Der Bienenmarkt ist zurück in Michelstadt

Ab 3. Juni zehn Tage Volksfest mit Begleitprogramm

Michelstadt 31.05.2022 - 00:00 Uhr < 1 Min.

Zu Pfingsten kehrt der Bienenmarkt zurück nach Michelstadt. Nach der pandemiebedingten Zwangspause von zwei Jahren steht am Freitag, 3. Juni, die Eröffnung des Volksfests an, das zehn Tage andauern wird.

Die Eröffnungsfeier wird in diesem Jahr auf dem Marktplatz stattfinden. Begrüßt wird eine Delegation aus der französischen Partnerstadt Rumilly, die aus Anlass der 50 Jahre bestehenden Verschwisterung in den Odenwald kommt. Enden wird der Bienenmarkt mit dem traditionellen Festumzug durch die Innenstadt, dem Blumenkorso. Dieser setzt sich am Sonntag, 12. Juni, ab 13.30 Uhr mit geschmückten Motivwägen und Fußgruppen der städtischen Vereine, Geschäftsleute und Musikgruppen in Bewegung.

Auf dem Festplatz am Wiesenweg treffen die Besucher auf einen Vergnügungspark mit Festzelten und Fahrgeschäften sowie auf einen Händlermarkt. Der zehn Tage währende Rummel wird von einem Rahmenprogramm begleitet. In den Zelten reicht das Musik-Genre von Rock- und Popmusik über Celtic Rock und Folk zu Dance Music, Mallorca- und Schlagerhits bis hin zu Blasmusik. Am letzten Programmsonntag, 12. Juni, wird um 9 Uhr die Imkermesse eröffnet. Der Odenwälder Kreisimkerverein lädt zur 45. Versteigerung der Bienenköniginnen in die Erwin-Hasenzahl-Halle ein.

Sportlich wird es am Freitag, 10. Juni, wenn der LC Michelstadt den traditionellen Stadtlauf durch die Straßen der Innenstadt ausrichtet. Der Hauptlauf (10 Kilometer) beginnt um 19.45 Uhr, zuvor werden Schülerläufe und ein Jedermannlauf (5 Kilometer) angeboten. Ein Glanzlicht das Großfeuerwerk, das an demselben Abend ab 22.30 Uhr gezündet wird. Zum Familientag am Donnerstag, 9. Juni, gelten ermäßigte Preise bei den Fahr- und Vergnügungsbetrieben.

Vollständiges Programm unter Angabe der Sonderverkehre des öffentlichen Nahverkehrs hier.

Manfred Giebenhain