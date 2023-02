Der »Öbbelwoiwolf« aus Rück-Schippach setzt auf regionale Obstsorten

Streuobstwiesen als Familienprojekt - 800 Bäume für Saft- und Weinherstellung

Elsenfeld-Rück-Schippach 27.02.2023 - 15:03 Uhr 3 Min.

Die Familie Wolf hat sich dem Streuobstanbau verschrieben. von links: Sabine Wolf, Leni Wolf, Sarah Wolf, Markus Wolf und Heinrich Wolf. In der "Vorderen Ambergsgewanne", direkt am Rotweinwanderweg haben die Wolfs im letzten Jahr ein großes Stück zusammenhängende Fläche erworben und neue 60 Bäume angepflanzt.

Der gelernte Kfz-Mechatroniker, der jetzt beim Klingenberger Messgerätehersteller Wika im Sondertemperaturbau arbeitet, betreibt seit zehn Jahren Streuobstanbau und erhält dabei nicht nur von seiner Ehefrau Sabine (39) volle Unterstützung. Auch Vater Heinrich Wolf (69) ist stets zur Stelle, wenn er gebraucht wird. Immer dabei sind auch die beiden Töchter Sarah (5) und Leni (7).

Roter Apfelwein mit Beeren

»Wir hatten schon früher Apfelbäume und mir machte das schon immer Spaß«, erzählt Markus Wolf. Im Laufe der Jahre kamen mehr und mehr Obstbäume dazu. 2011 haben die Wolfs das erste Mal selber Apfelwein gekeltert. Später kelterte Ehefrau Sabine roten Apfelwein mit Aroniabeeren, Johannisbeeren und Rotweinhefe.

Nach und nach haben die Wolfs neue Bäume gepflanzt und Flächen dazu erworben. Mittlerweile besitzen die Apfelliebhaber acht Hektar Streuobstwiesen. Um sich fortzubilden, hat das Ehepaar vor acht Jahren einen Schnitt- und Veredelungskurs absolviert.

Die Wolfs haben jetzt etwa 800 Bäume, die viel Arbeit machen. Die jungen Bäume müssen gehackt, gewässert und geschnitten werden. Die Wiesen werden gemulcht und gemäht. Vor allem im Herbst werden auch die alten Bäume geschnitten.

Alte Sorten auf steinigem Boden

In der Gemarkung Vordere Ambergsgewanne direkt am Rotweinwanderweg haben die Wolfs im vergangenen Jahr ein großes Stück zusammenhängende Fläche erworben und 60 neue Bäume angepflanzt. »Hier oben ist ein sehr steinhaltiger Boden«, erklärt Wolf. Hauptsächlich seien dort regionale alte Streuobstsorten wie der Bürgstädter Rote, der Trierer Weinapfel, der Bohnapfel, die Trennfurter Renette, die Goldparmäne oder der Wallstädter Rosenapfel angepflanzt.

Weil das Ernten von 20 Tonnen Äpfel von Hand mühsam ist, hat sich Wolf vor ein paar Jahren eine Obstlesemaschine gekauft und nun eine zweite, eine Aufsitzmaschine, erworben. Die Äpfel werden nun maschinell gesammelt und anschließend direkt auf den Hänger gekippt.

Wolf, der auch Ortsobmann der Bauern ist, erzählt, dass es früher in Rück-Schippach einen großen Streuobstbestand gab. Mittlerweile ist hiervon nicht mehr viel übrig. Häufig werden die Flächen kleiner, weil Landwirte die Wurzeln der Bäume auszackern und die Bäume dann absterben. »Das ist sehr traurig«, sagt Wolf.

Bioland-Siegel seit 2022

2012 wurde der Betrieb durch die Biokontrollstelle ÖkoP Zertifizierungs GmbH in Straubing zertifiziert, um das Bio-Siegel tragen zu dürfen. Seit 2022 ist der Betrieb Bioland zertifiziert. Ziel des Bio-Siegels ist es, den organisch-biologischen Landbau zu fördern und weiterzuentwickeln.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Erhaltung fruchtbarer Böden. Seit 2017 hat Wolf einen landwirtschaftlichen Betrieb angemeldet, den er im Nebenerwerb »beackert«. Bei seinem Arbeitgeber Wika arbeitet er jetzt nur noch vier Tage in der Woche. Die restliche Zeit widmet er sich dem Streuobst oder dem Holzmachen.

Süßer Saft und herber Wein

Gekeltert wird in Elsenfeld bei der Kelterei Geis, wo schonend mit einer alten Packpresse gearbeitet wird. Für Apfelsaft werden hauptsächlich süße frühe Sorten wie Goldparmänen verarbeitet. Beim Apfelwein werden späte Sorten wie der Trierer Weinapfel und säurebetonte Äpfel wie der Boskoop verwendet. Nach dem Keltern wird der Most über Nacht geklärt, damit sich die Trübstoffe absetzen. Dann wird er in Edelstahlfässer abgefüllt, wo er zu Apfelwein reift.

»Apfelwein wird ähnlich ausgebaut wie Wein bei den Winzern, nur nicht ganz so aufwendig«, erklärt Wolf. Abgefüllt wird der Saft in »Bag in Box Beuteln«. 2013 haben die Wolfs das erste Mal auch Zwetschenschnaps gebrannt. Mittlerweile gibt's auch Schnaps aus Quitten und aus Mollebusch.

In Zukunft sieht Markus Wolf die Arbeit beim Streuobstanbau nur machbar mit dem Einsatz von Maschinen. Er hat sich deshalb einen Kipper und einen Traktor gekauft. Sein Vater Heinrich hatte die Äpfel in Säcken noch im Kofferraum abgefahren.

Feste beim »Öbblwoiwolf«

»Es ist ein schönes Gefühl wenn man in den Keller gehen und seinen eigenen Apfelwein trinken kann«, sagt Markus Wolf. Mittlerweile veranstalten die Familie an Fronleichnam ein Apfelweinfest und im Dezember den Winterzauber. Der Name des Apfelweinfestes beim »Öbblwoiwolf« stammt vom Opa aus Eschau, der auch schon Öbblwoiwolf genannt wurde. »Ohne unsere Freunde als Helfer wäre das alles nicht möglich und wir sind inzwischen auch bei der Ernte ein richtig zusammengewachsener Haufen«, ergänzt Sabine Wolf. »Mein Anliegen ist es, dass der Streuobstbestand in Rück-Schippach wieder zunimmt und junge Menschen Spaß daran finden, Obstbäume zu pflanzen«, sagt Wolf.

Martin Roos

Stichwort: Streuobstwiesen Streuobstwiesen sind Kulturlandschaften die vom Menschen geschaffen wurden. Bei dieser traditionellen Form des Obstanbaus stehen Bäume unterschiedlichen Alters so weit verstreut auseinander, dass jeder Baum genug Platz zum Wachsen hat. Im Streuobstanbau werden grundsätzlich keine chemisch-synthetischen Pestizide und keine künstlichen Dünger eingesetzt. Deshalb findet man auf Streuobstwiesen oftmals viele robuste und alte Sorten, die an die regionalen Bedingungen angepasst sind. Das Grünland unter den Bäumen kann auf verschiedene Arten genutzt werden. Beispielsweise als Weide für Schafe oder als Wiese. ro