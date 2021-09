Deutsche Meisterin mit Landesrekord im Bogenschießen

Katharina Klenk aus Buchen-Hettingen wurde Deutsche Meisterin im Bogenschießen in ihrer Altersklasse. Staatssekretär Wilfried Klenk (zweiter von links) informierte sich in Walldürn mit Bundestagsabgeordnete Nina Warken und Landrat Achim Brötel über die Arbeit von Rettungsdiensten. Fotos: Martin Bernhard

Sport: Die 17-jährige Katharina Pflüger aus Hettingen ist Ende August mit Landesrekord Deutsche Meisterin bei den Wettkämpfen des Deutschen Bogenschießverbands (DBSV) in der Klasse »U20 weiblich Recurve« geworden. In den nächsten Jahren strebt sie die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris an.

Bei den Deutschen Meisterschaften in brandenburgischen Kleinleipisch, einem Ortsteil von Lachhammer, maß sie sich zwar nur mit zwei Kolleginnen in ihrer Altersklasse. Der Deutsche Meistertitel macht sie aber dennoch stolz, denn sie hat mit insgesamt 1243 Ringen einen neuen Landesrekord in ihrer Altersklasse aufgestellt. Die bisherige Bestmarke lag bei 1126 Ringen.

Dank ihrer sehr guten Leistungen ist sie in den Landeskader des Deutschen Schützenbunds für Nordbaden aufgenommen und zu einem Sichtungstag des Landesleistungszentrums Baden-Württemberg in Pforzheim eingeladen worden. Nach der Berufung in den Landeskader strebt die Gymnasiastin die Nominierung für den Bundeskader an. Außerdem will sie möglichst bald an Welt-Cups teilnehmen.

In zwei Jahren wird sie in die Damenklasse wechseln, in drei Jahren finden die Olympischen Spiele statt. Katharinas großes Vorbild ist Lisa Unruh, Silbermedaillengewinnerin von Rio de Janeiro 2016. Die Bogenschützin hält den Deutschen Rekord mit 1301 Ringen. Allzu weit davon entfernt ist Katharina Pflüger mit ihren 1243 Ringen nicht mehr.

Katastrophenschutz: Mehr Material und eine bessere Finanzierung wünschten sich Vertreter von Feuerwehr, DRK, THW und DLRG bei einem Gespräch mit Wilfried Klenk, Staatssekretär im Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Kommunales des Landes Baden-Württemberg am Freitag im »Haus der offenen Tür« in Walldürn.

Wilfried Klenk sprach sich dafür aus, dass auch Helfer vor Ort einen finanziellen Zuschuss erhalten sollten. Außerdem könnte er sich vorstellen, dass die Feuerschutzsteuermittel von derzeit rund 70 Millionen Euro im Jahr komplett für die Wehren vor Ort eingesetzt werden könnten. Den Wunsch, dass das Land nicht nur für die Anschaffung, sondern auch für den Unterhalt und die Unterbringung von Rettungsfahrzeugen zahlen sollte, konnte Klenk nachvollziehen.

Kommunales: Die Stadt Buchen stellt am 1. Oktober als erste Kommune im Neckar-Odenwald-Kreis ihr Rechnungssystem auf digitale Bearbeitung um. Wie die Rhein-Neckar-Zeitung berichtete, gingen bei der Stadtverwaltung pro Jahr 15.000 bis 20.000 Rechnungen ein.

Diese will die Verwaltung künftig digital entgegennehmen und an die zuständigen Stellen verteilen können. Wie Fachdienstleiter Harald Guthruf von der Stadtkasse erläuterte, habe die Vorbereitung für diese Umstellung neun Monate lang gedauert. Inzwischen habe man Geschäftspartner gebeten, künftig Rechnungen auf digitalem Weg an die Stadtverwaltung zu schicken. Beigeordneter Benjamin Laber rechnet damit, dass bis Ende 2022 die Hälfte der Rechnungen digital bei der Stadtverwaltung eingehen werden.

