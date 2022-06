Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Der Landkreis Miltenberg radelt für gutes Klima

Aktion: Stadtradeln vom 1. bis 21. Juli - Jetzt im Internet anmelden

Miltenberg 17.06.2022 - 11:37 Uhr < 1 Min.

Bürger können sich laut Mitteilung des Landratsamtes vor und in den drei Aktionswochen unter stadtradeln.de/landkreis-miltenberg anmelden. Hier kann jeder ein eigenes Team erstellen oder einem offenen Team beitreten und die zurückgelegten Kilometer hinterlegen. Nach dem Ende der Aktion werden in einer Abschlussveranstaltung die Spitzenreiter ausgezeichnet.

Während des Aktionszeitraums werden vom Verkehrsclub Deutschland (VCD) ergänzende Veranstaltungen mit Radverkehrsbezug angeboten. Diese richten sich besonders an Schüler und behandeln Themen wie Verkehrssicherheit und nachhaltige Mobilität. Nähere Informationen hierzu liefert der VCD Aschaffenburg-Miltenberg.

Die Aktion Stadtradeln wird seit 2008 vom Klima-Bündnis international organisiert. Das Klima-Bündnis ist ein weltweites Städtenetzwerk in über 25 Ländern, das das Ziel verfolgt, Emissionen in den Mitgliedsstädten und -kommunen zu senken.

An der letztjährigen Aktion des Stadtradelns beteiligten sich nach Angaben des Landratsamtes über 430 Teilnehmer aus dem ganzen Landkreis. In 50 Teams waren über 85.000 Fahrradkilometer gesammelt worden, was zur Einsparung von 13.000 kg CO2 führte.

