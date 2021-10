Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Der »Ochse« in Großwallstadt hat einen neuen Pächter

Borahan Facir hat sich seinen Traum erfüllt und führt künftig das älteste Gasthaus in Großwallstadt

Der "Ochsen", die älteste Gaststätte in Großwallstadt besitzt Schankrecht seit 1628. Borahan Facir (links) hat sich seinen großen Wunsch erfüllt. Er ist der neue Pächter des "Ochsen", dem ältesten Gasthaus in Großwallstadt. Der Inhaber der Gaststätte, der Obernburger Armin Bohnhoff stößt mit ihm auf ein gutes Gelingen an.

Borahan Facir ist in Großwallstadt aufgewachsen, ist in die Kardinal-Döpfner-Schule gegangen und hat beim SVG Fußball gespielt. »Es war schon immer mein Traum, eine Gaststätte zu führen«, sagt Facir.

Die Chance genutzt

Bisher war der junge Mann noch nicht in der Gastronomie tätig. »Als ich davon hörte, dass der ›Ochse‹ einen Pächter sucht, wusste ich, das ist meine Chance«, sagt er. Nach einem Treffen mit dem Inhaber der Gaststätte, dem Obernburger Armin Bohnhoff, war man sich schnell einig. Bohnhoff hatte die Gaststätte 2010 erworben und seither kontinuierlich renoviert. Derzeit werden noch die Fenster im Obergeschoss ausgetauscht. Schankrecht besitzt die älteste Gaststätte in Großwallstadt seit dem Jahr 1628.

Das Konzept von Facir richtet sich an gemischtes Publikum. Junge aber auch ältere Gäste sind willkommen. Auf der Speisekarte stehen Burger, Schnitzel und Fingerfood. Mit der Faust-Brauerei wurde ein regionaler Zulieferer gefunden. Im Nebenzimmer stehen Dart- und Unterhaltungsgeräte und ein Tisch, um Karten zu spielen. Auch Fußballfans kommen auf ihre Kosten, wenn sie ihre Vereine live auf dem großen Bildschirm verfolgen können.

In der Gaststätte finden 60 Gäste Platz, im Hof gibt es einen Biergarten mit 35 Plätzen. »Es ist bisher sehr gut angelaufen«, freut sich Facir. Auch Eigentümer Armin Bohnhoff ist froh, dass wieder ein Stück Leben in den Ort einzieht. »Borahan Facir hat es geschafft, mit neuen Möbeln moderne Akzente zu setzen und trotzdem den Charme der Gaststätte zu erhalten.« Weil Facir im Hauptberuf als Servicetechniker für medizintechnische Anlagen für die Firma Rena beim Kontaktlinsenhersteller Alcon arbeitet, hilft die ganze Familie tatkräftig in der Gaststätte mit.

Veranstaltungen geplant

Auch Veranstaltungen sollen künftig im Ochsen wieder stattfinden. Am Sonntag, 31. Oktober, findet eine Halloween-Party statt. Alle 14 Tage treffen sich am Freitagabend die Dartspieler der »Bärenliga«. Dass es jetzt in unmittelbarer Nachbarschaft mit dem Adler, dem Piccolo Mondo und dem Ochsen gleich drei Gasthäuser gibt, ist für Bohnhoff und Facir kein Problem. »Es ist keine Konkurrenz, es belebt das Geschäft.«

bÖffnungszeiten: werktags ab 17 Uhr, samstags und sonntags ab 15 Uhr.

