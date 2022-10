Der Daniel Düsentrieb von Wörth

Passion: Matthias Schusser sammelt Dampfmaschinen, Agrias und neuerdings auch Drehorgeln - Er repariert und präsentiert historische Technik auf Märkten

Wörth a.Main 25.10.2022

Im Dachboden steht eine kleine Rarität. Ein historisches Karussell-Spielzeug, das auch mit Dampf angetrieben werden kann. Die wie aus dem Werk kommende, frisch restaurierte Agria, die gerade einen Platz im heimeligen Wohnzimmer gefunden hat. Matthias mit seinem Vater Rudi (vorne) und Opa Ernst

Es gibt ein Bild von Matthias Schusser, da ist er vielleicht gerade drei Jahre alt. Da sitzt er mit Vater und Opa auf einer Agria. Jetzt, 20 Jahre später, besitzt er genau diese und noch dutzend andere mehr, die rund um das elterliche Privatgrundstück verteilt sind. Eine ganz besondere steht sogar im Wohnzimmer, zwischen Fernsehsessel und Couch. Die hat er in vielen hunderten Stunden feinsäuberlich und liebevoll restauriert. Diese Agria sieht jetzt aus, wie frisch vom Werk. Und bis für diese ein Platz gefunden ist, bleibt sie im Wohnzimmer stehen. Bei dem außergewöhnlichen jungen Mann stehen aber noch viel mehr Kuriositäten herum.

Tüfteln in der elterlichen Garage

Schusser ist der Daniel Düsentrieb aus Wörth. Wenn er Zeit hat, tüftelt er in der elterlichen Garage, repariert, restauriert und erschafft neue Dinge. Es gibt nichts, was er nicht zusammengeschraubt bekommt. Überall stehen Teile oder Maschinen verteilt herum, aus denen irgendwann wieder etwas werden soll. Der Student hat eine unbändige Energie, aus kaputten Dingen wieder etwas Neues entstehen zu lassen. Für seine 23 Lenze hat er schon ziemlich viel gemacht und erreicht. In ihm steckt Potenzial, dass er es später einmal zu etwas Großem bringen könnte. Wenn er mit dem Studium fertig ist, möchte er sehr gerne in einen Betrieb, in dem er Produktionsmaschinen oder Getriebe von der Planung über Entwicklung bis zur Produktion mitgestalten kann.

Sein nicht enden wollender Wissensdurst war schon früh sichtbar. Angefangen hat es mit Dampfmaschinen. Als kleiner Knirps mit acht Jahren fragte er den Ausstellern damals in Trennfurt beim Traktorentreffen Löcher in den Bauch. Heute wird er selbst gelöchert. Beim diesjährigen Traktorentreffen im Rahmen des Trennfurter Musikfestes im Juli hat er zusammen mit seiner Mutter Romana, Vater Rudi, Schwester Steffi und seiner Freundin auf nostalgische Art und Weise Korn gedroschen. Mit einem dampfangetriebenen Traktor. Wie bei Daniel Düsentrieb auch, geht es dem Studenten und seiner Familie primär um den finanziellen Aspekt. Besonders Matthias liegt es am Herzen, dass historische Abläufe und vor allem die Technik in der Landwirtschaft, wie es früher einmal war, nicht in Vergessenheit geraten. Den ganzen Tag hat die ganze Familie mit entsprechend nostalgischer Kleidung vielen hunderten Besuchern gezeigt, wie aufwendig das Korn damals gedroschen wurde. "Es ist ein Kulturerbe, das ich unbedingt erhalten möchte", so Schusser.

Neuerdings auch Drehorgeln

Neben den Dampfmaschinen, Traktoren und Agrias hat sich eine dritte Leidenschaft entwickelt: Er sammelt jetzt auch Drehorgeln. Wunderschöne alte Musikinstrumente mit einem lupenreinen Klang. Viele hat er natürlich auch aufwendig restauriert und das Wissen, wie man das macht, hat er sich, wie schon bei allen anderen Dingen, selbst beigebracht. Er hat sich bei Drehorgelbesitzern schlaugemacht, viel nachgelesen und Teile überall beigezerrt.

Garten, Garage, Wohnzimmer, Dachboden. Matthias braucht mittlerweile auch Wohnraum für seine Tüfteleien. Gerade ist er dabei, selbst eine Drehorgel zu bauen. Die Flöten hat er schon. Die liegen übrigens auch im Wohnzimmer herum. Er hat sie übergangsweise auf Mamas Laufband geparkt. Das Laufen geht ihr also im Moment sprichwörtlich "flöten". Scherzhaft meinte die Mutter: "Solange er meinen Apfelladen in Ruhe lässt, ist alles in Ordnung." Trotz allmählicher Wohnraumbeengung unterstützen sie ihren Sohn, wo sie nur können. Das weiß er auch sehr zu schätzen.

Sein Traum ist es, einmal eine kleine historische Kirmes, zum Beispiel mit Drehorgeln und Karussell, auf die Beine zu stellen, deren Spielgeräte allein nur mit Dampf betrieben werden. Der Grundstock dafür ist zumindest schon einmal gelegt.

