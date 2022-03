Annika, Katharina und Sophie spenden in Kleinwallstadt ihre langen Haare für Perücken für Krebspatienten

Der Zopf ist ab

Das nachher Bild mit kurzen Haaren. Links Annika und rechts Katharina Rösel. Katharina Rösel mit ihren abgeschnittenen Haaren. So lang sind die Haare vor dem großen Schnitt.

Auch die dreizehnjährige Sophia, die Annika schon seit dem Sandkasten kennt, ist mit von der Partie. Die Mütter haben ihre Mädchen begleitet. Inspiriert wurden die drei Tennies von der Aktion eines Mädchens, das seine Haare vor einigen Jahren der Kinderkrebshilfe zur Verfügung gestellt hatte. Da stand für Annika fest: »Ich spende meine Haare auch.«

Ab diesem Zeitpunkt ließ sie ihre Haarpracht wachsen, ebenso wie ihre jüngere Schwester Katharina. Auch Freundin Sophia war mit im Boot, als ihr Annika von ihrem Vorhaben erzählte. Die Mütter der drei Teenager-Mädchen unterstützen die Aktion voll und ganz. Annikas und Katharinas Mutter Maria Rösel erzählt, es habe in der Familie schon Krebsfälle gegeben und schon deshalb heiße sie das Vorhaben ihrer Töchter gut.

Kurzhaarig, aber strahlend

Nicht einmal zwei Minuten dauert es, dann sind die langen dunklen Haare von Annika und Katharina und die blonden Haare von Sophia abgeschnitten. Ein wenig ungewohnt ist es schon mit den kürzeren Haaren, aber die Mädchen strahlen um die Wette. Ihnen ist bewusst, dass es für eine gute Sache geschah und ein kurzer Haarschnitt auch seine Vorteile hat. Vor allem das Waschen der langen Haare sei extrem anstrengend gewesen, erzählt eine der Mütter, da immer Hilfe notwendig gewesen sei, um die Haarpracht zu bändigen. Die drei Mädchen möchten mit ihrer Aktion andere animieren, es ihnen gleich zu tun.

Für Corina Wallrodt war es eine Premiere in ihrem Friseurgeschäft in Kleinwallstadt. In ihrem zweiten Salon in Miltenberg allerdings hatte ein Mädchen schon einmal ihre Haare gespendet. »Ich finde das toll, vor allem in diesem Alter, in dem sich Mädchen doch sehr über ihre Haare definieren,« lobt sie den mutigen Schritt der drei Teenies.

Die Grundvoraussetzung »gesundes Haar« für ihre Spende, haben die drei Mädchen ganz eindeutig erfüllt. Und belohnt werden sie mit der Gewissheit, dass ihre Haare bald ein krankes Kind schmücken. Es gibt verschiedene Organisationen, die Haarspenden entgegennehmen, wie etwas die Deutsche Krebshilfe über einen Kooperationspartner, wohin auch Annika, Katharina und Sophia ihre Haare gespendet haben.

Miriam Weitz

Hintergrund: Haarspenden für die Deutsche Krebshilfe Haarspenden für krebskranke Menschen werden für das Knüpfen von Perücken verwendet. Die Haarspende sollte idealerweise aus einem geflochtenen Zopf bestehen, der ungefähr 30 Zentimeter lang sein sollte. Die Haare müssen oberhalb des Zopfes abgeschnitten werden. Die Deutsche Krebshilfe nimmt die Spenden nicht selbst an. Sie werden über einen Kooperationspartner (Rieswick & Partner, Hüpohl 5 & 7, 46342 Velen-Ramsdorf) transferiert, der dann die Spende weiterleitet. Das liegt daran, dass noch viele Arbeitsschritte nötig sind, bevor aus einer Haarspende eine fertige Perücke wird. Idealerweise sollte man zu einem Friseur/Friseurin gehen, der/die sich mit Haarspenden auskennt und einer entsprechenden Organisation angehört. Die Haarspenden werden dann weitergeleitet. mwz