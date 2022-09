Der Weinbauer mit dem mitreißenden Groove

Musiker Marcus Becker aus Mechenhard will Weine, Liköre und Schnäpse mit besonderer Note garnieren - Vom Turbo Müller bis zum RockSecco

Erlenbach a.Main 19.09.2022 - 15:19 Uhr 2 Min.

»War der Müller-Thurgau bislang immer ein wenig von der kleinkarierten Decke der Altherrenprovinzialität eingehüllt, bekommt diese Traditionsrebsorte bei mir nun endlich die Aufmerksamkeit und den nötigen Schuss Rock 'n' Roll, die sie so dringend benötigt hat«, erklärt der studierte Drummer das Verbindende von Weinbau und Musik. So hätten sein eisgekühlter Müller Turbo und etwa ein Hard-Rock-Titel von Guns N' Roses viele Gemeinsamkeiten: »Catchy-Strukturen, die richtigen Noten an der richtigen Stelle und als Höhepunkt den genussvollen Tritt in den Allerwertesten.«

Paul Becker begann 1977 mit dem Weinbau und bewirtschaftete knapp einen Hektar auf der Klingenberger Seite des Hochbergs. In den Terrassen-Steillagen stehen Rebstöcke der Sorten Müller Thurgau, Silvaner, Weiß- und Spätburgunder, Portugieser und Dornfelder. 2010 hat Sohn Marcus den Betrieb übernommen. Seit dieser Zeit widmet er sich neben der Musik mit gleicher Leidenschaft dem Rebensaft. Ob er das haupt- oder nebenberuflich mache, lasse sich nicht so genau feststellen, aber beides harmoniere sehr gut zusammen, so Marcus Becker. Wenn Arbeit im Weinberg ansteht, müsse die Musik halt mal zurückstehen.

Kreative Corona-Zwangspause

Waren früher die Häckerwirtschaften und der Straßenverkauf die Haupteinnahmequelle, hat »Mägges« seine musikalische Corona-Zwangspause dazu genutzt, neue Produkte und Konzepte für den Verkauf zu konzipieren. Seinen Überlegungen folgten dann die Taten. Er kreierte neue Schnäpse und Liköre, die neben seinen Weinen über die Homepage bezogen werden können. Dabei folgt er einem Trend, den Schnäpsen mehr Geschmack bei weniger Alkoholgehalt zu geben: Liköre haben 20 Volumenprozente Alkohol, Schnäpse 35 Prozent.

Jugendlicher Geschmack

Für seinen RockSecco mit den Geschmacksrichtungen Schoko und Weinbergpfirsich hat er besonders die junge Zielgruppe im Auge. »Die haben diese Spezialitäten auf dem Erlenbacher Winzerfest uns praktisch aus den Händen gerissen«, erklärt der Winzer, der in diesem Jahr dort erstmals mit einer Laube vertreten war und einen großen Erfolg auch damit hatte, als er seine begehrten T-Shirts Müller Turbo ab einer gewissen Anzahl gekaufter Weine gratis dazugab. Die Weine seiner Trend-Wine-GmbH werden in zahlreichen lokalen Ladengeschäften angeboten.

Mit Weinproben und Wein-Events will er seinen Kundenkreis erweitern. Passende Räume dafür stehen zur Verfügung, die durch den Glockenturm und die originale Kirchenuhr einen musealen Charakter haben. Hier findet auch drei Mal im Jahr die vielbesuchte urige Becker-Häcke statt.

Begeistert von seinen Weinen zeigen sich mittlerweile auch Star- und Sterneköche wie Harald Wolfahrt oder Kolja Kleeberg, der Grill-Bestseller-Autor Tom Heinzle und auch die bekannteste Wein-Sommelière des Landes Natalie Lumpp, die den Weinen in der Sendung ARD-Buffet ein positives Feedback gab.

Alle Folgen im Dossier »Winzer der Region« auf https://www.maon-echo.de

Christel Ney

Hintergrund Mit seinem Weinbau hat Marcus Becker als Künstler kein Alleinstellungsmerkmal. Als Winzer oder Inhaber eines Weingutes stehen bekannte Namen. Cliff Richard hatte sich 1993 ein Weingut in Portugal zugelegt, vertrieb ab 2001 seinen eigenen Wein, bevor er sich 2016 zur Ruhe setzte und später das Weingut verkaufte. Gorden Matthew Summers, besser bekannt als Sting, besitzt ein Weingut in der Toskana, das er damals vor dem Verfall rettete. Thomas Anders hat einen Grauburgunder (Anders Grauburgunder) kreiert, hat dabei den ganzen Produktionsprozess begleitet. Weitere Promis wie Johnny Depp, Gérard Depardieu, Victoria Beckham, Antonio Banderas, Angelina Jolie und Brad Pitt, Olivia Newton-John oder Günther Jauch besitzen oder besaßen ebenfalls Weinberge und Weingüter. ney