45 Jahre Teilung sind für die Menschen im Kreis Miltenberg inzwischen sehr weit weg

Deutschlands Osten "immer eine Reise wert"

Miltenberg 30.09.2022 - 15:17 Uhr 3 Min.

Schwarz-rot-goldener Hintergrund für einen Zeitung lesenden grünen Landrat: Jens-Marco Scharf am Tag der deutschen Einheit bei der SPD in Amorbach. Bildunterschrift 2019-10-05 --> Schwarz-rot-goldener Hintergrund für den Zeitung lesenden grünen Landrat: Jens Marco Scherf am Tag der deutschen Einheit in Amorbach. Foto: Thomas Jungewelter

Anna Becker

Anna Becker (64) aus Elsenfeld: »Die Deutsche Einheit empfinde ich als Glücksfall für unser Land, auch wenn uns die Trennung sehr unterschiedlich geprägt hat. Zum einen möchte ich mir nicht vorstellen, wenn in der jetzigen Situation Putins direkter Einfluss bis an unsere innerdeutsche Grenze ginge. Und zum anderen sind es sehr schöne Bundesländer. Wir waren schon öfter im Osten, zuletzt auf einer Elbe-Radtour durch idyllische Landschaften und wunderschöne Städte wie Magdeburg, Meißen oder Dresden. Bei Urlaubszielen machen wir keinen Unterschied zwischen Ost und West. Wir werden sicher wieder hinfahren. Ein konkretes Ziel haben wir noch nicht.«

Samuel Herrmann

Samuel Herrmann (25) aus Kleinwallstadt: »Ich war schon in Berlin, Halle und Leipzig, bin einmal quer durch Thüringen gefahren. Derzeit stehen bei mir keine weiteren Fahrten in die neuen Bundesländer an. Interessant war es, Näheres über geschichtliche Hintergründe und die Entwicklung zu erfahren, aber auch über die Situation vor Ort mit den vielen Leerständen und was alles nicht mehr existiert, was verlassen wurde. Irritierend ist die rechte Szene dort, der Anschlag in Halle. Ermutigend ist der Widerstand, der sich dort dagegen auftut.«

Annette Weis

Annette Weis (59) aus Elsenfeld: »Ich war nur ein einziges Mal in den ostdeutschen Ländern und zwar genau zu dem Zeitpunkt, als die Grenzen 1989 kurze Zeit geöffnet waren. Wir waren in Dresden, da ein Freund von uns von dort stammt und der hatte uns mitgenommen und seine Heimat gezeigt. Wir waren zu Abi-Zeiten in Berlin, auch mal kurz im Osten der Stadt. Obwohl da etliche Jahre dazwischen lagen, konnten wir keine großen Veränderungen der Lebensverhältnisse feststellen. Demnächst fahren wir nach Berlin und dann wieder durch die neuen Bundesländer.«

Silvia Wirl

Silvia Wirl (50) aus Großheubach: »Zum ersten Mal war ich mit meinem Ehemann dieses Jahr drüben. Früher hatte es sich nicht ergeben, aber im August haben wir es endlich realisiert. Wir haben Urlaub im Spreewald gemacht. Natur und Landschaft sind dort wunderschön, die Unterkunft war tipptopp. Service und Preise sind absolut in Ordnung und die Leute sehr nett. Wir können den Spreewald auf jeden Fall als Urlaubsgebiet empfehlen und werden irgendwann auch wieder hin fahren.«

Anne Abb

Anne Abb (30) aus Kleinwallstadt: »Ich war schon öfter in den neuen Bundesländern, meine Oma stammt aus Leipzig. Wir haben auch Verwandtschaft dort, die wir regelmäßig besuchen. Für mich ist das Thema geteiltes Deutschland schon lange sehr weit weg. Ich persönlich merke bei den Besuchen keinen großen Unterschied im alltäglichen Leben.«

Christina Feyrer

Christina Feyrer (53) aus Mömlingen: »Kurz nach der Wende, mit Anfang 20, besuchte ich mit Freunden die Stadt Erfurt. Ich kann mich noch gut an das triste, graue Stadtbild erinnern. Vor ein paar Jahren machte ich mit meiner Mutter einen Kurztrip durch ostdeutsche Städte, darunter Erfurt, Chemnitz, Dresden. Erfurt war nicht wiederzuerkennen, ist mittlerweile eine wunderschöne Stadt. Verliebt habe ich mich jedoch in Dresden, für mich eine der beeindruckendsten europäischen Städte und immer wieder eine Reise wert.«

Carolin Straub

Carolin Straub (46) aus Wörth: »Ich war schon recht häufig in den neuen Bundesländern, mehrere Jahre beruflich und auch privat, und habe dort schon Urlaube verbracht. Schwerpunkte waren vor allem Sachsen und Thüringen, im Großraum Dresden leben noch Verwandte. Selbstverständlich wurden auch Klassiker wie Point Alpha besucht, einem der vier US-Beobachtungsstützpunkte an der innerdeutschen Grenze. Als Kind war ich an der sogenannten »Badehose«, einem Platz, wo man auf bundesdeutschem Gelände stand und von der DDR umzingelt war.«

Daniel Wolfert

Daniel Wolfert (38) aus Großwallstadt: »Direkt nach dem Mauerfall war ich mit meinen Eltern rüber gefahren, danach schon mal nach Berlin, was aber nicht typisch für die neuen Bundesländer ist. In Ostdeutschland habe ich noch nie Urlaub gemacht. Wo ich auf jeden Fall mal hin möchte, ist Dresden und Leipzig, die Städte sollen sehr schön sein.«

CHRISTEL NEY

Hintergrund: Einheitsfeiern im Kreis Miltenberg Wie wird im Landkreis Miltenberg am Tag der Deutschen Einheit gefeiert? Wir haben bei Landrat Jens Marco Scherf nachgefragt: »Die Südspessart-Allianz besetzt den Tag der Deutschen Einheit mit einem schon zur Tradition gewordenen Bürgerfest, heuer in Faulbach. Des weiteren nutzt der Kreisjugendring Miltenberg den Tag für ein Familienfest der Verbände (siehe Main-Echo-Artikel am 30. September). Das sind zwei Beispiele, dass am Tag der Deutschen Einheit im Landkreis Miltenberg die Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt stehen und nicht ein verzichtbarer Festakt für offizielle Würdenträger. Ich nutze die genannten Veranstaltungen für den Kontakt zur Bevölkerung.« ney