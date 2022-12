Der Nikolaus ist in Elsenfeld mit Blaulicht unterwegs

Bei 430 Hausbesuchen Kindern kleine Geschenke überreicht

Elsenfeld 06.12.2022 - 09:43 Uhr < 1 Min.

Mit Blaulicht war der Nikolaus am Montagabend in Elsenfeld und dessen Ortsteilen unterwegs.

Mit dem Feuerwehrauto besuchten sie Mädchen und Jungen und brachten ihnen eine kleine Überraschung direkt an die Haustüre, so wie bei Familie Wetzel (Foto). »Wir haben in Elsenfeld die Aktion im vergangenen Jahr erstmals spontan gemacht«, sagt Organisator Nico Schultz. Dabei habe man in Elsenfeld ohne Ortsteile rund 280 Kinder besucht und das Feedback sei durchweg positiv gewesen. Daher habe man sich entschlossen, die Aktion dieses Jahr zu wiederholen und sie gemeinsam mit allen Elsenfelder Feuerwehren anzubieten. Heuer standen in den drei Ortsteilen etwa 430 Hausbesuche am Nikolaustag auf dem Programm.

Ralf Hettler