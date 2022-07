Der Neuanfang als Neuaufbau

Weinbau: Benedikt Baltes verließ Klingenberg Richtung Ahrtal, um ein Weingut aufzubauen - Doch dann kam die Flut

Klingenberg a.Main 24.07.2022 - 15:14 Uhr 5 Min.

Nach der Flut, wo vorher die Ahrbrücke war: Bertram und Julia Baltes schauen auf das zerstörte Gebäude mit dem Weinkeller auf der anderen Seite. Vor der Flut: die Ahrbrücke, im Hintergrund rechts das Gebäude mit dem Weinkeller Das Team in dem Familienbetrieb. Vorne auf der Mauer links: Bertram und Julia Baltes Bertram Baltes mit seinem Sohn Anton vor seinem zerstörten Elternhaus. Benedikt und Julia Baltes halten auch Schafe in ihren Weinbergen zur Beikrautregulierung Das Auto der Familie Schlegel vom Autohaus Erftal dürfen wir immer noch fahren. Am Fuße eines ihrer Weinberge vor den Trümmern einer vormals massiven Eisenbahnbrücke, die der Flut zum Opfer fiel.

Der Name Benedikt Baltes ist eng mit dem Weingut der Stadt Klingenberg verbunden. Dorthin kam der Sohn einer Winzerfamilie in Mayschoss von der Ahr, und übernahm 2010 das Weingut der Stadt samt Gebäude und Rebflächen. Kompromisslos auf Qualität ausgerichtet, wurde er 2016 als Anerkennung vom falstaff zum Winzer des Jahres nominiert. Ab 2017 firmierte das Weingut unter seinem Namen, nannte sich fortan Weingut Benedikt Baltes.

Im gleichen Jahr übernimmt Julia Bertram als 5. Generation den Familienbetrieb in Dernau. 2012 wurde die studierte Önologin 64. Deutsche Weinkönigin. Sie lernte Benedikt Baltes kennen und lieben und arbeitete zunächst gemeinsam mit ihm im Weingut in Klingenberg, behielt aber ihren Weinberg in Dernau. Im Jahre 2018 heiraten beide und Sohn Anton Baltes kam zur Welt, möglicherweise die 6. Generation des Weingutes. Aus den Weingütern Julia Bertram und Benedikt Baltes wird das Weingut Bertram-Baltes. Im Herbst 2019 verkauft Benedikt sein Weingut in Klingenberg und kam zurück nach Hause an die Ahr. Dort kümmerten sich dann beide fast zwei Jahre um den Aufbau ihres Weingutes.

Dann kam vor einem Jahr die Flut, hat ihnen viel genommen und sie hart getroffen. Gesundheitlich unversehrt geblieben, lasse es sich nicht in Worte fassen, wie groß die Zerstörung und wie grausam manche Verluste waren. Flaschenlager und Fasskeller wurden nahezu komplett zerstört, alle anderen Betriebsstätten und Wohngebäude stark in Mitleidenschaft gezogen oder ebenfalls zerstört. Auch kleinere Rebflächen gingen verloren, wo die Wucht der Wassermassen einfach zu groß war. Zunächst lag daher der Fokus auf dem Aufräumen der Trümmer, dem Abtragen der Schlammberge und den Wiederaufbauarbeiten.

»Kurz nach der Flut ist uns schnell klar geworden, dass die Auswirkungen auf unser Leben tiefgreifend sein werden. Unsere Elternhäuser, in denen unsere Familien und auch wir wohnten sind beide nur noch Erinnerung«, sagt Benedikt Baltes. Der »zum Glück nur angemietete« Weinkeller und das Lager seien teils mitsamt Grundstück mitgerissen worden und teilweise eingestürzt. Der Großteil des Flaschenweinbestandes des 2019er Jahrgangs und über 90 Prozent des Jahrgangs 2020, der noch in den Fässern lag, Vorräte, Geräte, Boxen und Inventar seien ganz weg oder zerstört, die Räumlichkeiten nicht mehr nutzbar. Viele Hundert Magnum- und Großflaschen aus der Schatzkammer waren in dem Gebäudeteil, der weggerissen wurde und seien unwiederbringlich zerstört. Ein Hektar Weinberg konnte den Fluten ebenfalls nicht standhalten.

Sogar das Stammhaus des Weingutes an der Kirche am oberen Ortsrand an den Weinbergen stand noch brusthoch im Wasser. Gott sei Dank war es so weit weg von der Ahr, dass die Gebäude und Türen standhielten und die Schatzkammer mit den normal großen Flaschen aus dem Schlamm gerettet werden konnten. So blieb die Historie und das Herzstück des Betriebes erhalten. Die Etiketten sind von der Flut gezeichnet, aber der Inhalt unversehrt.

»Es folgten viele Wochen, in denen wir mit unzähligen Helfern Schlamm geschippt, abgerissen, geräumt, geputzt, viel geweint aber auch gelacht und unser großes Ziel erreicht haben: den Jahrgang 2021 'nach Hause' zu holen«, erzählt Julia Baltes rückblickend. Ohne die unfassbar große Unterstützung so vieler Menschen hätte es nicht den Hauch einer Chance gegeben, mit der Ernte 2021 wieder einen Grundstein für die Zukunft zu legen.

Trotz aller Widrigkeiten schauen die beiden Winzer optimistisch in die Zukunft. Für sie war sofort klar, dass sie weitermachen, wussten nur nicht wie. Sie hatten kaum noch etwas und kein Dach über dem Kopf. Aber so ging es allen Betroffenen. Ein großes Glück für beide war es, dass sie bei einem anderen Winzer unterkamen, der selbst mit über vier Meter Wasserstand betroffen war. Tore eingedrückt, sämtliches Inventar zerstört, aber das Haus stand noch. Der Winzer entschied sich nach zwei Wochen, seinen Betrieb einzustellen, für die Baltes »Glück im Unglück«. Hier konnten sie wieder aufbauen, denn die neuen Räumlichkeiten seien optimal geeignet, wenn die Renovierungen abgeschlossen sind. Es folgte ein sieben Wochen langer Kraftakt. »Jede Minute, in der wir nicht geschlafen oder gegessen haben, wurde mit dem Wiederaufbau verbracht«, beschreiben sie die folgenden Wochen. Die Zeit saß ihnen im Nacken, denn bis zur Ernte musste alles fertig werden, sonst wäre keine Möglichkeit gewesen, diese einzubringen.

Mit Hilfe vieler helfender Hände wurde es möglich, einen passenden Arbeitsplatz zu schaffen: Gärraum, Fasskeller, zukünftiges Flaschenlager, Fässer in gewohnter Qualität. Notwendige Maschinen kamen von der Mosel, aus Frankreich oder der Schweiz. Kein Weg war zu weit. Kollegen und Freunde aus ganz Deutschland kamen angereist und haben in Teams die Weinberge bearbeitet und somit die Ernte gesichert. »Diese Energie und Hilfsbereitschaft, die die Winzerkollegen uns entgegengebracht haben, hat uns des Öfteren zu Tränen gerührt. Vor allem auch die vielen Hilfen aus 'unserer zweiten Heimat', aus Churfranken, von den Winzerkollegen, die auch bis heute noch kommen und helfen, uns beim Aufbau begleiten und unterstützen. Ein Auto der Familie Schlegel vom Autohaus Erftal dürfen wir immer noch fahren. Auch ein Jahr nach der Flut ist es immer noch unfassbar, wieviel bedingungslose Hilfe uns zuteil wurde.«

Obwohl sie sehr energiegeladen und motiviert mit dem Wiederaufbau begannen, alle Kraft reinstecken, ein junges dynamischen Team und viel Unterstützung erfahren haben, geht alles langsamer voran als gedacht. Seit Oktober 2021 musste der Weinverkauf geschlossen werden, weil kein Wein mehr da war. »Doch wir sind sehr positiv und freuen uns darauf, 2022 den zweiten Jahrgang im neuen Keller einfahren zu können. Erst im kommenden Frühjahr kann der Weinverkauf wieder eröffnet werden, nachdem der 21er Spätburgunder 18 Monaten im Fass gereift ist«, sagt Benedikt Baltes.

»Jede Krise bringt auch was Positives mit sich«, betont Julia Baltes. »Es haben sich auch neue Freundschaften, Bekanntschaften gebildet, die immer mal wieder nachfragen, wie es uns geht. Oft ist viel zu wenig Zeit, um dem Ganzen auch gerecht zu werden, sich entsprechend zu bedanken und Stellungnahmen abzugeben, wie es momentan aussieht. Mit so einer Welle der Hilfsbereitschaft in ganz Deutschland hatte niemand gerechnet. Schön zu sehen, dass auch Menschen jeglicher Altersgruppe, Religion oder Herkunft alle zusammengekommen. Das hat uns gezeigt, dass die Welt viel besser ist, als sie oft dargestellt wird.«

»Wenn ein paar Jahre ins Land gezogen sind und wir mit dem Wiederaufbau das Gröbste geschafft haben und irgendwo kommen mehr als ein paar Tropfen Wasser runter, dann wird das Ahrtal leer sein, weil alle Leute hinfahren, um zu helfen.« So könne man wieder was zurückgeben und sich erkenntlich zeigen«, ist sich die Familie Baltes sicher.

Hintergrund: Die Aufbauhilfe Die staatlichen Hilfen dauern viel länger, als gedacht. Doch beklagen wollen sich die Baltes nicht. Wie oft habe man über Naturkatastrophen in anderen Teilen der Welt gelesen. Nachdem man das selbst miterlebt habe, könne man alles besser nachvollziehen und es gehe einem viel näher. Sie glauben nicht, dass es in anderen Ländern so eine Unterstützung gebe wie hier. Auch wenn es weder unbürokratisch noch schnell sei. Abgesehen von Bund und Ländern, hat die Familie Baltes viel private Unterstützung erfahren, nicht nur finanziell. Menschen, die mit ihren Händen beim Räumen und Wiederaufbau geholfen haben und nach wie vor noch helfen, seien Gold wert. Doch es gibt auch viele Probleme. Es ist sehr schwierig an Rohstoffe ranzukommen oder verschiedene Materialien zu bekommen. Handwerker sind total überlastet, dazu gibt es zu wenige. Und doch blickt die Familie Baltes positiv und voller Energie in die Zukunft. "Hierbei ist uns wichtig, den Fokus nicht nur auf unser Weingut und den Weinbau zu legen, sondern die Möglichkeiten für die ganze Region zu nutzen und unsere Heimat wieder aufzubauen. Auch, wenn das nicht von heute auf morgen gelingen wird, so möchten wir unseren Teil dazu beitragen, dass das Ahrtal wieder in das schöne Fleckchen Erde verwandelt wird, das wir alle so sehr lieben." ney