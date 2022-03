Der Sommerauer Otto Pfeifer spürt Leben und Werk seines Großonkels Valentin Pfeifer nach

Neue Edition des "Spessartvolk" von 1929 veröffentlicht

Eschau 01.03.2022

Otto Pfeifer in Sommerau mit seinem neuen Band und mit dem nur noch antiquarisch erhältlichen Buch des Valentin Pfeifer von 1929. Valentin Pfeifer trat 1908 mit 22 Jahren seine dritte Stelle als Junglehrer, nach Faulbach und Michelsbach, in Rück an. Das Foto findet sich im Buch von Otto Pfeifer auf Seite 105 und ist ein interessantes Zeitzeugnis, auch wenn man die Gesichter und die Haltung der Kinder betrachtet.

Der Volkskundler und Heimatschriftsteller Valentin Pfeifer ist wohl der bekannteste Sohn Sommeraus, wurde 1886 hier geboren und sammelte sein Leben lang auch als Lehrer und dann als Rektor in Aschaffenburg Märchen und Sagen aus dem Spessart - eine ganz besondere und bis heute wirksame Hommage an seine Heimat.

Seit 1956, acht Jahre vor seinem Tod, ist Valentin Pfeifer Ehrenbürger von Sommerau. Die Liebe zur Heimat und der Drang, möglichst viel von ihr und ihrer Geschichte zu erforschen und für die Zukunft zu bewahren, verbindet schon seit seiner Jugend den 1948 geborenen Otto Pfeifer mit seinem Großonkel Valentin - offenbar ist die Verbundenheit mit der Heimat ein wirksamer und sehr positiver Virus - auch das gibt es in Coronazeiten. Bis heute hat der Großneffe schon mehrere viel beachtete Bücher herausgegeben, Ergebnisse seiner engagierten Suche nach Geschichten, Menschen und Bräuchen der Vergangenheit rund um Sommerau.

»...weiß ich ein stilles Tal...«

Im Vorwort seines neuesten Buches verrät er, was ihn unter anderem antreibt und zitiert dabei Valentin Pfeifer aus dem Vorwort des zweiten Bandes der »Spessartmärchen« von 1920. Dem unverwechselbaren Ton merkt man die 100 Jahre durchaus an: »Im dunklen Spessartgebirg weiß ich ein stilles Tal, durch das zieht ein langes Dörfchen hin und oben, wo's aufhört, wo das schmale Wässerlein in den Wiesengrund hineinkullert, da steht ein grünes Haus, darinnen wohnte eine Mutter, meine Mutter. Die hat in langen Winternächten allerlei Geschichten erzählt, auch viele Märchen. Sie sprach so ergreifend und schlicht, denn sie nahm ihre Worte aus dem Herzen...« Und Otto Pfeifer fährt fort: »Dieses oben erwähnte grüne Haus war - und ist - 28 Jahre später auch mein Elternhaus und Valentins Mutter, meine Urgroßmutter Eva.«

Diese Sätze bilden die Einleitung zum großformatigen, sorgfältig edierten Band »Valentin Pfeifer und sein Buch Spessartvolk«, der 1929 erschien, nie die Bekanntheit der »Spessartsagen« erreichte und nur noch, wenn man Glück hatte, in Antiquariaten zu finden war - bis jetzt. Denn seit einigen Tagen liegt dieses Werk in einer schönen Neuauflage mit zahlreichen Fotos, Dokumenten, wertvollen Erläuterungen und vor allem mit einen spannenden zweiten und dritten Teil vor, herausgegeben von Otto Pfeifer unter tatkräftiger Unterstützung des Heimat- und Museumsverein Elsenfeld mit dessen Vorsitzenden Stefan Weigand.

Auf den ersten knapp 100 Seiten findet sich das Buch »Spessartvolk«, in dem man Spannendes über »Sitte und Brauch«, so der Untertitel, der Menschen im Spessart erfahren kann. Es ist ein hochinteressanter Gang durch das Jahr und seine Feste, erzählt davon wie es in Rauhnächten, an Silvester, in der Karwoche oder bei der Kirchweih früher zuging, davon wie das Hauschlachten ablief, was man unter dem »Dickfest« verstand und welche Rolle der Aberglaube spielte. Ein Motto von Valentin Pfeifer hat sicher auch seinen Großneffen motiviert, diese intensive Recherche und Sammelarbeit gerne auf sich zu nehmen: »Macht das Landvolk heimatstolz!« Wer dem oberflächlichen Zeitgeist huldigt, mag bei dieser Formulierung die Nase rümpfen, weil heute Begriffe wie »Heimat« und »stolz« nicht selten beargwöhnt werden. Andere halten dagegen: Warum sollte man Werte und Begriffe ächten, nur weil sie Nazis sie missbraucht haben?

Der glänzend gelungene Nachdruck des Buches von 1929 hätte die ganze Arbeit schon gelohnt, aber Otto Pfeifer begibt sich auf den nächsten 120 Seiten noch auf eine kurzweilige und hochinteressante Reise auf den Spuren Valentin Pfeifers und nimmt uns mit auf dessen Lebensreise zwischen Sommerau, Aschaffenburg und vielen anderen Stationen im Spessart. Hier erfährt man in Wort und Bild beispielsweise so viel über das Sommerauer Schloss, die Alte und die Neue Pfarrkirche, über das Leben der Menschen in den letzten 100 Jahren, dass man diesen zweiten Teil durchaus als Otto Pfeifers Fortsetzung der Arbeit seines Großonkels bis in die Gegenwart sehen kann. Es wird eindrucksvoll gezeigt, welche Rolle »die Pfeifer-Dynastie« seit dem 18.Jahrhundert in Sommerau und Umgebung spielte, kann sich mit den Wandervorschlägen selbst auf den Weg machen oder sich bei den Hunderten von exzellent gedruckten Abbildungen und den informativen und authentischen Dokumenten festsehen und festlesen. Auf den letzten zehn Seiten des im besten Sinn (ge-)wichtigen 250-Seiten-Buches spürt Alexander Karpf den »literarischen Wurzeln des Heimatdichters Valentin Pfeifer« nach - ein Aspekt, der bisher in der Forschung eindeutig zu kurz kam.

Hintergrund: "Aberglaube in der Volksmedizin" In seinem Buch von 1929 ist Valentin Pfeifer nicht der Ansicht, dass früher alles besser war. Das zeigt beispielsweise das Kapitel "Aberglaube in der Volksmedizin" - hier ein paar Ausschnitte: "Gegen das Verrenken: Man hat Gott, den Allmächtigen, ans Kreuz gehängt, es hat ihm nichts geschadet; dein Verrenken und Verrreiben wird dir auch nichts schaden." "Fürs Blutstillen: An unseres Herrn Jesu Grab blühen drei Lilien. Die eine blüht weiß, die andres blüht rot, die dritte stillet das Blut." "Gegen Schmerzen: Ich nehme dir die Schmerzen ab, wie die hl. Mutter ihren Sohn vom Kreuz abgenommen hat." Pfeifer zitiert am Ende des Kapitels "Volksmedizin" noch "ein paar Heilanweisungen, wie sie in den Spessartgründen üblich waren": "Gegen offenes Bein: Die Asche der Mainmuschel wird mit der Asche aus vier Stengeln vom Kraut der österlichen Zeit vermengt und auf das Bein gestreut." "Gegen Gicht: Für 2 Kreuzer Wachholderöl, 2 Kr. Durchdringöl, 2 Kr. Ameisenspiritus, mit einer Taubenfeder über den Leib streichen und den Daumen fest auf den Nabel drücken. 3 Vaterunser beten." "Gegen Nabelbruch: Es wird ein Kerzchen angezündet und auf den Leib gestellt und darüber ein Achtel-Liter-Glas gestülpt. Das Gläschen saugt sich fest und bis das Gläschen von selbst abfällt, ist der Bruch geheilt." "Gegen Gelbsucht: Der Kranke muss drei Tage lang ein frisches Hemd anziehn im Namen der hl. Dreifaltigkeit. Die Hemden werden verbrannt oder in ein fließendes Wasser geworfen." Sehr verbreitet waren auch Beschwörungsformeln für die Heilung und für die Abwehr von Unglück und Krankheiten. Hier das "Besprechen gegen die Mutterplag": "Ammuter, Herzmutter, Kindsmutter, Bärmutter (Gebärmutter), ich befehle dir, dass du ? verlässt. Ansonsten bringst du sie ins Grab." Stellenweise ist Valentin Pfeifer anzumerken, dass er im Jahr 1929 für manche Auswüchse des Aberglaubens kein Verständnis aufbringen kann, vor allem wenn mit falschen Versprechungen Geld verdient werden sollte: "Vor nicht so langer Zeit wurde dieses Schriftchen im Buchhandel vertrieben: 'Neu-vermehrte, heylsame Dreck-Apotheke, wie nemlich mit vielen verachteten Dingen fast alle, ja auch die schwerste, giftigste Krankheiten und bezauberte Schäden von Haupt bis zun Füßen, inn- und äußerlich, glücklich curiert worden.'" Pfeifers Urteil war eindeutig: "Es ist unglaublich, was da alles gegen rottriefende Augen, gegen Gicht oder Lähmung, gegen Darm-, Wind- und Nabelbruch und andere Gebrechen empfohlen wird. Der Erfinder der kuriosen Arzneien ging von der wenig idealen Annahme aus, dass der Mensch von oben bis unten ein Schmutzkasten wäre und dass man einen 'Dreckfresser' mit Schmutz heilen müsste." hlin