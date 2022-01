Der kleine Nik feiert künftigsein Wiegenfest an Neujahr

Gleich vier Babys erblickten in der Silvesternacht bis zum Morgen in der Erlenbacher Helios Klinik das Licht der Welt. Eines davon ist Nik Bielski. Der 3870 Gramm schwere und 52 Zentimeter große Junge wurde am 1. Januar um 07.48 Uhr geboren. Die Eltern Sindy und Michael Bielski aus Schmachtenberg sind müde aber glücklich.