Design Award geht an magnetische Gläser von Koziol

Blick in den Odenwald

Odenwaldkreis 02.02.2023 - 12:38 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Für die Entwicklung und Produktion seiner magnetischen Gläser ist das Erbacher Unternehmen Koziol mit dem Promotional Gift Award ausgezeichnet worden.

Prämierung: Die Firma Koziol ist für ihre magnetischen Gläser, die sie für die Marke Silwy produziert, mit dem Promotional Gift Award 2023 ausgezeichnet worden. Dies hat das Erbacher Unternehmen mitgeteilt. Dabei handelt es sich um eine Sonderanfertigung für ein Unternehmen, das sich auf magnetisches Luxusgeschirr spezialisiert hat. Der Beschreibung nach wird in dem Boden der Gläser ein hochwertiger, per Hand vergossener Magnet integriert. Die Magnetgläser haften auf den passenden Gegenpolen von Silwy. Dies sind Metall-Nano-Gel-Pads und -Platzsets sowie Metallleisten.

Diese Gläser werden bevorzugt in Fahrzeugen aller Art mitgeführt, vom Boot über den Camping-Van bis zum Privatflugzeug, schreibt Koziol. Die Metallleisten ermöglichen ebenfalls das Verstauen der Gläser über Kopf, um Stauraum zu sparen. »Der Promotional Gift Award zeichnet Produkte der Werbeartikelbranche aus, die in hervorragender Weise das Anforderungsprofil eines modernen, kommunikationsstarken Werbeartikels erfüllen«, heißt es weiter. Der Preis wird seit 2003 jährlich vom WA Verlag (Köln) in sieben Kategorien vergeben.

Service: Der Oreg-Nahverkehrsbereich nimmt drei Monate vor Einführung des Deutschland-Tickets Reservierungen an. Damit habe die Gesellschaft auf die starke Nachfrage nach dem vergünstigten allgemein gültigen Nahverkehrsticket reagiert, wird Nahverkehrsbereichsleiter André Dillmann zitiert. Bund und Länder haben sich auf die Einführung zum 1. Mai bundesweit geeinigt.

Der Meldung nach können Fahrgäste sich ab sofort in der RMV-Mobilitätszentrale Michelstadt (Bahnhofsgebäude) oder im Mobilitätsportal der Oreg unter https://www.odenwaldmobil.de unverbindlich ihr Deutschlandticket reservieren. Die Oreg hat angekündigt, die Kunden bis zum offiziellen Verkaufsstart mit aktuellen Infos zum Deutschland-Ticket auf dem Laufenden zu halten und allen Interessierten rechtzeitig zum Start einen entsprechenden Bestellschein für die neue Fahrkarte zuzusenden. »Wir denken aber natürlich auch an unsere zahlreichen Bestandskunden«, so Dillmann. Diese werden in den kommenden Tagen über die anstehenden Neuerungen informiert. Die Oreg bietet an, die Umstellung auf das günstigere Fahrkartenangebot vorzunehmen.

Ermittlungen: Nach einem Vorfall Ende November 2022 ist die Erbacher Polizei ein zweites Mal auf eine Sachbeschädigung in der Altstadt von Michelstadt aufmerksam geworden, bei der ein politischer Hintergrund nicht auszuschließen ist. Zeugen haben in der vierten Januarwoche das Beschmieren der Stadtmauer mit einem Hakenkreuz gemeldet, geht aus einer Meldung des Polizeipräsidiums Südhessen (Darmstadt) hervor. Die historische Mauer wurde nur wenige Schritte entfernt vom Durchgang zur Synagoge mit lila Farbe bemalt. Wie weit die Tatzeit zurückliege, sei nicht bekannt.

Die Synagoge selbst befand sich unter den Häusern, die in den letzten Novembertagen mit Eiern beworfen worden waren. Den Ermittlungen nach handelte es sich bei diesen Tätern um eine Gruppe junger Heranwachsender im Alter von 15 bis 19 Jahren, die mindestens eine mit Eiern befüllte Pappschachtel aus einem Selbstbedienungsstand in der Mauerstraße entwendete und die angrenzenden Gebäude anschließend verschmierten. Ein Zeugenhinweis habe zur Ermittlung der Täter geführt, heißt es in der Meldung. Gegen die Täter wurde anschließend wegen Sachbeschädigung strafrechtlich ermittelt. Nach damaligem Stand wurde ein antisemitischer Hintergrund ausgeschlossen. Zum aktuellen Vorfall hat der polizeiliche Staatsschutz Südhessen die weiteren Ermittlungen übernommen und eventuelle Zeugen dazu aufgerufen, Hinweise zu geben.

Manfred Giebenhain