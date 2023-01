Der Südspessart im Bann der Welt-Krisen

Bürgermeister Rainer Kroth zieht Bilanz bei Neujahrsempfang in Stadtprozelten

Stadtprozelten 16.01.2023 - 15:08 Uhr 1 Min.

Die Besucher wurden von den drei Bürgermeistern Rainer Kroth, Walter Adamek und Christian Johne (alle CSU) begrüßt.

Es seien schreckliche Bilder, die im Fernsehen zu sehen sind. Mit den Auswirkungen des Krieges, die jeder in seinem Geldbeutel zu spüren bekomme und als deren Folge danach die Welt in Europa nicht mehr so sein werde wie vorher. Es werde noch lange dauern, bis man das Gefühl von Normalität wieder erleben könne.

Der Südspessart habe die Folgen der Kriegswirren unmittelbar erlebt. Geflüchtete Menschen seien in der Südspessarthalle in Collenberg erstversorgt worden. Im Stadtteil Neuenbuch wurden im Feuerwehrhaus für vier Personen Unterkünfte geschaffen und die Stadthalle war für eine Stand-by-Unterbringung mit Einzelflächen mit vier bis sechs Betten vorbereitet worden. Das bedeutete, dass mit einer Vorlaufzeit von drei Stunden alles bereitgestanden hätte, um bis zu 60 Flüchtlinge aufnehmen und versorgen zu können. Da aber der Flüchtlingsstrom abflaute und der Landkreis sein Kontingent erfüllt hatte, wurde die Notunterbringung allerdings nicht in Betrieb genommen.

Das Jahr 2022 sei auch noch von Corona geprägt gewesen. Zwar habe man die Auswirkungen der Epidemie schon gekannt, aber dass diese trotzdem noch das ganze Jahr mit dem ständigen Auf und Ab in allen Bereichen sehr prägend war, sei Anfang des Jahres nicht so zu erwarten gewesen. »Und wie wenn das alles noch nicht genug gewesen wäre, kam auch noch der heißeste und trockenste Sommer seit Aufzeichnung der Wetterdaten hinzu«, vervollständigte Kroth das Krisenszenario im letzten Jahr. Das erste Heu und Getreide konnte gerade noch halbwegs geerntet werden, »danach kamen nur noch vertrocknete Erde und verbrannte Wälder - und das in ganz Europa«. Flüsse versiegten, die Schifffahrt sei in weiten Teilen eingestellt worden. Aber trotz Corona, Krieg und Wetter könnten wir dankbar zurückblicken, »denn wir haben die schwierigen Herausforderungen so gut wie möglich gemeistert.« Darauf aufbauend könne man optimistisch in die Zukunft blicken. Toleranz und Mut seien für ihn die entscheidenden Begriffe dabei und die Angst dürfe nicht die Risikobereitschaft lähmen.

In seiner Neujahrsansprache ging der Bürgermeister auch kurz auf die bevorstehenden Aufgaben in Stadtprozelten ein. Ein Kindergarten sei zu errichten, bei der Ortsumgehung mit Hochwasserschutz soll die Planfeststellung eingereicht werden, ein neues Baugebiet entstehen, Wasserleitungen erneuert und der Tourismus vorangebracht werden. Die knapp 150 Besucher der Veranstaltung wurden von den Henneberger Musikanten bestens unterhalten, gemeinsam das Spessartlied und die Bayernhymne zum Abschluss der Veranstaltung dargebracht.

Hans-Jürgen Freichel