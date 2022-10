Der Taubenretter: Louis Rachor (15) aus Erlenbach fängt und pflegt verletzte Vögel

Kompliziertes Einfangen mit Kescher und Transportbox

Aschaffenburg 04.10.2022 - 09:06 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Louis Rachor (15) an seinem Medizinschrank - in der Hand eine gerettete Hochzeitstaube. Die Taube "Bounty" hat Louis Rachor in seinem Jugendzimmer gesund gepflegt

Der erste Versuch des heutigen Tages geht schief. "Es ist einfach viel los hier. Das macht die Taube unruhig", sagt Louis Rachor und schlägt vor, in den Park Schöntal zu gehen. Hier habe er in den vergangenen Monaten Dutzende verletzte Tauben fangen und dann gesund pflegen können. Louis Rachor ist Tierschützer. Schon als Kind hat er sich um ausgesetzte Kaninchen, rumänische Straßenhunde und verletzte Vögel gekümmert. Nach dem Abitur will er Tierarzt werden.

Im Park Schöntal sieht er sich jede Taube genau an. "Oft sind es leichte Verletzungen wie Verschnürungen", sagt er. Wenn er eine Taube sieht, um deren Bein sich Haare oder Fäden gewickelt haben, befreit Louis Rachor die Taube vor Ort und lässt sie wieder frei. "Wenn niemand der Taube hilft, würde das Bein absterben", erklärt er. Ist die Taube schwer verletzt oder krank, nimmt er das Tier mit nach Hause. In seiner roten Transportbox, die gleichzeitig als Medizinkoffer dient, finden sich neben Scheren auch steriles Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel und Mittel zur Wundreinigung.

Louis Rachor (15): Der Taubenretter

Dass Louis Rachors Hilfsaktion nicht bei jedem gut ankommt, weiß er. "Man will die Tauben aus den Städten vertreiben", sagt er und deutet auf den Sims eines Hauses in der Herstallstraße. Spikes, Netze und Klebepasten auf beinahe jedem Dach, auf Fensterbrettern, über Eingangstüren und Regenrinnen. Die Restaurantbesitzer fürchten Taubendreck auf Tischen und Bänken. Die Bewohner stören sich am frühmorgendlichen Gurren.

Nach den Tieren getreten - Züchter nennen Tauben "wertlos"

Louis Rachor wird traurig, wenn er sieht, wie Tauben in Städten behandelt werden. Mehrmals hat er beobachtet, wie jemand nach den Tieren trat. Dabei sei der Mensch selbst verantwortlich für die zahlreichen Tauben. Er habe sie vor allem für den Brieftaubensport gezüchtet und darauf ausgelegt, so oft wie möglich zu brüten. "Ich sehe den professionellen Brieftaubensport kritisch", sagt Louis Rachor. "Man fährt die Tauben Hunderte Kilometer von zu Hause weg, setzt sie aus und schaut, welche Tauben es nach Hause schaffen." Was mit dem Rest der Tiere passiere, sei den meisten Züchtern im Profi-Sport egal.

Auf der Website der Erna-Graf-Stiftung für Tierschutz hat Louis Rachor gelesen, dass 50 Prozent der professionellen Brieftauben auf dem Nachhauseweg sterben. Von den Überlebenden müssen zahlreiche notlanden und siedeln sich in Städten wie Aschaffenburg an, wo sie sich weiter vermehren. Am Gefieder erkennt Rachor, ob ein Tier von einer Brieftaube abstammt. Die Färbung ist dann meist gefleckt und hat weniger Grauanteil.

Die Brieftauben der ersten Generation tragen noch den Ring am Fuß. Dort stehen vorschriftsmäßig die Kontaktdaten zum Züchter. Mehrmals haben Louis Rachor und andere Taubenfreunde Züchter kontaktiert. "Einer hat uns gesagt: 'Für mich ist die Taube wertlos. Von mir aus können Sie ihr den Hals umdrehen'", erinnert sich Rachor. Kaum ein Profi-Züchter sei bereit, eine Taube, die kein Geld einbringe, wieder abzuholen. "Die Züchter sind nicht aus der Gegend, manchmal nicht einmal aus Deutschland. Sie nehmen die Folgen einfach in Kauf", sagt Rachor.

Einmal im Monat ist Louis Rachor auf der Suche nach verletzten Zuchttauben. Nicht jede Rettungsaktion verläuft problemlos. Spektakulär wird es, wenn die verletzte Taube auf Gebäuden oder Bäumen sitzt. Vor Kurzem musste er in Anglerkluft durch das knietiefe Wasser des Schöntal-Teichs waten, um ein verletztes Tier vom Sims der Burgruine zu holen.

Jugendzimmer als Pflegestation

Die Pflegefälle versorgt er in seinem Jugendzimmer in Erlenbach. Der Raum ist spartanisch eingerichtet: Bett, Schreibtisch, Bücherregal. Der Rest der Raumfläche gehört den Pflegetieren. Momentan mümmeln zwei Kaninchen in einem Freilaufgehege. Sie hat Louis Rachor aus einer Dornenhecke im Wald befreit. Nun sind die Wunden verheilt und die Tiere sollen bald eine Dauerbleibe finden.

Neben den Nagern stehen Vogelvolieren. An der Zimmerdecke hängen Seile, damit die aufgepäppelten Vögel den Freiflug üben können. In einer Ecke steht ein Medizintisch. In den Schubladen liegen Pipetten, Spritzen, Mullbinden, Jod, Salben und Mittel gegen Schmerzen und Entzündungen. Der Einsatz lohnt sich: Die Tiere werden schnell gesund und manchmal auch zutraulich. "Das ist richtig süß", sagt der Tierfreund und zeigt Videos von seinem Instagram-Kanal. Die Tauben kuscheln sich in seine Armbeuge, sitzen auf seiner Schulter, liegen eingemummelt in einer Decke auf seinem Bett oder nehmen ein Bad im Waschbecken.

Damit sie sich nicht zu sehr an Menschen gewöhnen, gibt Louis Rachor die gesund gepflegten Tauben an einen Lebenshof des Stadttaubenprojekts in Frankfurt. Auch im Tierheim Aschaffenburg finden Tauben ein Zuhause. Die Tierschutzorganisationen arbeiten sowohl mit geschlossenen als auch mit offenen Volieren oder mit Taubenschlägen. Die gesunden Tiere erhalten auch in offenen Volieren artgerechtes Futter, können aber jederzeit ins Freie fliegen.

jup

DREI FRAGEN: »Ich wünsche mir, dass man mit Tauben respektvoll umgeht« Tierschutz-Aktivist Louis Rachor (15) Louis Rachor (15) setzt sich für das Wohl von Tauben ein. Über seine Beweggründe hat er mit unserem Medienhaus gesprochen. Was fasziniert Dich an Tauben? Ich mag ihren Charakter und finde toll, wie intelligent sie sind. Sie haben einen guten Orientierungssinn und können sich Gesichter merken. Außerdem mag ich, dass sie ihrem Partnertier ein Leben lang treu bleiben. Viele Leute sehen Tauben eher als Plage ? Da fehlt es an Aufklärung. Es gibt ja den Begriff von der Taube als «Ratte der Luft". Das kann ich nicht bestätigen. Von Tauben geht keine Gesundheitsgefahr aus - zumindest keine größere als von den meisten anderen Tieren. Viele beschweren sich, dass Tauben Dreck machen. Das liegt aber vor allem daran, dass sie kein artgerechtes Futter finden und sich von Müll oder heruntergefallenen Backwaren ernähren. Dadurch bekommen sie Durchfall. Der normale Taubenkot ist anders und leicht entfernbar. Man darf ja nicht vergessen, dass die in der Stadt lebenden Tauben aus der Haustaubenzucht stammen - also Brieftauben, Rassetauben oder Zuchttauben sind oder deren Nachkommen. Sie sind an das Leben in der Stadt nicht gewöhnt, haben nie gelernt, artgerechte Nahrung in der Natur zu finden und ernähren sich überwiegend von Müll und Essensresten. Außerdem werden sie leider dazu gezüchtet, häufig zu brüten. Du selbst rettest und pflegst verletzte Tauben. Was denkst du, kann man noch tun? Ich wünsche mir, dass man mit Tauben respektvoll umgeht. Das fängt dabei an, dass man nicht nach ihnen tritt. Ich habe leider häufig beobachtet, wie Menschen Tauben misshandeln. Außerdem müsste man das Fütterungsverbot für Tauben aufheben. Denn bei artgerechtem Körnerfutter würden die Tauben auch keinen Durchfall mehr bekommen. Zu guter Letzt müsste man viele Taubenschläge und Brutmöglichkeiten schaffen, die regelmäßig kontrolliert werden. Die gelegten Eier sollte man durch Fake-Eier aus Gips austauschen. Die Taube geht dann ihrem Brutinstinkt nach, sorgt aber nicht für weitere Nachkommen. So kann man sich mehr um die Bestandstauben kümmern. jup