei sachgerechter Verwendung gäbe es keine Probleme bei einer monatlichen Leerung.