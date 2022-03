Der Weg zum Glück: Drei Frauen aus dem Kreis Miltenberg berichten

Miltenberg 18.03.2022 - 13:31 Uhr 4 Min.

_"Glückaufladestationen" - wie dringend würden die gerade gebraucht!

Können wir uns aussuchen, ob wir glücklich oder unglücklich sind? Gabriele Schmidt aus Großheubach hat darauf eine eindeutige Antwort: »Die Entscheidung, glücklich zu sein, treffe alleine ich.« Für unglückliche Menschen klingt das ein wenig lapidar. Doch die ehemalige Kulturreferentin des Landkreises weiß genau, wovon sich spricht. Es gab Zeiten in ihrem Leben, in denen sie sehr unglücklich war: »2012 hatte ich einen Zusammenbruch.« Danach begann sich die heute 63-Jährige, mit dem zu befassen, was im Leben wesentlich ist.

Glück sei nichts, was sich über einen Zeitraum von mehreren Tagen erstrecken könnte. Es seien die kleinen Momente, die Glück bescheren, sagt Gabriele Schmidt: »Und man kann etwas dafür tun, diese Glücksmomente wahrzunehmen.« Just im Moment, so die Personalratsvorsitzende im Landratsamt, die inzwischen nebenher als Coach arbeitet, erlebe sie einen kleinen, glücklichen Augenblick. Gabriele Schmidt sitzt in ihrem Büro. Sie schaut durch das Fenster auf die helle Wintersonne: »Der Himmel ist strahlend blau, es schaut einfach alles wunderschön aus.« Für solche Momente gelte es, sensibel zu werden: »Statt sich hinein zu suhlen in das, was unglücklich macht.«

Zeit für sich selbst nehmen

Ihre Klienten animiere Schmidt, sich öfter mal eine Auszeit vom Alltag zu nehmen, um kleine Glücksmomente zu erhaschen: »Es genügt, sich einfach mal irgendwo hinzusetzen, einen Kaffee zu trinken und Leute zu beobachten.« Manche Menschen erlaubten sich das nicht, weil sie befürchten, es sei egoistisch, sich Zeit für sich selbst abzuknapsen. Gabriele Schmidt vermittelt ihren Klienten, dass sie nur dann andere Menschen glücklich machen können, wenn sie selbst glücklich und im seelischen Gleichgewicht sind.

Das Thema psychische Gesundheit ist gerade brandaktuell. Und es hat viel mit dem Thema »Glücklichsein« zu tun. Die wachsende Zahl von Menschen, die unter Depressionen leiden, zeigt, wie viel Unglück momentan existiert. Das ist auch kein Wunder, hält uns doch inzwischen seit zwei Jahren die Corona-Krise in Bann. Und nun kommt auch noch ein Krieg dazu.

Was im Alltag gegen Verstimmungen helfen kann, weiß Natalie Volland, Schulpsychologin im Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg. Musik, Sport oder kreatives Tun fördert das Glücksempfinden junger Menschen, weiß sie von ihrer Arbeit an der Schule. Für Teenager sei aber auch der Erfolg in der Schule wichtig für das eigene Glücklichsein. Laut Volland erhoffen sich nicht wenige Schüler, die zu ihr kommen, einen Rat, wie sie glücklicher werden können. Fragt die Schulpsychologin, was sie bisher glücklich gemacht hat, hört sie oft: »Meine Familie« oder »meine Freunde«.

Kinder gelten oft als glücklichere, da unbeschwertere Wesen. Allerdings gibt es auch viele Kinder, die nicht glücklich sind. Laut Natalie Volland ist es zur Prävention seelischer Störungen wichtig, Kinder zu befähigen, sich selbst Glücksmomente zu verschaffen. Dies gelte besonders in den aktuellen Krisenzeiten. Gerade jetzt brauche es die Fähigkeit, Glücksmomente genießen zu können, um sich nicht vom Gefühl der Hilflosigkeit überwältigen zu lassen.

Glücklich machen kann es auch, sich neue Kenntnisse einzuverleiben: sich neue geistige Welten zu erschließen oder sich etwas anzueignen, was man bislang nicht konnte. Davon berichtet die Künstlerin Sandra Wörner, die in Eichelsbach Zeichenkurse gibt. Besonders glücklich mache es, Kunst zu schaffen: »Es ist schön, dass es in unserer heutigen Welt noch Dinge gibt, die man sich nicht kaufen kann, sondern die man sich selbst erarbeitet hat.«

Menschen, die das Positive sehen, kommen leichter über einen Flop hinweg. Man kann auch einen humorvollen Umgang mit Fehlern erlernen. »Wir verzichten zum Beispiel bewusst auf Radiergummi und Lineal, da alle vermeintlichen Fehler helfen, bei den nächsten Linien achtsamer zu sein«, sagt Sandra Wörner. Fehler wie verwackelte Linien sorgen darum nicht für Frust: »Sie helfen vielmehr, zu verstehen.«

Zwänge, Gängelei und ein Zuviel an »Muss« verhindern Glücksgefühle. Glück kann nur in Freiheit gedeihen, ist Sandra Wörner überzeugt. Darum hat sie sich einen Satz von Immanuel Kant als Wahlspruch zugelegt: »Ich kann, weil ich will, was ich muss«. Dieser Satz zeige: »Wenn ich in meinen Entscheidungen frei bin, schaffe ich es auch, Dinge zu tun, die vielleicht auf den ersten Blick mühsam sind«, sagt Wörner. »Und auf den zweiten, vielleicht sogar erst dritten Blick erschließt sich mir, dass es die Mühe wert war und ich es nur geschafft habe, weil ich nicht dazu gezwungen wurde.« Pat Christ

Hintergrund: Weltglückstag Der Weltglückstag geht auf eine Initiative der Vereinten Nationen vom 2. April 2012 zurück. Damals trafen sich auf Einladung Bhutans Vertreter aus 68 UN-Mitgliedsstaaten auf der Konferenz »Glück und Wohlbefinden«. In der Erklärung der UN-Resolution 66/281 wurde »Glück« als Ausgleich von Ökonomie, Sozialem und Umwelt definiert. Der 20. März soll seither dazu genutzt werden, an die Bedeutung von Glück im Sinne von Wohlergehen für alle Menschen auf der Welt zu erinnern. ()

Christof Nasemann: »Zufriedenheit erwächst aus gelingendem Leben« Christof Nasemann von der Psychosozialen Suchtberatung der Caritas in Miltenberg beantwortet Fragen unserer Mitarbeiterin Pat Christ zu Glück und Sucht. Es heißt, dass Sucht in Zeiten der Verunsicherung zunimmt. Können Sie das in Bezug auf Corona bestätigen? Hat das etwas mit der Sehnsucht nach Glück in unglücklichen Zeiten zu tun? Wir stellen tatsächlich fest, dass es krisenbedingt zu mehr Rückfällen kam, und mancher bisher missbräuchliche Konsum entwickelte sich in Richtung latente Abhängigkeit. Mit der Sehnsucht nach Glück hat das eher entfernter zu tun. Es geht beim Konsum von Suchtmitteln in vielen Fällen darum, Spannungen zu nivellieren und in eine bessere Stimmung zu kommen. Gerade am Anfang wird ein Suchtmittel mit hoher Wahrscheinlichkeit Glücksgefühle auslösen. Wie lange hält das an? Das Verführerische ist in der Tat, dass mit der Einnahme von Alkohol, Cannabis oder Speed eine Wirkung erzielt wird, die teilweise auch Glücksgefühle bedeuten kann. Unsere Klienten berichten davon, dass dies ganz intensiv mit Opiaten geschieht. Werden diese Mittel häufig genutzt, muss die Dosis jedoch gesteigert werden. Manchmal verschwinden auch die angenehmen Wirkungen ganz. Oder es kommt zu immer mehr negativen Effekten. Sollte das Thema Glücklichsein stärker im Zentrum des öffentlichen Interesses stehen? Glück ist etwas so Hohes, dass ich es nicht gut fände, würde es öffentlich propagiert. Ich würde es bevorzugen, auf jene Zufriedenheit hinzuweisen, die aus einem gelingenden Leben erwächst. Zu dieser Zufriedenheit gehört auch, sich mit dem zu bescheiden, was man hat.