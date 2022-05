Der Obernburger Ukraine-Treff wird gut angenommen

Hintergrund: Kinderbuch "Herzensprojekt"

Damit ukrainische Kinder möglichst schnell die deutsche Sprache lernen können, hat der Landkreis Miltenberg kürzlich 500 Exemplare des "Herzensprojekt"-Kinderbuchs angeschafft. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor. Einige Exemplare wurden symbolisch an der Miltenberger Grundschule übergeben. Möglich gemacht hat dies unter anderem eine Spendenaktion der Mömlinger Kindertagesstätte Regenbogen. Das Buch stellt auf 40 Seiten deutsche Begriffe in Bildern sowie in deutscher, englischer und ukrainischer Sprache sowie in Lautschrift dar. Die Idee dazu hatte die Grafikerin Theresia Meixner aus Kahl am Main (Kreis Aschaffenburg). "Ukrainische Kinder sollen ein Buch in die Hand bekommen, mit dem die Integration leichter fällt, die Sprache einfacher gelernt werden kann und sie gleich zu Beginn die Kommunikation mit deutschsprachigen Kindern nicht scheuen. Sie sollen gemeinsam üben und sich kennenlernen", schreibt die Autorin auf ihrer Website. Als Mutter zweier Kinder sei es ihr ein Anliegen, dass möglichst viele Kinder das Buch bekommen können, weshalb der Preis niedrig gehalten sei. Es soll überall dort überreicht werden, wo Familien und Kinder in Deutschland ankommen, von der Flüchtlingsunterkunft über die Bibliothek bis zur Grundschule. Auch das Medienzentrum des Kreises Miltenberg hat Unterrichtsmaterial angeschafft, das unter www.mz-mitenberg .de abrufbar ist. Das Schulamt des Kreises Miltenberg sucht unterdessen weiterhin Pädagogen mit Russisch-, Ukrainisch- und Deutschkenntnissen. Infos dazu gibt es unter www.schulamt-miltenberg.de. mir