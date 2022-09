Der Glaube spielt nur die zweite Geige

Leben: Immer mehr Menschen kehren der Kirche den Rücken - Florian Hessler kritisiert die Institution, ist ihr aber wieder beigetreten - Der Pfarrer macht den Unterschied

Ist der Kirche - trotz aller Zweifel - vor drei Jahren wieder beigetreten: Florian Hessler aus Kirchzell. Foto: Kathrin Wollenschläger

»Damals war die Kirche ein rotes Tuch für mich«, sagt der Kirchzeller. Heute - 16 Jahre später - sieht Hessler das Ganze etwas anders. Er ist der Kirche wieder beigetreten - und gehört damit zu den Ausnahmen.

Seit Jahren laufen den Kirchen die Mitglieder davon. »Für mich gehört sie mittlerweile einfach dazu«, sagt Hessler. Ein glühender Anhänger ist er jedoch nicht. Der 34-Jährige kritisiert, moniert, spricht unverblümt aus, was ihn an der Kirche stört - und das ist nicht gerade wenig.

Dass er sich der Institution dennoch wieder angeschlossen hat, liegt vor allem am Pfarrer. In Kirchzell ist das Michael Prokschi. Der 52-Jährige hat ihn mit seiner Arbeit überzeugt. »In erster Linie bin ich wegen der Gemeinschaft beigetreten, nicht wegen des Glaubens«, sagt Hessler. Und Gemeinschaft schreibe Michael Prokschi groß.

Stichwort Gemeinschaft

Der Pfarrer versuche, Menschen zusammen zu bringen und Gemeinschaft mit Kirche zu vereinen, erzählt Hessler. Er berichtet von Veranstaltungen nach Gottesdiensten. Dämmerschoppen und Familienfrühstücken etwa. Davon, dass der Pfarrer wert auf Kinder- und Jugendarbeit lege. Dass er zu Leuten nach Hause fahre, um einfach mal zu fragen: Wie geht's dir? »Der arbeitet rund um die Uhr, macht echt viel, gibt sich eine Riesenmühe«, sagt Hessler. »Und dann muss man das auch unterstützen.«

Hessler ist keineswegs zum eifrigen Kirchgänger mutiert. »Ich würde mich nicht jedes Wochenende auf die Kirchenbank setzen«, sagt er frei heraus. Aber es gebe Veranstaltungen, die seien mittlerweile Pflicht. Gottesdienste an Weihnachten etwa, Ostern, Beerdigungen, Hochzeiten. Oder Veranstaltungen, die die Kirche außerhalb des Gotteshauses auf die Beine stellt. »Da kann man dann auch mal mit Leuten quatschen, die man nicht so oft sieht«, sagt Hessler. »Das ist cool.« Stichwort Gemeinschaft.

Daran teilzunehmen, sei ein Beitrag, die Kirche im Dorf am Laufen zu halten. Gibt es etwas Handwerkliches zu erledigen, trommelt Hessler ein paar Leute zusammen. Er ist Inhaber einer Malerfirma, bietet zudem Innen- und Außenausbau an. Er hat Werkzeug und Materialien, stellt diese gerne zur Verfügung. Ihm ist es wichtig zu helfen. Die Arbeit von Prokschi zu unterstützen. Denn: »Es darf nicht alles vom Pfarrer abhängen. Will die Gemeinde Gemeinschaft, muss sie etwas dafür tun.«

Es war ein langer Weg bis zu dieser Erkenntnis. Hessler ist nicht mit der Kirche groß geworden, hat keine guten Erinnerungen an sie. »Es war der Horror, als Kind da hinzugehen«, sagt der 34-Jährige, der in Miltenberg aufwuchs und vor sieben Jahren nach Kirchzell zog. Der damalige Pfarrer sei - gelinde gesagt - eine Katastrophe gewesen. Er habe viel über die Jugend geschimpft. »Immerzu hieß es, wir hätten nur Scheiße im Kopf. Die Alten wollten uns nicht, und der Pfarrer erst recht nicht.« So bleiben sie Außenseiter, misstrauisch beäugt. Er distanziert sich zusehends von der Kirche, tritt mit 18 Jahren schließlich aus. »Man abonniert ja auch keine Zeitung, die man nicht liest.«

Eine Frage des Anstands

Viele Jahre lebt Hessler ohne Kirche, verschwendet keinen Gedanken an sie, bis er schließlich seine Frau - eine Kirchzellerin - kennenlernt. Und ihre Familie. »Die Oma ist eine richtige Kirchengängerin. Da hätte ich mich nicht getraut, nein zu sagen.« Es ist eine Frage des Anstands. So besucht Hessler nach langer Zeit seine ersten Gottesdienste, erlebt Prokschi in der Kirche, »lernt alles ein wenig kennen«, wie er sagt.

Bei seinem Traugespräch trifft er schließlich erstmals persönlich auf den Pfarrer. »Mir hätte das Standesamt gelangt, aber meiner Frau war eine kirchliche Hochzeit wichtig«, sagt er. Die beiden heiraten, werden Eltern. Und Hessler wird als Trauzeuge angefragt, als Taufpate. Immer häufiger trifft er auf Prokschi. Der Pfarrer legt ihm nahe, in die Kirche einzutreten. Für die Ämter sei das wichtig. »Ich habe ihm gesagt, dass ich eigentlich keinen Bock habe.«

Der Pfarrer und der Abtrünnige - wie Hessler sich selbst nennt - diskutieren. Immer wieder. Abends beim Bierchen. »Ganz offen und ehrlich«, wie der Vierfach-Vater sagt. Sie sprechen über die Versäumnisse der Kirche, die Missbrauchsskandale, Hesslers unschöne Erfahrungen. Prokschi will verstehen: Warum bist du ausgetreten? Hessler will wissen: Warum bitte sollte ich wieder eintreten?

Prokschi sei fasziniert vom Leben all derer, die ohne Kirche leben, meint Hessler. »Ich glaube, das ist eine Art Sport für ihn, ein Art Mission, Menschen wie mich von der Institution zu überzeugen.« Mit vielen seiner Kumpels habe er ähnliche Debatten geführt. Nicht alle überzeugt er. Hessler jedoch ist seit mittlerweile drei Jahren wieder Kirchenmitglied. »Wenn es nicht der Prokschi gewesen wäre, wäre ich auch nicht wieder eingestiegen.« Er ist überzeugt von seiner Entscheidung, aber keineswegs von der Kirche.

»Unser Pfarrer macht das schon echt gut, aber die Kirche ist ein aussterbendes Modell«, meint Hessler. »Die haben das Ganze jahrzehntelang laufen lassen. Die Jugend hat sie nicht interessiert, nun brechen die Alten nach und nach weg.« Die Luft wird dünn. Die Kirche: Sie schafft sich selbst ab, findet er.

Erwarte keinen Beistand

Besserung sei nicht in Sicht. Nicht nur die Jugendarbeit werde in vielen Orten vernachlässigt, sondern auch die Gemeinschaft und Seelsorge. Dabei mache die Kirche doch so viel mehr aus als nur die wochenendlichen Gottesdienste. »Die wollen ihren Glauben verkaufen, aber da fehlt das Zwischenstück.« Vielerorts habe die Kirche gezeigt: Du stehst allein da. Erwarte keinen Beistand.

»Die Kirche geht kaputt, weil sie ihre Aufgaben nicht erfüllt.« Und das, obwohl die Mitglieder »nicht gerade wenig Kirchensteuer« berappen, so Hessler. »Ich zahle die gerne, aber finde, es ist ein einseitiges Geschäft. Bei uns läuft's, aber darüber hinaus kommt kaum etwas zurück.« Zumal die Kirche keineswegs arm sei.

Es ist ein trauriges Zeugnis, das Hessler der Kirche ausstellt. Niederschmetternd. Und doch wird er dabeibleiben. Selbst, wenn es in Kirchzell mal mit der Kirchenarbeit bergab gehen sollte. »Ich lasse das jetzt so«, sagt Hessler. Und wie steht es mit seinen Kindern? Sie sind getauft, gehen mit der Oma am Wochenende gerne in die Kirche. Aber was ist, wenn sie mit 18 aussteigen wollen? »Ich fände es schön, wenn sie dabeibleiben«, sagt Hessler. Dafür wird er sich einsetzen. »Aber am Ende ist es ihnen überlassen.«

KATHRIN WOLLENSCHLÄGER

