Der heilige Urbanus segnet seit 100 Jahren Winzer und Wanderer

Andacht mit Umtrunk am Bildstock in den Klingenberger Weinbergen anlässlich des Jubiläums

Klngenberg 31.05.2022 - 13:25 Uhr 2 Min.

Willi und Anja Stritzinger kümmern sich um die Pflege am Bildstock des Heiligen Urbanus in den Weinbergen

Sockel, Schaft und Bildhäuschen sind aus rotem Sandstein gearbeitet, das Bildnis des Urbanus, der mit der rechten Hand seinen Segen spendet, ist aus gelb-grünem Sandstein. Geschaffen wurde er von dem Röllfelder Bildhauer Oswald Strecker.

Bildstock aufgearbeitet

2008 hatte sich der Förderverein Historisches Klingenberg um die Aufarbeitung des Bildstock gekümmert. Zuvor in Guss gearbeitet, wurde er von Susanne Klühspies von der Steinmetzfirma Becker nach dem alten Vorbild erneuert. Zuvor stand er jahrelang unter einem verrosteten Rahmen. Bei einem Schoppen in der Häcker thematisierte Heinz Fenn das Problem gegenüber dem Kunstschmied Alfred Böhm, der sogleich seine Hilfe anbot, Mitarbeiter und Freunde sagten ihre Unterstützung zu. Für den heiligen Mann wurde ein Dach aus Kupfer gefertigt, getragen von einem schmiedeeisernen Rahmen, an dem die Triebe emporranken können. Dezent bemalte eherne Blätter und Reben geben dem Metall eine künstlerische Note und zieren den Weinheiligen das ganze Jahr über. Von den Handwerkern wurden weder Material noch Arbeitszeit in Rechnung gestellt.

Bis Ende der 70er Jahre veranstaltete die Kirchengemeinde an Pfingstmontag eine Prozession zur Statue, auf die andere Weinbergseite und in die Gärten am Main, um für gedeihliches Wetter und eine gute Ernte zu bitten. Später führte die Prozession nur noch zu dieser Statue, seit 2002 ist sie verbunden mit Weinsegnung und Umtrunk durch die Winzer vor Rückkehr in die Kirche.

Der Bildstock wurde in den »goldenen Jahren« von der Stadt in Auftrag gegeben. In den Protokollbüchern des Weinbauvereins gibt es einen Vermerk, dass 200 Mark beigesteuert wurden. Seit Jahrzehnten kümmern sich gläubige Winzerfamilien um die Pflege der dortigen Reben, das bepflanzte Beet sowie den Aufbau des Altars am Pfingstmontag. »Seit Mitte der 90er Jahre erledigt das unsere Familie«, erklärte Anja Stritzinger bei dem Termin vor Ort.

Sonne nach den Eisheiligen

Der 25. Mai ist für die Winzer ein »Stichtag«. Die Eisheiligen sind vorbei, die Weinstöcke setzen die ersten Blüten an und die Weinbauern hoffen auf den Segen des heiligen Urbanus. So sagt eine alte Bauernregel: »Hat Urban schön Sonnenschein, verspricht er viel und guten Wein.« Willi Stritzinger erinnerte an eine weitere Funktion des Heiligen: Er ist nicht nur der Schutzpatron der Winzer, sondern auch der Alkoholsüchtigen. Daraus leitet er den Rat ab: Statt Hochprozentigem lieber Wein in Maßen genießen.

Christel Ney

Bittandacht und Umtrunk am Pfingstmontag Seit den Einschränkungen durch Corona findet eine Bittandacht ohne Prozession direkt am Urbanus-Bildstock statt, so auch am Pfingstmontag, 6. Juni, um 9 Uhr. Anschließend ist ein geselliger Ausklang angekündigt. Anlässlich des Jubiläums wird dann auch wieder Wein ausgeschenkt, mitgebrachte Weine werden gesegnet. Bei schlechtem Wetter findet die Andacht in Klingenbergs Pfarrkirche St. Pankratius statt. ()