Der Kreis Miltenberg wird zum experimentellen Tanzland

Auftaktveranstaltung: Das Kulturreferat des Landratsamtes organisiert zusammen mit der Emanuele Soavi Incompany mehrere Tanz- und Kulturveranstaltungen über einen Zeitraum von drei Jahren

Miltenberg 01.05.2022 - 11:40 Uhr 2 Min.

Achim Konrad (links) arbeitet eng mit Choreograf Emanuele Soavi zusammen. Dahinter steht das Tanzpaar Lisa Kirsch und Federico Casadei.

Großstadt meets Kleinstadt. Choreograf Emanuele Soavi und Achim Konrad möchten experimentelle Theater-, Musik- oder Opernperformances auf die kleinen Bühnen des Miltenberger Umlandes bringen. Dabei werden sie auf die ungewöhnlichsten Formate und Auftrittsorte zurückgreifen, zum Beispiel Aufführungen im Alten Rathaus in Miltenberg, im Alten Rathaus in Stadtprozelten oder in der Hausener Dorfkirche. Das Herzstück der Gastspielreihe bilden sechs Tanzvorstellungen an unterschiedlichen Orten im Landkreis. Diese Projekte können bereits gespielte oder auch komplett neue Aufführungen sein, die jeweils auf den Ort zugeschnitten sind.

Nach einer kurzen Einführung durch Landrat Jens Marco Scherf und Juliana Fleischmann hat sich Emanuele Soavi selbst vorgestellt. Der aus Bologna stammende Künstler wollte schon früh Theater machen. Er kam aber dann zum Tanz, war in Florenz, in Rom und Venedig. Später sei er dann in Holland gelandet, blieb dort für sechs Jahre und sammelte dort viele Erfahrungen und Begegnungen, die ihn wiederum später in die weite Welt trugen. Irgendwann habe er dann selbst mit Choreografie angefangen und 2012 die Emanuele Soavi Incompany gegründet. Auf seiner Webseite heißt es: "Der Choreograf sucht den Dialog auf Augenhöhe, nennt seine Tänzer "Ko-Choreografen" oder holt sich Kollegen als gleichberechtigte Partner für seine interdisziplinären Kreationen." Weiter ist dort zu lesen: Im realen Leben ist Soavi humorvoll, nett, charmant, auf der Bühne aber lebe er gerne das Bizarre aus, ist garstig, oder gar dämonisch. Einblick in die Arbeiten von Soavi zeigte ein kleiner Film, den Soavi für die Auftaktveranstaltung mitgebracht hatte. Achim Konrad arbeitet eng mit Soavi zusammen und hat sich ebenfalls kurz vorgestellt. Er wies darauf hin, dass für ihr Projekt Fotos von Tanzszenen der Incompany in Miltenberger Geschäften hängen.

Den Auftakt des Tanzlandkreises bildet im Oktober der Tanzabend "Gezeiten" im Bürgerzentrum Elsenfeld. Mit sieben Tänzerinnen und Tänzern präsentiert die Emanuele Soavis Incompany die Neubearbeitung des Stückes "Flut", das zum 250. Geburtstagsjubiläum von Ludwig van Beethoven in der Oper Köln entstanden ist und in dessen Mittelpunkt die Begegnungen von Musik und Tanz stehen. Wie übrigens so eine außergewöhnliche Tanzperformance aussehen kann, zeigten an dem Abend im Tanzdialog die Tänzerin Lisa Kirsch und ihr Tanzpartner Federico Casadei. anke

Zahlen und Fakten: Tanzlandkreis-Termine Termine und Projekte Tanzlandkreis: Soavis Living Room, Offene Trainings/Proben, Publikumsgespräch, Fotoprojekt in Miltenberg: 4. bis 8. Oktober 2022. Aufführung "FLUT" Bürgerzentrum Elsenfeld: 8.Oktober 2022. Soavis Living Room, Workshop Tanz und Fotografie, in Miltenberg: 15. Juni bis 17.Juni 2023. Parcours "ATLAS - Dialog of One" in Stadtprozelten und Miltenberg: 17. Juni und 18 Juni 2023. Soavis Living Room, Offene Trainings/Proben, Publikumsgespräch, Musikprojekt in Miltenberg: 4. bis 8. Oktober 2023. Aufführungen "INVASION" in der Frankenhalle Erlenbach: 7. bis 8. Oktober 2023. anke

Hintergrund: Gastspielförderung Die Gastspielförderung im Rahmen des Programms Tanzland ist einer der Bausteine im facettenreichen Engagement der Kulturstiftung des Bundes für den Tanz. Bei Tanzland geht es speziell darum, die Vielfalt des zeitgenössischen Tanzes, die sich in der Arbeit von mehr als 60 Ensembles an Stadt- und Staatstheatern sowie von freien Compagnien zeigt, auch jenseits der etablierten Tanzzentren zu zeigen: mit Gastspielen von Tanzensembles in Gastspielhäusern außerhalb der Metropolen. Gefördert im Programm Tanzland der Kulturstiftung des Bundes. Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. anke